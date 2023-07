Svarbiausi liepos 2-osios įvykiai Ukrainoje:

21:36 | Lenkija pasiųs 500 policijos pareigūnų į pasienį su Baltarusija

Sekmadienį Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminskis pranešė, kad Lenkija pasiųs 500 policijos pareigūnų į pasienį su Baltarusija, skelbia „Reuters“.

„Dėl įtemptos situacijos pasienyje su Baltarusija nusprendžiau sustiprinti mūsų pajėgas 500 Lenkijos policijos pareigūnų iš prevencijos ir kovos su terorizmu padalinių“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Praėjusią savaitę Varšuva paskelbė apie saugumo sustiprinimą dėl susirūpinimo, susijusio su „Wagner“ grupės buvimu Baltarusijoje. Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimas pasiūlyti privačios karinės bendrovės kariams pasirinkti persikelti į Baltarusiją sukėlė rytinių NATO narių nuogąstavimus, kad jų buvimas sukels didesnį nestabilumą regione.

Trečiadienį Lenkijos valdančiosios nacionalistų partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis, vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis pareiškė, kad Lenkija mano, jog Baltarusijoje jau gali būti apie 8 tūkst. „Wagner“ karių. Jis sakė, kad Lenkija imsis ir laikinų, ir nuolatinių veiksmų sienai stiprinti, įskaitant saugumo pajėgų stiprinimą ir įtvirtinimų didinimą.

Ketvirtadienį paklaustas, ar Briuselis turėtų padėti Varšuvai apmokėti tokias priemones, užsienio reikalų viceministras Pawelas Jablonskis atsakė: „Lenkija to tikisi“.

21:25 | Ekspertas: galingą sprogimą Rusijos Krasnodaro regione sukėlė numušta Rusijos raketa

Galingą sprogimą Krasnodaro krašte, nugriaudėjusį liepos 2 d. vakare netoli Primorsko-Achtarsko aerodromo, tikriausiai sukėlė patys rusai, o ne AFU apšaudymas, skelbia 24 kanalas. Argumentus, pagrindžiančius šią versiją, pateikė karinis apžvalgininkas Aleksandras Kovalenko.

Jis pažymėjo, kad didžiulis krateris sprogimo vietoje negalėjo atsirasti dėl Ukrainos turimų tolimojo nuotolio ginklų tipų poveikio.

A. Kovalenko pabrėžė, kad Rusijos raketų nešėjai Tu-22M3 paleidžia X-22 raketas skirtingomis trajektorijomis, o kai kurios iš jų praskrieja kaip tik pro Primorsko-Achtarsko sritį.

21:05 | Rusijos televizija: Prigožinas dėl pinigų išklydo iš kelio

Vienas pagrindinių Rusijos propagandos mašinos veidų sekmadienį apkaltino privačios karinės bendrovės „Wagner“ bosą Jevgenijų Prigožiną, kad šis, gavęs milijardus valstybės lėšų, išklydo iš kelio, po trumpo jo maišto formuojantis naujam Maskvos naratyvui.

Praėjusį savaitgalį J. Prigožinas surengė neilgai trukusį sukilimą prieš aukščiausiąją Rusijos kariuomenės vadovybę, taip į itin nepatogią padėtį pastatydamas Kremlių.

„Prigožinas dėl didelių pinigų išklydo iš kelio“, – sekmadienį savo savaitinėje televizijos laidoje sakė Rusijos valdžios propagandos ruporu vadinamas populiarus televizijos laidų vedėjas Dmitrijus Kiseliovas.

„Jis manė, kad gali mesti iššūkį gynybos ministerijai, pačiai valstybei ir asmeniškai prezidentui“, – kalbėjo jis.

D. Kiseliovo teigimu, „Wagner“ operacijos Sirijoje ir Afrikoje suteikė J. Prigožinui nebaudžiamumo jausmą, kurį vėliau sustiprino jo pajėgų sėkmė mūšio lauke Rytų Ukrainoje.

Nepateikdamas jokių įrodymų, jis nurodė, kad „Wagner“ gavo daugiau kaip 858 mlrd. rublių (apie 9 mlrd. eurų) valstybės lėšų.

Šią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą pripažino, kad valdžios institucijos visiškai finansavo šią sukarintą grupuotę.

Nuo 2022-ųjų gegužės iki to paties mėnesio 2023-iaisiais „Wagner“ iš Rusijos valstybės gavo daugiau kaip 86 mlrd. rublių (900 mln. eurų), sakė V. Putinas.

Rusijos įstatymai draudžia privačias samdinių grupes.

Dėl Vašingtono ir Briuselio sankcijų daugelį metų J. Prigožinas veikė šešėlyje, tačiau 2022-ųjų vasarį V. Putinui pasiuntus karius į Ukrainą, jis atsidūrė dėmesio centre.

20:45 | Popiežiaus pasiuntinys teigia vykęs į Maskvą dėl humanitarinių klausimų, o ne taikos plano

Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Matteo Zuppi sekmadienį pareiškė, kad jo misija į Maskvą dėl karo Ukrainoje buvo sutelkta į humanitarinius klausimus ir neaptarinėjo jokio taikos plano, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Gegužės mėn. popiežius Pranciškus paprašė Italijos vyskupų konferencijos vadovo M. Zuppi atlikti taikos misiją, kad būtų galima padėti užbaigti karą Ukrainoje.

Šią savaitę Zuppi Maskvoje susitiko su vienu iš prezidento Vladimiro Putino patarėjų Jurijumi Ušakovu ir Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovu patriarchu Kirilu. Birželio pradžioje jis taip pat lankėsi Kijeve, kur vedė derybas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Penktadienį kalbėdamas Konstantinopolio patriarcho religinei delegacijai, popiežius Pranciškus sakė, kad karo Ukrainoje pabaigos nematyti, nes jo taikos pasiuntinys baigė tris dienas trukusias derybas Maskvoje.

Tą pačią dieną Vatikano pareiškime sakoma, kad vizito tikslas buvo „nustatyti humanitarines iniciatyvas, kurios galėtų atverti kelius į taiką“, rašo „Reuters“.

Pranciškus ne kartą ragino nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą, kuri sugriovė Ukrainos kaimus ir miestus, nusinešė dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes, o dar milijonus išvarė iš namų.

20:35 | Rusijos kariai įnirtingose kovose žengia į priekį – Ukrainos gynybos viceministrė

Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar sekmadienį pareiškė, kad keturiose fronto linijos vietovėse Ukrainos rytuose, kur, pasak jos, vyksta įnirtingos kovos, Rusijos kariai žengia į priekį.

„Visur vyksta įnirtingos kovos“, – socialiniame tinkle rašė H. Maliar ir pridūrė, kad padėtis gana sudėtinga.

„Priešas veržiasi į priekį Avdijivkos, Marjinkos, Lymano sektoriuose. Priešas taip pat juda į priekį Svatovės sektoriuje“, – teigė ji.

Anot viceministrės, Ukrainos pajėgoms geriau sekasi pietiniame Bachmuto flange, taip pat netoli Berdiansko ir Melitopolio šalies pietuose, kur susiduria su intensyviu pasipriešinimu, rusų rezervų dislokavimu, bet palaipsniui žengia į priekį.

„Jie atkakliai ir nepaliaujamai kuria sąlygas kuo greitesnei pažangai“, – sakė ji.

19:10 | „Der Spiegel“: Lenkija ir Vokietija nesusitaria dėl Ukrainos tankų remonto

Berlynas ir Varšuva jau du mėnesius negali susitarti, kaip bus remontuojami Ukrainos tankai. Šią leidinio „Der Spiegel“ žinią cituoja „Unian“.

Vokietija ir Lenkija vis dar negali susitarti dėl Ukrainai perduotų tankų „Leopard“ remonto ir priežiūros centro atidarymo. Centras turėjo būti atidarytas dar gegužės mėnesį, teigė „Der Spiegel“.

Balandžio pabaigoje Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius sakė, kad Ukrainai perduotų tankų „Leopard“ remonto centras bus atidarytas Lenkijoje. Lenkija ir Vokietija pasirašė atitinkamą ketinimų protokolą.

„Ramšteine B. Pistorius išsamiai pabrėžė, koks svarbus Ukrainai yra bendras Vokietijos ir Lenkijos projektas. Tankų dirbtuvės užtikrina, kad pristatytos ginkluotės sistemos, kurios iš fronto grįžta apgadintos ar nusidėvėjusios mūšyje, galėtų būti greitai suremontuotos. Klausantis Pistoriuso, planas atrodė konkretus“, – pažymi „Der Spiegel“.

Tačiau praėjus dviem mėnesiams tankų dirbtuvės vis dar neveikia. Pasak karinės pramonės atstovų, Berlynas ir Varšuva ginčijasi dėl bendros įmonės struktūros detalių. Šaltiniai teigia, kad dėl projekto vilkinimo kalta Lenkija, tariamai Lenkijos bendrovė PGZ norėjo už dirbtuvių paslaugas taikyti „kosmines kainas“. Vokietija turėjo finansuoti „Leopardų“ remonto išlaidas.

Vis tik „Der Spiegel“ informuoja, kad keli "Leopard" tankai, kuriems reikalingas remontas, jau atvyko į Lenkiją iš Ukrainos.

Pirmadienį Vokietijos gynybos ministerijos vadovas turėtų atvykti į Lenkiją, kur susitiks su Lenkijos kolega. Tai tikriausiai bus paskutinė galimybė jiems pradėti tankų dirbtuvių projektą prieš liepos viduryje Lietuvoje prasidedantį NATO viršūnių susitikimą.

18:21 | Krasnodaro regione netoli aerodromo nugriaudėjo sprogimas

Galingi sprogimai įvyko netoli Primorsko-Achtarsko miesto Krasnodaro krašte. Netoliese yra aerodromas. Sprogimo vietoje susidarė didžiulė įgriuva, skelbia 24 kanalas.

Rusijos žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį, liepos 2 d., Primorsko-Achtarsko apylinkėse buvo labai triukšminga. Filmuota medžiaga iš įvykio vietos greitai išplito socialiniuose tinkluose.

Preliminariais duomenimis, sprogimas įvyko už 200 metrų nuo vietos karinio aerodromo. Agresorinės valstybės propagandinės žiniasklaidos teigimu, tai galėjo būti raketa, kuri tikriausiai skrido degalų ir tepalų sandėlio link. Rusijos žiniasklaida teigia, kad ją numušė priešlėktuvinė gynyba.

Skelbiama, kad sprogimą girdėjo ir Prymorsko-Achtarsko gyventojai.

17:15 | Zelenskis: „Jei Rusijos karo laivai liks Juodojoje jūroje, jie bijos priartėti prie Krymo“

Liepos 2 d. Odesos srityje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadas Oleksijus Neižpapa aptarė padėtį Juodojoje jūroje, Rusijos galimybes suduoti raketinius smūgius ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų gynybinius pajėgumus.

Viceadmirolas Neižpapa supažindino Zelenskį su Ukrainos karinio jūrų laivyno plėtros strategija ir jūrų pėstininkų korpuso Ukrainoje kūrimu.

Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje Zelenskis pasveikino jūrų pėstininkus su Ukrainos karinio jūrų laivyno diena, švenčiama pirmąjį liepos sekmadienį.

„Jei Rusijos karo laivai vis dar bus Juodojoje jūroje, jie bijos priartėti prie mūsų Ukrainos Krymo ir Azovo jūros pakrantės. Tai tikrai įvyks“, – sakė V. Zelenskis.

The enemy will definitely not dictate the conditions in the Black Sea, and 🇷🇺 occupiers will have to be as afraid of approaching our 🇺🇦Crimea and our Azov Sea coast as Russian ships are already afraid of approaching our Black Sea coast. I thank every warrior of the Ukrainian Navy… pic.twitter.com/lWQqDgRTCe