Karas Ukrainoje. Neramus rytas Kyjive: nugriaudėjo galingi sprogimai

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

08:48 |

Didžiojo septyneto (G-7) šalių lyderiai sekmadienį pradeda susitikimą, kurio metu tarsis dėl strategijų, kaip užtikrinti energijos išteklius ir kovoti su infliacija, siekdamos, kad Rusijos įsiveržimo į Ukrainą padariniai nesuskaldytų pasaulinės koalicijos, siekiančios nubausti Maskvą.

Ankstyvosiomis sekmadienio valandomis JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) atvyko į vaizdingą Vokietijos Bavarijos Alpių regioną, kur vyks kasmetinis pirmaujančių ekonomikų lyderių susitikimas. Jo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas žiauraus karo Ukrainoje padariniams. J. Bidenas ir sąjungininkai siekia vieningai paremti Ukrainą, karui tęsiantis jau keturis mėnesius.

Iš pradžių J. Bidenas susės derybų su viršūnių susitikimo šeimininku Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu (Olafu Šolcu). Po pietų JAV lyderio laukia oficialūs ir neoficialūs susitikimai su Jungtinės Karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Europos Sąjungos vadovais.

Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby (Džonas Kerbis) teigė, kad aukščiausiojo lygio susitikime bus nagrinėjami tokie klausimai kaip infliacija ir kiti „iššūkiai pasaulio ekonomikoje dėl Vladimiro Putino karo, tačiau taip pat bus kalbama apie tai, kaip ir toliau reikalauti V. Putino atskaitomybės“ ir kad Rusijos prezidentas patirtų „nuolatines pasekmes“.

Be kita ko, bus aptariami energijos kainų apribojimai, kuriais siekiama apriboti Rusijos pelną iš naftos ir dujų, kurį Maskva gali panaudoti savo karo veiksmams. Šią idėją palaikė JAV iždo sekretorė Janet Yellen.

Vienas aukšto rango Vokietijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad JAV idėja dėl kainų viršutinių ribų yra intensyviai svarstoma, atsižvelgiant į tai, kaip ji tiksliai veiktų ir kaip derėtų su JAV, ES, JK, Kanados ir Japonijos sankcijų režimais.

G-7 lyderiai taip pat turi aptarti, kaip laikytis įsipareigojimų kovoti su klimato kaita ir kartu spręsti dėl karo atsiradusius svarbius energijos tiekimo poreikius.

„Įsipareigojimų dėl klimato kaitos nesumažinsime, – sakė J. Kirby.

J. Bidenas sekmadienį taip pat ketina oficialiai paleisti pasaulinę infrastruktūros partnerystę, kuria siekiama kovoti su Kinijos įtaka besivystančiose šalyse. Šią programą jis pavadino „Build Back Better World“ („Atstatykime dar geresnį pasaulį“) ir pristatė praėjusių metų G-7 viršūnių susitikime.

J. Kirby teigė, kad J. Bidenas ir kiti lyderiai paskelbs apie pirmuosius projektus, kurie, JAV manymu, yra „alternatyva infrastruktūros modeliams, pagal kuriuos mažų ir vidutinių pajamų šalys partnerės patenka į skolų spąstus“. Be to, dėl šių projektų „didėja JAV ekonominis konkurencingumas ir nacionalinis saugumas“, sakė jis.

Iš Vokietijos J. Bidenas antradienį vyks į Madridą, kur susitiks su NATO narių lyderiais, kad suderintų strategiją dėl Ukrainoje vykstančio karo.

07:58 | J. Bidenas atvyko į Vokietiją

JAV prezidentas Joe Bidenas atvyko į Miuncheną, kur sekmadienį vyks G-7 lyderių susitikimas.

Teigiama, kad vėliau J. Bidenas vyks į Madridą, kur dalyvaus NATO viršūnių susitikime, siekiant aptartį karinės pagalbos Ukrainai strategiją ir griežtesnes sankcijas Rusijai.

President @JoeBiden has arrived in #Munich, where the #G7 summit of leaders will take place.



After that, the U.S. president will head to #Madrid for the #NATO summit. They will discuss expansion of military aid to #Ukraine and tougher sanctions against #Russia. pic.twitter.com/dsZq8xm7DU — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

07:22 | Okupantai paleido raketas link Kyjivo

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kaip raketos galimai sekmadienio rytą okupantų paleistos raketos skrieja link Kyjivo srities.

06:48 | Smūgis okupantams – sunaikintos transporto priemonės, raketų paleidimo sistemos

Ukraina sunaikino Rusijos raketų paleidimo MLRS koloną, praneša „Kyiv Independent“.

Aiškinama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį Rusijos daugkartinio paleidimo raketų sistemas sunaikino Donbase.

Be to, buvo sunaikintos ne tik raketų sistemos, bet ir kitos okupnatų karinės transporto priemonės, įranga.

06:23 | Rytiniai sprogimai Kyjive

Ankstų sekmadienio rytą Kyjive buvo girdėti trys garsūs sprogimai, praneša „Kyiv Independent“ žurnalistai.

Teigiama, kad sirenos apie oro antskrydžio pavojų pradėjo skambėti 5.47 val. vietos laiku.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



Three explosions were heard early on June 26 in Kyiv, Kyiv Independent journalists report. The air raid alert began sounding in the capital 5:47 a.m. local time and remained active at publication time. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022

Visgi naujienų agentūros AFP žurnalistai tikina, kad iš viso nugriaudėjo net keturi sprogimai gyvenamajame komplekse.

Informaciją apie sprogimus patvirtino ir Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. „Telegram“ jis sakė, kad jie nugriaudėjo Ševčenkos rajone.

Pasak mero, galėjo nukentėti žmonių, į incidento vietą atvyko medikai. Pareigūnai evakuoja gyventojus iš dviejų namų, nurodė V. Klyčko.

06:11 | Okupantams priešinasi specialiųjų operacijų pajėgų nariai

Ukrainos teritorijoje specialias karines komandas vykdo kariai iš skirtingų NATO valstybių, rašo „The New York Times“.

Teigiama, kad Ukrainoje prieš rusų okupantus kovoja specialiųjų operacijų pajėgų nariai iš Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Kanados, Prancūzijos. Priduriama, kad ČŽA agentai taip pat yra Kyjive.

