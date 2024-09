Svarbiausi dienos įvykiai:

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (8 nuotr.) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) +4 Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

7:23 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas.

Tai 2024 metų rugsėjo 12 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje – 1 priešo laivas, kuris yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų.

Taip pat pranešama, kad per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė: į Juodąją jūrą – 9 laivai, iš kurių 5 tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi; į Azovo jūrą – 12 laivų, iš kurių 3 atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.

7:05 | Padėtis Kurske kaista: rusai pradėjo kontratakas ir perėmė kai kurias Ukrainos pozicijas

Rugsėjo 10 d., antradienį, Rusijos pajėgos pradėjo kontratakas Kursko srityje, sako JAV karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN. Šiuo metu padėtis regione yra nestabili. Anot analitikų, Rusijos pajėgų mastas ir galimos perspektyvos dar yra neaiškios, todėl daryti galutines išvadas kol kas per anksti.

Rugsėjo 11 d. turimi įrašai rodo, kad rusai atkovojo ukrainiečių pozicijas į šiaurės rytus nuo Korenevo. Matyti, kad 51-ojo oro desanto pulko daliniai per kuopos dydžio mechanizuotą puolimą pasistūmėjo į pietus nuo Korenevo.

Pasak rusų karinių tinklaraštininkų, rusų kariai pradėjo mechanizuotą kontrataką iš šiaurės netoli Korenevo ir greitai žengė Snagosto link. Kai kurie šaltiniai teigia, kad rusai visiškai užėmė Snagostą, tačiau ISW nemato jokių šių teiginių patvirtinimų.

Be to, gauta informacijos, kad 51-ojo oro desanto pulko ir 155-osios jūrų pėstininkų brigados daliniai pasistūmėjo Snagosto rajone ir užėmė kelias gyvenvietes. ISW to nei patvirtina, nei paneigia.