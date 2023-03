Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

23:50 | JAV prezidentas nori užmegzti pokalbį su Xi Jinpingu

Baltųjų rūmų atstovas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Kirby sako, kad JAV prezidentas neatmeta galimybės vėl užmegzti pokalbį su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, rašo CNN.

Tiesa, J. Kirby sako, kad kol kas tikslus laikas abiejų valstybių lyderių pokalbiui nėra suderintas, mat JAV nori įsitikinti, kad „dabar tam būtų tinkamas laikas“.

„Svarbu išlaikyti komunikacines linijas, ypač dabar, kai įtampa yra didelė“, – sakė jis.

22:45 | Kryme nugriaudėjo sprogimai

Socialiniame tinkle „Telegram“ pastarąją valandą pradėjo plisti įrašai, kuriuose užfiksuoti sprogimai Kryme.

Kaip rašo „SkyNews“, serija sprogimų pasigirdo iškart po drono įvykdytos atakos.

There was reportedly a Ukrainian UAV attack on the Dzhankoy airbase in Crimea tonight. https://t.co/fnOLQQ0Wze pic.twitter.com/mp4gR0wsnk