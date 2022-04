Karas Ukrainoje. Netoli Charkivo – galingas Ukrainos smūgis okupantams: sunaikinta net keliolika karinės technikos

Sekmadienis – 53-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

12:03 | Žemėlapis: kaip dabar atrodo Ukrainos teritorija

Portalas „Sky News“ paskelbė žemėlapį, kuriame – Ukrainos teritorija pagal sekmadienio duomenis.

Skirtingomis spalvomis pažymėtos teritorijos. Geltona spalva simbolizuoja vietas, kuriose Ukrainos pajėgos sugebėjo atmušti priešą ir priversti jį trauktis. Raudona spalva – Rusijos kontroliuojamos teritorijos. Orandžinė spalva – vietos, kuriose Rusijos pajėgos stumiasi į priekį. Violetinė spalva – vietos, kuriose pavyko įsitvirtinti Rusijos kariams.

11:58 | Rusija skelbia esą sunaikino karinę gamyklą netoli Kyjivo

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė smogusi vienai karinei gamyklai netoli Kyjivo, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę.

„Naktį tiksliai nutaikomos iš oro paleidžiamos raketos sunaikino šaudmenų gamyklą netoli Brovarų gyvenvietės Kyjivo srityje“, – sakoma per platformą „Telegram“ paskelbtame ministerijos pranešime.

Kol kas Ukraina nei patvirtino, nei paneigė šio teiginio.

11:49 | Bulgarija uždraudė Rusijos laivams įplaukti į šalies uostus

Tai liečia laivus, registruotus su Rusijos vėliava, taip pat visus laivus, kurie po vasario 24 d. pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją jūrų laivybos registre į bet kurią kitą valstybę.

11:46 | Dėl humanitarinių koridorių susitarti nepavyko

Ukrainai ir Rusijai sekmadienį nepavyko susitarti dėl humanitarinių koridorių civiliams gyventojams evakuoti iš dėl karo paveiktų vietovių, pranešė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk.

„Nepavyko susitarti... dėl paliaubų evakuacijos maršrutuose. Štai kodėl, deja, šiandien neatidarome humanitarinių koridorių“, – savo „Telegram“ paskyroje sakė ji.

Vereščiuk taip pat sakė, kad Ukrainos valdžia paprašė humanitarinių koridorių civiliams ir sužeistiems Ukrainos kariams evakuoti iš apgulto Mariupolio uosto.

11:39 | Netoli Charkivo – Ukrainos karių galingas smūgis okupantui

Valstybės sienos tarnybos duomenimis, buvo sunaikinti 5 tankai, 10 šarvuočių (pėstininkų kovos mašinos ir šarvuočiai), taip pat okupantų jūrų pėstininkų kolona, skelbia „Unian“.

11:33 | Sumų regione nuo minų jau žuvo bent 5 vaikai

Sumų regione dėl rusų įsibrovėlių paliktų minų jau žuvo penki vaikai.

11:20 | SSRS vadovo Nikitos Chruščiovo proanūke: Putinas bandys laimėti bet kokia kaina

Buvusio Sovietų Sąjungos lyderio Nikitos Chruščiovo proanūkė pareiškė, kad prezidentas Vladimiras Putinas bandys „laimėti bet kokia kaina“, rašo „Sky News“.

Nina Chruščiova perspėjo, kad Kremlius gali svarstyti taktinių branduolinių ginklų panaudojimą.

Ji BBC sakė: „Manau, kad šis karas tikrai yra tas, kurį Putinas planuoja laimėti ir planuoja laimėti bet kokia kaina.“

„Jei jam reikės paskelbti pergalę, gali prireikti panaudoti taktinius branduolinius ginklus – aš to neprognozuoju – tai gali būti vienas iš variantų, kurį rusai gali būti pasirengę panaudoti.“

10:07 | Per ataką nusitaikyta į Brovarus, netoli Kyjivo

Ankstyvą sekmadienio įvykusi raketų ataka apgadino infrastruktūrą Brovarų mieste, esančiame netoli Ukrainos sostinės Kyjivo. Apie tai pranešė Brovarų meras Igoris Sapožko, rašo „Unian“.

Detalių apie sunaikinimo mastą ir galimas aukas nebuvo.

10:00 | Austrijos kancleris: Putinas mano, kad laimi karą

Austrijos kancleris Karlas Nehammeris NBC sakė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „laikosi savo karo logika“ po pokalbio su juo šią savaitę.

Jis sakė, kad V. Putinas mano, kad laimi karą.

Nehammeris buvo pirmasis Europos lyderis, susitikęs su Putinu Maskvoje po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

Jis sakė: „Turime pažvelgti jam į akis ir mes turime jį supažindinti su tuo, ką matome Ukrainoje“.

09:41 | Mariupolio gynėjai ginklų kol kas nesudeda

Rusijos reikalavimas, kad Ukrainos pajėgos Mariupolyje pasiduotų kol kas ignoruotas. Ukrainiečiai ginklų nesudėjo ir, panašu, yra pasiruošę kautis iki paskutinės akimirkos.

Volodymyras Zelenskis sekmadienį perspėjo, kad taikos derybos su Rusija būtų visiškai nutrauktos, jei žūtų likę miesto gynėjai.

Anksti sekmadienį visoje Ukrainoje, įskaitant Kyjivo regioną, aidint oro antskrydžių sirenoms, Rusija pranešė, kad jos kariai išvalė didžiąją dalį apgulto miesto, o milžiniškoje plieno gamykloje liko tik nedidelis Ukrainos karių būrys.

Jei Mariupolis kristų, tai būtų pirmasis atvejis, kai Rusijai pavyksta užimti didelį miestą.

09:34 | Ukrainoje – pagalba iš JAV

Ukrainoje – karinė įranga iš JAV. Baltiųjų rūmų atstovai skelbia, kad į Ukrainą jau atvyko pirmoji technika iš viso pagalbos paketo, kurio vertė – 800 mln. dolerių.

Papildomas 800 milijonų dolerių karinės pagalbos paketas Ukrainai apima:

11 Mi-17 sraigtasparniųi;

18 haubicų pabūklų (155 mm kalibro);

300 dronų.

09:25 | Rusija ruošia naujus propagandinius naratyvus

Rusijos vadovybė ruošia naują melą, kad nuslėptų Rusijos kariuomenės žiaurumus Ukrainoje. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija pranešė socialiniame tinkle „Twitter“, kad yra neginčijamų įrodymų.

„Žinome, kad Kremlius ruošia naują melą, jog nuslėptų savo žiaurumus prieš civilius Ukrainoje. Šie bandymai nuslėpti siaubingus smurto aktus nesuklaidins tyrėjų“, – rašoma pareiškime.

Prisegtame vaizdo įraše Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad yra aiškių įrodymų, jog Rusijos kariai įvykdė daugybę žiaurumų Ukrainos civiliams gyventojams ir civilinei infrastruktūrai, ir kad „Putino karas pastatytas ant melo“.

We know that the Kremlin is preparing fresh lies to account for atrocities on civilians in Ukraine. These attempts to cover up horrific acts of violence will not deter investigators.



The UK is offering funding, personnel and military expertise to hold perpetrators to account.