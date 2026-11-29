Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Po smūgio Odesoje užsidegė daugiabutis, pranešama apie sužeistuosius ir žuvusius.
Naktį – Rusijos smūgiai Odesoje ir Zaporižioje
Naktį rusai smogė keliems Ukrainos regionams. Pranešama, kad Odesoje ir Zaporižioje yra žuvusiųjų bei užfiksuoti ddieli nuostoliai.
Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas, apgadinti daugiabučiai ir dviejų švietimo įstaigų pastatai. Iš pradžių skelbta, kad žuvo moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Vėliau I. Fiodorovas pranešė, kad iš po griuvėsių išgelbėta 14-metė mergaitė. Šiuo metu jos būklę stebi medikai.
Naktį rusai dronais atakavo ir Odesą, dronas rėžėsi į daugiabutį. Odesos srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako duomenimis, po smūgio gyvenamajam daugiabučiui yra sužeistųjų, o tikslus jų skaičius dar tikslinamas.
„Deja, per naktinę ataką Odesoje žuvo pagyvenusi moteris. Įvykio vietoje dirba visos atsakingos tarnybos. Įsteigtas operatyvinis štabas, kuris teikia pagalbą žmonėms“, – pranešė pareigūnas.
Naktį Ukraina atakavo Maskvą
Rusijos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per naktį buvo numušta daugiau kaip 1 000 Ukrainos dronų, iš kurių šimtai buvo nukreipti į Maskvos regioną.
Dieną anksčiau, šeštadienį, Rusija paskelbė per naktinę ataką sunaikinusi daugiau kaip 1 200 Ukrainos dronų.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino oro atakas, karui tęsiantis jau penktus metus.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienio rytą paskelbė, kad oro gynybos pajėgos daugiau kaip dešimtyje šalies regionų, įskaitant Maskvą, numušė 1 017 Ukrainos dronų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad sostinės regiono link skrido daugiau kaip 500 dronų.
„Daugumą jų Gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos neutralizavo dar toli nuo sostinės. Iš viso artėjant prie Maskvos buvo sunaikinti 105 dronai“, – valstybės remiamoje socialinėje platformoje „Max“ parašė S. Sobianinas.
JAV pastangos tarpininkauti siekiant užbaigti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų kol kas nedavė rezultatų, išskyrus susitarimus dėl apsikeitimo belaisviais.
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Naktį – Rusijos smūgiai Odesoje ir Zaporižioje
Naktį rusai smogė keliems Ukrainos regionams. Pranešama, kad Odesoje ir Zaporižioje yra žuvusiųjų bei užfiksuoti dideli nuostoliai.
Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas, apgadinti daugiabučiai ir dviejų švietimo įstaigų pastatai. Iš pradžių skelbta, kad žuvo moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Vėliau I. Fiodorovas pranešė, kad iš po griuvėsių išgelbėta 14-metė mergaitė. Šiuo metu jos būklę stebi medikai.
Naktį rusai dronais atakavo ir Odesą, dronas rėžėsi į daugiabutį. Odesos srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako duomenimis, po smūgio gyvenamajam daugiabučiui yra sužeistųjų, o tikslus jų skaičius dar tikslinamas.
„Deja, per naktinę ataką Odesoje žuvo pagyvenusi moteris. Įvykio vietoje dirba visos atsakingos tarnybos. Įsteigtas operatyvinis štabas, kuris teikia pagalbą žmonėms“, – pranešė pareigūnas.