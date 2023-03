Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

14:01 | Maskvoje kilo gaisras

NEXTA skelbia, kad Maskvoje, netoli „Moskva City“ daugiaaukščio pastato užsidegė elektros pastotė.

Socialiniuose tinkluose taip pat pradėjo plisti vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas gaisras.

In #Moscow, an electrical substation near the Empire Tower is on fire near the Moscow City building. pic.twitter.com/LUcsnaWOvH