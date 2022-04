Putinas paskyrė naują karo prieš Ukrainą vadą: jo pavardė – iškalbinga

Juo tapo Aleksandras Dvornikovas. Jis yra vadovavęs rusų pajėgoms pilietiniame kare Sirijoje.

Pranešama, kad vadovaujant A. Dvornikovui šioje šalyje rusų kariai nužudė daugybę civilių sirų.

Išvertus iš rusų kalbos, „Dvor“ reiškia „kiemą“. Tad naujo karo vado pavardė pažodžiui reiškia „kiemininkas“.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sekmadienį žurnalistams sakė, kad pradinis Rusijos karinis planas greitai užimti Ukrainą žlugo ir kad „istorija parodys, kieno planas bus įgyvendintas“.

Taip jis reagavo į naujieną apie naujai paskirtą Rusijos karo vadą.

Paprašytas pakomentuoti naują paskyrimą D. Kuleba sakė: „dabar jie turi kitą planą, bet mes turime ir savo planų“.

Šių metų vasario 24 d. Kremliaus režimas užpuolė Ukrainą. Nuo to laiko žuvo tūkstančiai civilių gyventojų. Tarp jų ir beveik 200 vaikų.

„Kad ir ką Rusija planuotų daryti, mes turime savo strategiją, kuri remiasi prielaida, kad mes šį karą laimėsime ir išlaisvinsime savo teritorijas“, – kalbėjo D. Kuleba.

