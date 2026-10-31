Karas Ukrainoje. Po pokalbio su Rubio – naujas Lavrovo pareiškimas

„Taip, pasikalbėjome neblogai, nors ir trumpai, nes dėl suprantamų priežasčių jis, kaip šeimininkas, turi daug pareigų“, – po susitikimo su valstybės sekretoriumi žurnalistams sakė S. Lavrovas.
Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos Sumų sritį, žuvo žmogus, dar 12 sužeista
Per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos Sumų srityje žuvo 43 m. moteris, o dar 12 žmonių buvo sužeista, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė šio regiono policija.
Pranešime teigiama, kad per pastarąją parą Rusijos pajėgos apšaudė 20 srities gyvenviečių. Iš viso užfiksuoti 56 smūgiai. Vienas žmogus žuvo, o dar 12 buvo sužeista.
Šostkos bendruomenėje per Rusijos dronų smūgius žuvo 43 m. moteris. 10 žmonių buvo sužeista.
Sumų bendruomenėje buvo sužeista moteris, kai dronas smogė į namą. Apgadinti privatūs namai, automobilių plovykla ir transporto priemonės.
Krasnopilios bendruomenėje per Rusijos drono ataką buvo sužeista moteris. Apgadintas automobilis.
Seredyna Budos bendruomenėje apgadintos verslo patalpos.
Kallas apkaltino Lavrovą melu
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per Didžiojo dvidešimtuko (G20) derybas dėl Ukrainos konflikto kalbėjo melus, penktadienį sakė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, kaltindama Maskvą nepasirengimu taikos deryboms.
„Kalbėjome apie dideles geopolitines krizes, įskaitant Ukrainą, ir galėjome tiesiogiai su Sergejumi Lavrovu tai aptarti“, – Atlantoje JAV Džordžijos valstijoje vykstančio G20 užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose sakė K. Kallas.
„Žinoma, jis išsakė daug melo, daug melagingų naratyvų, kuriuos mes taip pat galėjome atremti“, – pridūrė ji.
S. Lavrovo dalyvavimas dviejų dienų susitikime pakurstė įtampą su Europos atstovais, bet išryškino šiltesnius JAV ir Rusijos ryšius.
Susitikimas vyksta prieš lapkritį numatomas naujas derybas tarp Kyjivo, Maskvos ir Vašingtono, tačiau K. Kallas teigė, kad Rusija neatrodo pasirengusi žengti į priekį taikos derybose.
„Net jei jie tai būtų pasakę žodžiais, jų darbai rodo ką kita, – sakė ji. – Liepa, rugpjūtis ir rugsėjis buvo patys mirtingiausi mėnesiai Ukrainos civiliams.“
„Savo darbais jie turėtų parodyti, kad yra pasirengę derėtis, tačiau akivaizdu, kad taip nėra“, – pridūrė ji.
K. Kallas taip pat paragino toliau daryti spaudimą Maskvai, ypač siekiant užtikrinti paliaubas Juodojoje jūroje.
„Nesiunčiame aiškių žinučių“
Anksčiau penktadienį buvo atšaukta tradicinė bendra G20 ministrų nuotrauka. Vienas diplomatinis šaltinis AFP teigė, kad kai kurie Europos pareigūnai atsisakė pasirodyti šalia S. Lavrovo.
Paklausta apie atšaukimą, K. Kallas atsakė, kad Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, Europos pareigūnai susitarė nenormalizuoti jų dalyvavimo tarptautinėse platformose.
„Mes nepakeitėme savo politikos“, – sakė ji.
Vieno JAV pareigūno teigimu, nuotrauka buvo atšaukta nenorint, kad „formali galimybė nusifotografuoti taptų diplomatiniu trikdžiu“.
K. Kallas apgailestavo, kad „šiuo metu mes nesiunčiame labai aiškių žinučių“.
„Mums labai aišku, kad spaudimas turėtų būti daromas agresoriui, kad jis sustabdytų šį karą“, – apie konfliktą Ukrainoje kalbėjo ji.
Penktadienį Jungtinėse Valstijose prasidėjus G20 užsienio reikalų ministrų deryboms, Rusija nerodė jokių ženklų, kad švelnintų savo poziciją Kyjivo atžvilgiu, o karai Ukrainoje ir Irane didina nesutarimus tarp šio didžiulio forumo narių.
S. Lavrovas spaudos konferencijoje kritikavo europiečius dėl jų „arogantiško boikoto“ ir gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos norą bendradarbiauti su Maskva.
Pasiekimų nesitikima
Likus vos kelioms dienoms iki JAV kadencijos vidurio rinkimų Atlantoje vykstantis susitikimas parengia sąlygas gruodį įvyksiančiam G20 aukščiausiojo lygio susitikimui D. Trumpo kurorte Majamyje.
Tačiau susitikimas taip pat vyksta tuo metu, kai pasaulinės energijos kainos smarkiai išaugo po JAV ir Izraelio vasarį pradėtų smūgių Iranui. Reaguodamas į tai, Teheranas užblokavo Hormuzo sąsiaurį – svarbų naftos ir dujų tranzito kelią.
Nors JAV siekia sutelkti dėmesį į ekonomikos augimą, prekybos disbalansą ir tiekimo grandinių iššūkius, apimančius tokias sritis kaip energetika ir svarbiausios naudingosios iškasenos, nemanoma, kad pavyks pasiekti daug laimėjimų.
Planuojama, kad dviejų dienų derybos šeštadienį baigsis ne galutine deklaracija, o Jungtinių Valstijų parengta pirmininko santrauka.
G20 susitikimo kuluaruose JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trumpai pasikalbėjo su S. Lavrovu, o šis teigė, kad tai buvo „padorus pokalbis“.
Iš karo nualintų Oleškų vykstantys civiliai pasiekė Baltarusiją
Vykdant didelę gelbėjimo operaciją per reikšmingiausias paliaubas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, iš Rusijos okupuotų Oleškų Ukrainoje evakuoti asmenys šeštadienį atvyko į Baltarusiją.
Prie Dniepro upės esančių Oleškų civiliai ilgą kelionę iš karo nualinto regiono autobusų vilkstinėmis pradėjo penktadienį. Paliaubos pietiniame Ukrainos Chersono regione prasidėjo antradienį 3 val. ir, tikimasi, tęsis iki sekmadienio vakaro.
Maždaug 2 tūkst. likusių gyventojų buvo pasiūlyta rinktis: vykti į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, į Rusijos kontroliuojamą teritoriją arba likti mieste su papildytomis maisto ir vaistų atsargomis.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad tie, kas pasirinko iš Oleškų keliauti į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, buvo pervežti į Rusijos miestą Anapą ir sėdo į lėktuvus skristi į Baltarusijos miestą Gomelį. Ministerijos teigimu, juos lydėjo Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.
Gomelyje grupę pasitiko gelbėtojai, medikų brigados ir Raudonojo Kryžiaus savanoriai, pranešė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“.
Ukrainos įstatymų leidėjas Davydas Arachamija sakė, kad keturi lėktuvai su į Ukrainą vykstančiais evakuotaisiais nusileido Baltarusijoje ir kad keleiviai į Ukrainos teritoriją atvyks „per kelias valandas“.
Rusijos ombudsmenė ir pagrindinė misijos atstovė Jana Lantratova teigė, kad autobusais taip pat buvo vežami Oleškų gyventojai, norintys gyventi Rusijoje.
Rusija ir Ukraina nenurodė, kiek žmonių nusprendė palikti miestą, tačiau JAV pirmoji ponia Melania Trump, kuri, pasak Baltųjų rūmų, padėjo susitarti dėl šių vietinių paliaubų, penktadienį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad humanitarinė vilkstinė galėjo saugiai evakuoti daugiau nei 750 žmonių.
Abiejų šalių pareigūnai bendradarbiavo įgyvendindami retas bendras humanitarines pastangas ir suteikdami trumpą atokvėpį niūriame sekinamajame kare.
Popiežius Leonas XIV – pirmasis pontifikas amerikietis – taip pat ragino Rusijos ir Ukrainos lyderius leisti pristatyti pagalbą ir evakuoti civilius.
Žiniasklaida: Kaliningrado srityje sutriko elektros tiekimas, pranešama apie sprogimus Rusijos Ufoje
Rusijos Kaliningrado srityje praėjusią naktį smarkiai sutriko elektros tiekimas, o pramoniniame Baškirijos Ufos rajone po įspėjimų apie galimas Ukrainos dronų atakas pasigirdo sprogimų.
Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos žiniasklaidos teigimu, Kaliningrado ir kelių aplinkinių miestų gyventojai pranešė, kad apie vidurnaktį dingo elektra.
Elektros tiekimas sutriko keliuose Kaliningrado (Karaliaučiaus) rajonuose, taip pat Gurjevske (Noihauzene), Svetlogorske (Rūsiuose), Pionerskyje (Naujuosiuose Kuršiuose), Jantarne (Palvininkuose), Gvardeiske (Tepliavoje), Bagrationovske (Ylavoje) ir kitur. Taip pat pranešta apie mobiliojo interneto paslaugų sutrikimus.
Vėliau regiono institucijos paaiškino, kad elektra dingo suveikus avarinės apsaugos sistemai Kaliningrado 2-ojoje termofikacinėje elektrinėje (TE-2) ir dėl to išsijungus daliai įrangos.
Atskirai platformos „Telegram“ stebėsenos kanalas „Exilenova+“ pranešė apie sprogimus Rusijos Baškirijos regiono sostinės Ufos pramoniniame rajone ir teigė, kad Rusijos oro gynyba veikė dėl galimos dronų atakos.
Anksčiau šeštadienį Baškirijos institucijos visoje respublikoje paskelbė dronų grėsmę ir įvedė laikinus skrydžių apribojimus Ufos oro uoste, pranešė Rusijos žiniasklaida.
„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų.
Tuo tarpu Rusijos Permės krašto institucijos šeštadienio rytą įvedė oro erdvės apribojimus, todėl sutriko Permės oro uosto darbas. Oro erdvės apribojimų priežastis neaiški.
Patvirtinto ryšio tarp incidentų Kaliningrado srityje, Ufoje ir Permėje nėra.
Po žinios iš JAV – Zelenskio reakcija
JAV Valstybės departamentas pranešė, kad Donaldo Trumpo administracija penktadienį uždegė žalią šviesą 500 raketų „Patriot“ pardavimui Ukrainai, bet ukrainiečių prezidentas įspėjo, kad pristatymas gali užtrukti kelerius metus.
Šis patvirtinimas, kuris bus perduotas Kongresui peržiūrėti, gautas po kelias savaites trukusių Ukrainos pareigūnų skundų, kad šalies gaudomųjų raketų atsargos senka.
„Siūlomas pardavimas pagerins Ukrainos galimybes atremti dabartines ir būsimas grėsmes, tobulinant jos integruotus oro ir raketinės gynybos pajėgumus“, – sakoma departamento pranešime.
Jame nenurodyta, kada ginklai galėtų būti pristatyti Ukrainai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlai penktadienį socialinio tinklo „X“ įraše teigė, kad „pristatymai gali prasidėti TIK PO KELERIŲ METŲ“.
„Prašome savo partnerių amerikiečių rasti sprendimą tam laikui, kai kyla realus pavojus ir yra realus poreikis naudoti PAC-3 gaudytuvus“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas pasiūlė, kad JAV ir Europos sąjungininkai galėtų perduoti jo šaliai dabar sukauptas raketas, o vėliau vėl papildytų savo atsargas šiuo nauju pirkiniu.
Raketos „Patriot“ yra vieni svarbiausių ginklų, kuriuos Ukraina turi Rusijos dronams ir raketoms perimti.
„Šis siūlomas pardavimas parems Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, pagerindamas partnerės, kuri yra politinio ir ekonominio stabilumo Europoje jėga, saugumą“, – nurodė Valstybės departamentas.
Įtampa tarp JAV ir Ukrainos išaugo anksčiau šį mėnesį, po to, kai Vašingtonas sudarė dyzelino sandorį su Rusija. Ukraina taip pat pareiškė, kad JAV lėtina jos prieigą prie palydovinio interneto paslaugų ir sustabdė dalijimąsi tam tikra žvalgybos informacija.
Įtampa atslūgo po to, kai spalio 20 dieną V. Zelenskis Osle surengė derybas su JAV pasiuntiniais.
Valstybės departamentas teigė, kad už parduodamus ginklus sumokės Ukrainos sąjungininkės ir kad JAV lėšų tam nereikės.
Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 670 karių
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 31 d. pasiekė apie 1 588 170 karių, įskaitant 1 670 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Rusija neteko 12 450 tankų, 25 620 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 51 739 artilerijos sistemų (+19), 2 247 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 730 oro gynybos sistemų (+2), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 045 antžeminių robotizuotų sistemų (+6), 590 661 drono (+1 663), 5 140 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 168 480 automobilių ir degalų cisternų (+206) bei 4 860 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Ukrainos oro gynyba numušė 105 iš 134 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 105 iš 134 dronų, kuriuos Rusijos pajėgos paleido į šalį nuo spalio 30 d. vakaro, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.
Nuo penktadienio, spalio 30 d., 18 val. Rusijos pajėgos puolė Ukrainą 134 smogiamaisiais dronais, įskaitant „Shahed“ dronus (72 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ dronus ir „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius. Jie buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Šatalovo ir Milerovo krypčių Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki šeštadienio, spalio 31 d., 8.30 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 105 dronus. Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keli rusų smogiamieji dronai, kovinės operacijos tęsiamos.
Rusų dronų smūgiai fiksuoti 20-yje vietų, o numuštų taikinių nuolaužos krito 10-yje vietų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Lavrovas teigia „neblogai“ pasikalbėjęs su Rubio
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad Jungtinėse Valstijose vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimo kuluaruose „neblogai“ pasikalbėjo su savo kolega iš JAV Marco Rubio.
„Taip, pasikalbėjome neblogai, nors ir trumpai, nes dėl suprantamų priežasčių jis, kaip šeimininkas, turi daug pareigų“, – po susitikimo su valstybės sekretoriumi žurnalistams sakė S. Lavrovas.
S. Lavrovo dalyvavimas dviejų dienų trukmės susitikime Atlantoje (Džordžijos valstija) sukėlė įtampą tarp Europos šalių, tačiau kartu išryškino šiltėjančius JAV ir Rusijos santykius.
Ministras penktadienį teigė, kad vertina prezidento Donaldo Trumpo administracijos poziciją, ir pavadino Jungtines Valstijas kol kas vienintele Vakarų šalimi, pripažinusia Rusijos konflikto su Ukraina „pagrindines priežastis“.
Jis gyrė Vašingtono pasirengimą palaikyti dialogą su Maskva, tačiau sukritikavo europiečius dėl jų „arogantiško boikoto“.
Po to, kai 2022 m. prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, daugelis Vakarų valstybių atsiribojo nuo Maskvos, o pačiam S. Lavrovui ir toliau taikomos tarptautinės sankcijos.
Penktadienio rytą buvo atšaukti planai padaryti tradicinę bendrą G20 ministrų nuotrauką, nes kai kurie Europos pareigūnai nesutiko fotografuotis kartu su S. Lavrovu, naujienų agentūrai AFP sakė diplomatinis šaltinis.
Penktadienį nuskambėję S. Lavrovo komentarai taip pat pasirodė prieš kitą mėnesį numatytą naują Maskvos, Kyjivo ir Vašingtono derybų raundą.
Jis žurnalistams tvirtino, kad derybos Abu Dabyje „įvyks“.
Tačiau jis sukritikavo Ukrainą ir pareiškė, kad jos pastangos gauti daugiau tolimojo nuotolio raketų nekuria „palankios“ atmosferos deryboms.
Artėjantį susitikimą gali dar labiau apsunkinti tai, kad JAV Valstybės departamentas penktadienio popietę paskelbė, jog uždegė žalią šviesą 500 „Patriot“ raketų pardavimui Ukrainai.
S. Lavrovas taip pat nurodė, kad „pasipiktinimą kelianti europiečių veikla“ trukdo įgyvendinti ankstesnius JAV pasiūlymus karui Ukrainoje užbaigti, kuriems pritarė Rusija.