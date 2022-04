Karas Ukrainoje. Nugriaudėjo sprogimas Mykolajive, beveik visoje šalyje kaukia pavojaus sirenos

Svarbiausios karo Ukrainoje naujienos:

06:20 | Mykolajive nugriaudėjo sprogimas

V. Zelenskio atstovė spaudai Iuliia Mendel Twitter pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti sprogimas. Pasak jos, galingas sprogimas nugriaudėjo Mykolajive. Kol kas skelbiama, kad sprogimo metu sužeistas vienas žmogus.

06:12 | Ukraina skelbia numušusi lėktuvą ir keturis sraigtasparnius

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia per sekmadienį numušusios veiną rusų lėktuvą ir keturis sraigtasparnius, rašo UNIAN.

„Balandžio 10 d. oro pajėgų oro gynyba ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgos sunaikino 11 Rusijos įsibrovėlių oro taikinių“, – sakoma pranešime.

Pasak pranešimo, buvo numušti:

06:09 | Įvyko Černobylio elektrinės darbuotojų rotacija

Pirmą kartą per tris savaites rotavosi Černobylio atominės elektrinės darbuotojai, praneša CNN. Tai yra antra jų rotacija nuo karo pradžios.

Pamainos keitimas buvo svarbus „saugiam ir patikimam Černobylio elektrinės veikimui, kurią penkias savaites kontroliavo Rusijos kariuomenė, kol pasitraukė kovo 31 d.“, – sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi.

06:06 | Evakuoti pacientai

Naujienų agentūros AFP žurnalistai užfiksavo traukinį, evakuojantį 48 sužeistus pacientus iš Lvivo. Pranešama, kad evakuociją surengė organizacija „Gydytojai be sienų“ po to, kai penktadienį per Rusijos apšaudymą geležinkelio stotyje.

6:02 | Ukrainoje aidi pavojaus sirenos

Pranešama, kad ankstyvą pirmadienio rytą beveik visoje Ukrianoje aidi pavojaus sirenos.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region in Ukraine.



Air raid sirens have been activated in Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Lviv, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Sumy, Odesa, Dnipro, and Zaporizhzha oblasts.

