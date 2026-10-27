Melania Trump ketina toliau padėti Ukrainai: įvardijo, nuo ko viskas priklausys

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1400 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 27 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 581 840 karių, iš kurių 1 400 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 448 priešo tankus, 25 609 šarvuotąsias kovos mašinas, 51 653 artilerijos sistemas (+21), 2 241 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 727 oro gynybos sistemas (+1), 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 025 antžemines robotų sistemas (+7), 584 252 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 794), 5 138 sparnuotąsias raketas, 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 167 472 transporto priemones ir kuro cisternas (+232), 4 859 specialios paskirties įrangos vienetus (+1).
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
„Tai naudinga Ukrainai“: NYT paaiškino, kodėl ukrainiečiai rūpinasi rusų belaisviais
Saugoti, maitinti ir gydyti priešo karius nėra lengva jokioje šalyje. Tačiau ukrainiečiams, dirbantiems su rusų karo belaisviais, tenka susidurti ir su papildomu iššūkiu. Jie žino, kad būtent rusai įsiveržė į jų šalį ir vykdė žiaurumus. Tuo metu jų pačių valstybė nori parodyti pasauliui, kad su belaisviais elgiasi pagarbiai, nors patys stovyklos darbuotojai tokios pagarbos gali ir nejausti.
Iš Zelenskio – griežta žinutė partneriams
Nuolat gresiant Rusijos oro atakoms, dirbtinai vilkinant oro gynybos sistemų, skirtų Ukrainai apsaugoti, tiekimą tik skatinamas terorizmas.
Apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė socialiniame tinkle „Telegram“.
Oleškuose skelbiamos paliaubos: numatyta svarbi operacija
Rusijos ir Ukrainos pajėgos susitarė dėl laikinų paliaubų, kad netoli fronto linijos esančiame Oleškų mieste Rusijos kontroliuojamoje Ukrainos Chersono srities dalyje būtų galima surengti humanitarinę operaciją.
Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: apgadintas tiltas, ligoninėse išdužo langai
Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.
„Smūgis kliudė Pietinį tiltą. Taip pat apgadinta ant tilto esanti metro infrastruktūra“, – platformoje „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko, o miesto pareigūnai pridūrė, kad traukinių eismas tiltu sustabdytas.
Kiek anksčiau V. Klyčko informavo, kad vėlų pirmadienį per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje vienas žmogus žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino Ukrainos apšaudymą dronais ir raketomis, todėl Kyjive – mieste, kuriame gyvena apie 3 mln. žmonių – beveik nuolat kaukia pavojaus sirenos.
Per naujausią Maskvos smūgį sostinėje nukentėjo medicinos įstaigos, nurodė V. Klyčko ir pridūrė, kad „sprogimo banga išdaužė reanimacijos skyriaus langus“.
„Kitoje to paties rajono gydymo įstaigoje langai taip pat išbyrėjo dviejose palatose. Nei pacientai, nei medicinos darbuotojai nenukentėjo“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.
Per kitą ataką „taip pat pataikyta į negyvenamosios paskirties pastatą. Pirminiais duomenimis, prie vieno iš rajone esančių prekybos centrų žuvo vienas žmogus", sakė V. Klyčko.
Smūgis netoli vienam iš Kyjivo universitetų priklausančio bendrabučio išdaužė pastato langus, buvo sužeista 20 metų moteris, teigė V. Klyčko.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad „Rusijos balistinės raketos smogė Kyjivo universiteto teritorijai ir apylinkėms – pačiam studentų miesteliui, Kioto parkui, teritorijai prie metro stoties ir gyvenamiesiems namams“.
„Raketos pataikė į itin tankiai apgyvendintas vietas, kur šalia nėra jokių karinių objektų. Tai buvo smūgis tiesiai į miestą, į jo infrastruktūrą“, – socialiniuose tinkluose rašė jis.
Smūgiai suduoti likus kelioms valandoms iki numatomų paliaubų nuniokotame, Rusijos okupuotame Oleškų mieste pradžios, kelis mėnesius pasirodant pranešimams, kad vietos gyventojams itin trūksta maisto, vandens ir vaistų.
Maskva pirmadienį pareiškė apsvarstysianti galimybę sudaryti daugiau lokalių paliaubų humanitariniais tikslais, tačiau patikino nemažinsianti bendro karo tempo, šalims ruošiantis kitą mėnesį, tarpininkaujant JAV, atnaujinti įstrigusias derybas.
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Melania Trump ketina toliau padėti Ukrainai: įvardijo, nuo ko viskas priklausys
JAV pirmoji ponia Melania Trump yra pasirengusi tęsti humanitarinę veiklą Ukrainoje, jei pasibaigus operacijai Oleškuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas sutiks toliau su ja bendradarbiauti.
Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė JAV pirmosios ponios vyresnysis patarėjas Markas Beckmanas.
Pasak jo, šiuo metu M. Trump daugiausia dėmesio skiria humanitarinei operacijai Oleškuose, kur padėtis, jos vertinimu, artėja prie katastrofiškos.
„Manau, po spalio 29 d. prireiks penkių–septynių dienų, kad būtų įgyvendinta viskas, ką planuojame. Po to, jei prezidentas Zelenskis ir prezidentas Putinas vėl sutiks, kad pirmoji ponia toliau dalyvautų, esu tikras, kad ji tęs šias humanitarines pastangas“, – sakė M. Beckmanas.
Jis pridūrė, kad JAV pirmoji ponia taip pat tiesiogiai bendradarbiauja su Ukraina ir Rusija rengiantis kitam Ukrainos vaikų sugrąžinimo į šeimas etapui.
M. Beckmanas paaiškino, kad, priimdama sprendimą prisidėti prie humanitarinės operacijos Oleškuose, JAV pirmoji ponia pratęsė buvo ankstesnę veiklą siekiant sugrąžinti vaikus namo.
Pasak jo, per šešias ankstesnes operacijas komandai pavyko padėti 34 Rusijos prievarta perkeltiems vaikams grįžti į savo šeimas. Vykdydama šią veiklą pirmosios ponios komanda palaikė ryšius su Ukrainos ir Rusijos atstovais.
„Jau buvome užmezgę pasitikėjimu ir gera valia grindžiamus santykius, karo metu humanitarines pastangas iškeldami aukščiau geopolitinių nesutarimų“, – pažymėjo patarėjas.
Pasak jo, M. Trump pirmiausia užmezgė ryšį su Ukraina, kuri palaikė jos iniciatyvą. Vėliau ji šį klausimą aptarė su Rusijos vadovybe.
M. Beckmanas paaiškino, kad daugiau kaip prieš mėnesį Ukrainos vadovybė raštu suteikė pirmajai poniai leidimą būti tarpininke, o vėliau ji gavo panašų raštišką Rusijos prezidento sutikimą.
„Pirmoji ponia visada laikėsi nuomonės, kad vaikų, moterų ir pagyvenusių žmonių gerovė turi būti svarbesnė už politinę ideologiją ar geopolitinius nesutarimus ir, be abejo, už karą“, – sakė vyresnysis patarėjas.
Jis pabrėžė, kad M. Trump ir toliau darys viską, ką gali, įgyvendindama humanitarines iniciatyvas, kad padėtų ukrainiečiams ir kitų pasaulio šalių gyventojams.
Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmosios ponios M. Trump vyriausiasis patarėjas M. Beckmanas duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė, kad Rusija patikino Ukrainą ir JAV gerbsianti laikinai okupuoto Oleškų miesto Chersono srityje gyventojų pasirinkimą, kur evakuotis.