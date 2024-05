Svarbiausi įvykiai:

23:40 | Kryme nugriaudėjo galingi sprogimai

Trečiadienio vakarą okupuotame Sevastopolyje paskelbtas oro pavojus. Vietos „Telegram“ kanaluose pranešama apie nugriaudėjusius galingus sprogimus.

„Sevastopolyje veikia priešlėktuvinė gynyba. Jau numušti keli oro taikiniai. Visos tarnybos budi“, – teigia Sevastopolio okupacinė valdžia.

Tuo pat metu vietos gyventojai pranešė, kad Sevastopolyje pasigirdo sirenos, o po to – sprogimai. Apie sprogimus pranešė ir gretimo kaimo, kuriame yra karinis aerodromas, gyventojai.

22:34 | „Financial Times“: ekonominė Kinijos ir Rusijos „draugystė“ gali supurtyti pasaulį

Šią savaitę, kai Rusijos prezidentas Pekine susitiks su Xi Jinpingu, vėl bus demonstruojama dviejų aukščiausių autoritarinio pasaulio lyderių „draugystė“. Valstybinis Vladimiro Putino vizitas bus jau 43-iasis jo susitikimas su Kinijos kolega, rašo „Financial Times“.

Abiejų šalių ekonominiai ryšiai klesti, tačiau jos patiria spaudimą dėl Vakarų sankcijų, kurios, kaip tikimasi, taps svarbus derybų akcentas.

Kinijos muitinės duomenimis, dvišalė prekyba pernai sudarė 240 mlrd. dolerių (221 mlrd. eurų), t. y. 26 proc. daugiau nei užpernai: Kinija tiekė įvairias prekes – nuo automobilių ir pramonės įrangos iki išmaniųjų telefonų – ir pirko milijardus dolerių kainuojantį Rusijos energijos eksportą.

Kinijos institucijos teigia, kad neteikia Rusijai mirtinų ginklų, tačiau gausu įrodymų, kad ji tapo svarbiu Rusijos gynybos pramonės prekių tiekėju.

Balandžio pradžioje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir iždo sekretorė Janet Yellen perspėjo Pekiną dėl pasekmių, jei jos įmonės rems Kremliaus karo veiksmus.

Kinijos ir Rusijos ekonominiai ryšiai augo nuo 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą ir užsitraukė pirmąsias Vakarų sankcijas, o Xi pradėjo vykdyti ryžtingesnę užsienio politiką. Tačiau po 2022 m. įvykusios visiškos invazijos į Ukrainą šis procesas paspartėjo.

21:00 | Putinas ragina išplėsti ginklų gamybą

Karui prieš Ukrainą skaičiuojant trečius metus, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino paspartinti ginklų gamybą.

„Turime padvigubinti ir patrigubinti savo pastangas šia kryptimi“, – trečiadienį per susitikimą su gynybos pramonės atstovais sakė jis.

Rusija gali išlaikyti pranašumą prieš Ukrainą dabartiniame kare tik kuo greičiau pristatydama pažangiausias ginklų sistemas, tvirtino Kremliaus šeimininkas.

Jis taip pat ėmėsi teisinti vicepremjero Andrejaus Belousovo paskyrimą naujuoju gynybos ministru, sakydamas, kad reikia naujovių ir efektyvaus valdymo.

V. Putinas teigė, kad Rusija kariuomenei ir saugumui skiria kiek daugiau nei 8,7 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP). „Tai didelis biudžetas. Privalome naudoti jį atsargiai ir efektyviai“, – kalbėjo Rusijos prezidentas.

65-erių A. Belousovui buvo pavesta integruoti saugumui ir kariuomenei svarbius ekonomikos sektorius į bendrą ekonomiką, sakė V. Putinas.

20:50 | Estija priėmė įstatymą, leidžiantį naudoti įšaldytą Rusijos turtą žalai Ukrainai atlyginti

Estijos parlamentas trečiadienį priėmė įstatymą, numatantį, kad pagal tarptautines sankcijas įšaldytas Rusijoje esančių asmenų turtas gali būti panaudotas karo žalai Ukrainai atlyginti.

Už įstatymą balsavo 65 Rygikogo nariai, o trys buvo prieš.

Vyriausybės inicijuotu teisės aktu bus sukurtas nacionalinis mechanizmas, užtikrinantis „valstybės agresorės finansinę atsakomybę už žalą, padarytą sunkiausiais tarptautinės teisės pažeidimais“.

Jis sudarys galimybę asmenų ir įmonių, prisidėjusių prie neteisėtų Rusijos veiksmų, turtą, įšaldytą pagal sankcijas, naudoti atlyginimui už Rusijos padarytą žalą Ukrainai.

Parlamento konstitucinio komiteto pirmininkas Hendrikas Johannesas Terrasas (Hendrikas Johanesas Terasas) sakė, kad įšaldyto turto panaudojimo teisinio reglamentavimo sukūrimas yra sudėtingas uždavinys, kurį sprendžia kelios sąjungininkės ir tarptautinės organizacijos, o Estija yra viena pirmųjų, žengusių tokį žingsnį.

„Rusija yra valstybė agresorė, todėl jos padarytos karo žalos atlyginimo našta negali būti palikta Ukrainai ir jos sąjungininkėms. Rusija yra atsakinga už padarytą žalą ir turi prisiimti šią atsakomybę“, – pažymėjo jis.

20:22 | Gitara Kyjivo bare užgrojęs Blinkenas Ukrainoje sulaukė kritikos

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas, antradienio vakarą užlipo į vieno baro Kyjive sceną ir gitara atliko dainą „Rockin' in the Free World“, bandydamas pasiųsti nepasidavimo ir vilties žinią.

Žaibiškai plinta Antony Blinkeno vaizdo įrašas iš baro Ukrainoje: dainavo ant scenos

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žaibiškai plinta Antony Blinkeno vaizdo įrašas iš baro Ukrainoje: dainavo ant scenos

Tačiau kai kurie ukrainiečiai sureagavo piktai, peikdami Vašingtono vyriausiąjį diplomatą už neapgalvotą muzikinį pasirodymą sostinėje, kol Ukrainos kariai kovoja tranšėjose, stengdamiesi sulaikyti Rusijos puolimą, trūkstant ginklų.

„Vakarykščiam JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno vakarui Kyjive apibūdinti užtenka vieno žodžio – nederamas“, – sakė nevyriausybinės organizacijos „Įstatymų leidybos iniciatyvų agentūra“ vadovė Svitlana Matvijenko.

A. Blinkenas netikėtai atvyko į Kyjivą praėjus kelioms savaitėms po to, kai Vašingtonas patvirtino 61 mlrd. dolerių (57,3 mlrd. eurų) pagalbos paketą Ukrainai po ilgus mėnesius trukusio delsimo Kongrese.

Anksčiau antradienį sakytoje kalboje jis teigė, kad JAV rems Ukrainą „tol, kol bus užtikrintas Ukrainos saugumas“.

19:30 | Perspėjimas iš JK: Putinas planuoja „fizines atakas“ prieš Vakarus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja „fizines atakas“ prieš Vakarus, perspėja Jungtinės Karalystės Vyriausybės komunikacijos centro (GCHQ) vadovė Anne Keast-Butler, skelbia „The Telegraph“ .

Pasak jos, britų ir amerikiečių žvalgybos pareigūnai atskleidė dvigubą Maskvos ir Pekino grėsmę.

A. Keast-Butler taip pat priduria, kad Maskva siekia žengti toliau nei tik atakos kibernetinėje erdvėje: „Žvalgyba vis labiau susirūpinusi dėl stiprėjančių Rusijos žvalgybos tarnybų ir tarpinių grupių ryšių vykdant kibernetines atakas, taip pat dėl įtariamo fizinio sekimo ir sabotažo operacijų“.

18:59 | Putinas pareiškė, kad Maskva neva yra pasirengusi derėtis dėl karo Ukrainoje pabaigos

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį, vizito Pekine išvakarėse, duodamas interviu Kinijos žiniasklaidai nurodė, kad Maskva yra pasirengusi derėtis dėl daugiau kaip dvejus metus trunkančio karo Ukrainoje pabaigos.

„Esame atviri dialogui dėl Ukrainos, tačiau tokiose derybose turi būti atsižvelgta į visų konflikte dalyvaujančių šalių, įskaitant mūsų, interesus“, – sakė V. Putinas, kurį citavo Kinijos oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“.

Ketvirtadienį prasidėsiančiam dviejų dienų V. Putino vizitui Kinijoje rengiamasi tuo metu, kai Rusijos pajėgos tęsia praėjusią savaitę pradėtą puolimą Ukrainos šiaurės rytų Charkivo srityje.

Šis puolimas, dėl kurio iš Charkivo srities jau buvo evakuoti 8 tūkst. gyventojų, yra dar viena taktinė Rusijos sėkmė mūšio lauke šiais metais. Rusija didelio masto invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 metų vasarį ir nors tikėjosi savo tikslus pasiekti per kelias dienas, iš pradžių patyrė didelių nesėkmių.

Maskvai siekiant įtvirtinti savo laimėjimus netoliese esančiame Donecko regione ir žengti į priekį mūšio lauke, Ukrainai trūksta ginklų ir karių.

„Mes niekada neatsisakėme derėtis“, – interviu metu teigė Rusijos prezidentas.

„Siekiame visapusiško, tvaraus ir teisingo šio konflikto sureguliavimo taikiomis priemonėmis“, – pridūrė jis.

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą sakė, kad bet kokios derybos turi apimti šalies teritorinio vientisumo atkūrimą, Rusijos karių išvedimą, visų kalinių paleidimą, už agresiją atsakingų asmenų tribunolą ir saugumo garantijas Ukrainai.

17:41 | Rusai smogė Chersonui, miesto ligoninėse – 11 sužeistųjų

Žmonių, nukentėjusių dėl rusų smūgio Chersonui, skaičius išaugo iki 11.

Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Nukentėjusiųjų dėl oro smūgio Chersonui skaičius išaugo iki vienuolikos“, – parašė O. Prokudinas.

Pasak pareigūno, į ligoninę atgabentas ir sužeisto paauglio 53 metų tėvas. Jį skeveldros sužeidė į ranką. Taip pat hospitalizuotos dar dvi 51 ir 50 metų moterys, patyrusios sprogimo sukeltas traumas ir skeveldrų sužeistos į kojas. Tarp nukentėjusių Chersono gyventojų – 88 metų amžiaus vyras. Jis sužeistas į galvą.

Miesto karinė administracija patvirtino, kad į Chersono ligonines pristatyta 11 nukentėjusiųjų, tarp jų – 15-metis paauglys. Žmonės patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų. Šiuo metu jie tiriami. Sužeistiesiems medikai teikia reikiamą pagalbą.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Chersone dėl rusų smūgio nukentėjo septyni žmonės.

16:02 | Netikėtas Čekijos prezidento pareiškimas: Ukraina turėtų atsisakyti vilčių atkovoti teritorijas ir pradėti derybas

Čekijos prezidentas Petras Pavelas, kuris Rusijos puolimo Ukrainoje metu pasižymėjo kaip vienas iš aršiausių Kyjivo palaikytojų ir pačių griežčiausių Kremliaus kritikų, pareiškė manantis, jog Ukrainai derėtų sėsti prie derybų stalo su Rusija.

„Turėtume būti realistais. Aš manau, kad naivu manyti, jog Ukraina gali visiškai atsikovoti teritoriją regimoje ateityje. Rusija neatiduos teritorijų, kurias okupuoja. Ko mums reikia dabar, tai sustabdyti karą ir tartis dėl tolimesnių veiksmų“, – interviu „Sky News“ aiškino P. Pavelas, pridūręs, kad vėliau galbūt būtų pasiektas kažkoks kompromisas.

Čekijos prezidentas pažymėjo, jog yra rizika, kad Kyjivas pralaimės karą. Taip, anot jo, gali nutikti, jeigu Vakarai ir toliau trypčios, vertindami galimą eskalacijos su Rusija riziką. Tuo pačiu metu jis yra įsitikinęs, kad Europos ir Šiaurės Amerikos šalių suteikiama karinė pagalba Ukrainai yra pakankama „pasiekti šioje situacijoje pergalę ant žemės“.

P. Pavelas taip pat kategoriškai atmetė galimybę siųsti NATO karius į Ukrainą dalyvauti kovos veiksmuose prieš Rusiją, nes „Ukraina nėra NATO narė“. „Mes negalime kariauti už Ukrainą Ukrainoje, nes tai iškart reikštų tiesioginį konfliktą tarp NATO ir Rusijos, ir niekas Europoje tokio konflikto nenori“, – aiškino jis.

15:42 | A. Blinkenas Kyjive paskelbė apie 2 mlrd. dolerių vertės karinę pagalbą Ukrainai

Kyjive viešintis JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį paskelbė apie 2 mlrd. dolerių (1,8 mlrd. eurų) vertės tolesnę karinę pagalbą Ukrainos pajėgoms, fronte stabdančioms suintensyvėjusį Rusijos puolimą.

Ši pagalba, apie kurią buvo paskelbta spaudos konferencijoje, kurioje JAV vyriausiasis diplomatas dalyvavo su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, yra dalis 61 mlrd. dolerių (56,3 mlrd. eurų) paketo, kurį Vašingtonas prieš kelias savaites patvirtino po kelis mėnesius trukusio delsimo Kongrese.

14:55 | „Bild“: rusų pajėgos įsiveržė į Vovčanską – vyksta nuožmios kovos

Pasak Vokietijos leidinio „Bild“ analitiko Juliano Röpkes, Rusijos kariai įžengė į šiaurinę Charkivo srities miesto Vovčansko dalį, o kovos ten tęsiasi mėsos perdirbimo įmonės rajone. Kaip pažymi analitikas, jiems ypač priešinasi legionas „Rusijos laisvė“ ir „Rusijos savanorių korpusas“.

„Besiveržiančios Rusijos pajėgos bando apeiti miestą 4 km į rytus. Ten jiems pavyko atkirsti kelią iš Vovčansko į Tychą. Vovčansko apylinkėse Rusijos ginkluotosios pajėgos užėmė Pletenivkos, Ohurcevės, Hatyšės ir Buhrovatkos kaimus. Palyginti su pirmųjų dienų puolimu, Rusijos ginkluotųjų pajėgų žengimo į priekį tempas sumažėjo. Ginkluotosios pajėgos į mūšį įvedė „Grad“, BTR-82A ir švedų BMP CV-90“, – rašo „Bild“.

Be to, pasak leidinio, Rusijos kariai žengia toliau į vakarus link Lypcų kaimo. Ten jiems pavyko užimti dar kelis kaimus, taip pat įžengti į Lukjancų ir Hlybokės kaimus.

Puolamas Charkivas

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Puolamas Charkivas

14:37 | Rusai Charkive išbando naują mirtiną taktiką: viskas prasideda nuo vos penkių karių

Per pastarąją parą Rusijos puolimo Charkivo srities šiaurėje tempai, atrodo, sulėtėjo. Tai tikriausiai lėmė nauja kariuomenės taktika ir dideli rusų nuostoliai. Rusų pajėgos planuoja sujungti Lypcų ir Vovčansko priešakines pozicijas ir sukurti pasienio „buferinę zoną“.

14:20 | Rusija dėl dronų grėsmės sustabdė dviejų oro uostų darbą

Rusija trečiadienį paskelbė, kad svarbus oro uostas netoli Kazanės, už 1 tūkst. km nuo Ukrainos, buvo laikinai uždarytas po ukrainiečių drono atakos šiame regione.

Ukrainos pajėgos pastarosiomis savaitėmis dažniau rengia oro atakas Rusijos pasienio regionuose, bet sugeba smogti ir taikiniams toli Rusijos teritorijoje.

Rusijos gynybos ministerija pranešė numušusi ukrainiečių droną virš centrinio Tatarstano regiono, bet atakos taikinio nenurodė.

Maždaug tuo pačiu metu buvo uždaryti du šiame regione esantys oro uostai, įskaitant svarbų transporto mazgą Kazanėje, paskelbė Rusijos aviacijos administracija „Rosaviacija“.

„Siekiant užtikrinti civilinių lėktuvų saugumą, įvesti laikini apribojimai dviejų oro uostų Tatarstane – Kazanės ir Nižnekamsko – darbui“, – paskelbė administracija. Jos pranešimą citavo valstybinės naujienų agentūros.

14:00 | Prezidento biuras: Ukraina nusiuntė pastiprinimą į Charkivo sritį

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras trečiadienį pranešė, kad Kyjivas nusiuntė pastiprinimą į šiaurės rytinę Charkivo sritį, kur Rusija praėjusią savaitę pradėjo sausumos puolimą.

„Prezidentas išklausė Generalinio štabo viršininko Anatolijaus Barhylevyčiaus pranešimą. Yra dislokuojamos papildomos pajėgos, taip pat yra rezervų“, – nurodė prezidento kanceliarija.

Redaktorė Rūta Androšiūnaitė

13:41 | Rusija paskelbė užėmusi Robotynės kaimą

Rusija trečiadienį paskelbė užėmusi Ukrainos pietuose esantį Robotynės kaimą – vieną iš vos keleto gyvenviečių, kurias Kyjivas buvo atsikovojęs per praėjusių metų vasarą įvykusį kontrpuolimą.

„Dnipro karių grupuotės daliniai visiškai išlaisvino Robotynės kaimą Zaporižios regione“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija, pranešdama apie sėkmingą puolimą visoje fronto linijoje.

13:13 | V. Zelenskis atšaukia visas artėjančias užsienio keliones

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė visas artėjančias užsienio keliones, pranešė jo atstovas spaudai.

Ukrainiečių lyderis taip nusprendė Rusijai pradėjus puolimą Ukrainos šiaurės rytuose.

Prezidentas „nurodė, kad dalyvavimas visuose tarptautiniuose renginiuose, kurie suplanuoti ateinančiomis dienomis, būtų atidėtas ir būtų suderintos naujos datos“, socialiniame tinkle „Facebook“ sakė V. Zelenskio atstovas Serhijus Nykyforovas.

Volodymyras Zelenskis

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis

12:20 | Putinas paskelbė reikalavimus taikos deryboms su Ukraina

Rusija nori „visapusiško, stabilaus ir teisingo konflikto sureguliavimo taikiomis priemonėmis“ ir yra atvira dialogui dėl Ukrainos, savo propagandinei linijai ištikimas Rusijos prezidentas ir karo iniciatorius Vladimiras Putinas pareiškė interviu Kinijos naujienų agentūrai „Xinhua.

Tačiau, jo įsitikinimu, tokiose derybose turėtų būti atsižvelgta į visų šiame „konflikte“ dalyvaujančių šalių interesus. V. Putinas kalba apie saugumo garantijas „ir priešingai pusei“, ir pačiai Rusijos Federacijai.

Interviu Kremliaus vadovas patikino, kad Rusija „yra pasirengusi deryboms“. Verta priminti, kad Kremlius nuolat kartoja esantis „pasiruošęs deryboms“, tačiau tik pagal Kremliaus sąlygas. Tuo metu Ukraina atsisako sėsti prie derybų stalo, kol Rusija neišves savo karių iš visos šalies teritorijos.

Vladimiro Putino inauguracija 2024 m.

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino inauguracija 2024 m.

11:42 | Rusija teigia sunaikinusi 17 ukrainiečių dronų

Rusija trečiadienį paskelbė, kad sunaikino 17 Ukrainos dronų po to, kai Kyjivas nusitaikė į kuro saugyklą pietinėje šalies dalyje esančiame Rostove, kur įsikūręs Maskvos karinis štabas, atsakingas už karą Ukrainoje.

„Naktį buvo užkirstas kelias keliems Kyjivo režimo bandymams įvykdyti teroristinius išpuolius [...] prieš taikinius Rusijos teritorijoje“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Rusijos oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino 17 dronų keliose pasienio teritorijose, taip pat 10 raketų ATACMS virš aneksuoto Krymo pusiasalio, pranešė ministerija.

11:09 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gegužės 15 d. Ukrainoje sunaikinta iš viso 486 940 rusų okupantų, iš jų 1 510 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 510 priešo tankų (+14 per pastarąją parą), 14 508 šarvuotąsias kovos mašinas (+48), 12 538 artilerijos sistemas (+23), 1 070 raketų paleidimo sistemų, 798 oro gynybos sistemas, 351 karo lėktuvą, 325 sraigtasparnius, 10 015 bepiločių orlaivių (+30), 2 199 sparnuotąsias raketas (+2), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 955 transporto priemones (+48), 2 061 specialiosios įrangos vienetą (+7).

Vilniaus centre jau stovi trofėjinis tankas iš Ukrainos

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniaus centre jau stovi trofėjinis tankas iš Ukrainos

10:44 | Padėtis mūšio lauke JAV kelia nerimą: pripažino savo klaidą

Pentagono vertinimu, dabartinė padėtis mūšio lauke Ukrainoje yra sudėtinga. Jungtinės Valstijos deda daug pastangų, kad paspartintų pagalbos teikimą Kyjivui, antradienį pareiškė Pentagono atstovas spaudai Patas Ryderis.

10:23 | V. Zelenskis atšaukė penktadienio vizitą į Ispaniją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė penktadienį numatytą vizitą į Madridą, pranešė Ispanijos žiniasklaida, o šią žinią patvirtino Ispanijos karališkieji rūmai atnaujintoje darbotvarkėje.

Trečiadienį rūmai atnaujino karaliaus darbotvarkę, išbraukdami iš jos penktadienį numatytą Ispanijos karaliaus Pilypo VI ir V. Zelenskio susitikimą. Ispanijos spauda teigė, kad Ukrainos vadovas tokį sprendimą priėmė po to, kai Rusija pradėjo naują puolimą šiaurės rytų Ukrainoje.

Į Vilnių atvyko V. Zelenskis

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Vilnių atvyko V. Zelenskis

09:39 | Ukraina teigia atitraukusi karius iš kai kurių Charkivo srities vietovių

Ukraina atitraukė karius nuo kelių kaimų rytinėje Charkivo srityje, kur Rusijos pajėgos nuo praėjusios savaitės veržiasi į priekį ir apšaudo gyvenvietes palei sieną, pranešė Kyjivas.

„Kai kuriose vietovėse, aplink Lukjancus ir Vovčanską, reaguodami į priešo ugnį ir sausumos pajėgų puolimą, taip pat siekdami išsaugoti karių gyvybes ir išvengti nuostolių, mūsų daliniai manevruodami persikėlė į palankesnes pozicijas“, – naktį iš antradienio į trečiadienį paskelbė Ukrainos kariuomenė.

08:58 | Masinis raketų išpuolis Kryme: vietos gyventojai praneša apie 20 raketų ir gaisrą šalia rusų aerodromo

Rusijos statytinis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas 2.33 val. pranešė, kad Rusijos priešlėktuvinė gynyba numušė kelias raketas virš akvatorijos ir netoli Belbeko aerodromo Kryme.

„Visoms miesto tarnyboms paskelbta parengtis. Sevastopolio gelbėjimo tarnyba užgesino gaisrą, kilusį nuo krintančių nuolaužų Poliuškos kaimo rajone. Civilinei infrastruktūrai žalos kol kas neužfiksuota“, – „Telegram“ rašė M. Razvožajevas.

Rusijos kelių informacijos centras platformoje „Telegram“ paskelbė, kad eismui uždarytas Krymo tiltas.

Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus

Tačiau apie 3 val. nakties Rusijos „Telegram“ kanalas „Astra“, remdamasis vietos gyventojų žodžiais, šią informaciją paneigė. Gyventojų teigimu, netoli Belbeko aerodromo buvo „apie 20“ raketų ir „kažkas vis dar dega“.

Vėliau M. Razvožajevas paaiškino, kad Sevastopolyje nukrito numuštos raketos fragmentai. Pasak jo, informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Kartu jis neužsiminė apie gaisrą Belbeke.

08:21 | V. Putinas sveikina Kinijos „nuoširdų norą“ padėti išspręsti karą Ukrainoje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį paskelbtame interviu Kinijos valstybinei žiniasklaidai gyrė Pekino „nuoširdų norą“ padėti išspręsti Ukrainos krizę.

Interviu paskelbtas prieš V. Putino dviejų dienų vizitą į šią šalį.

Ketvirtadienį V. Putinas atvyksta į Pekiną susitikti su savo „brangiu draugu“ Xi Jinpingu, siekdamas gauti didesnę Kinijos paramą savo karo veiksmams Ukrainoje ir izoliuotai ekonomikai.

Šis vizitas, kurio metu jis taip pat aplankys šiaurės rytinį Harbino miestą, kur vyks prekybos ir investicijų paroda, yra pirmoji V. Putino kelionė į užsienį nuo jo perrinkimo kovą ir antroji kelionė į Kiniją per kiek daugiau nei šešis mėnesius.

„Palankiai vertiname Kinijos požiūrį į krizės Ukrainoje sprendimą“, – per interviu Maskvoje sakė V. Putinas Kinijos valstybinei naujienų agentūrai „Xinhua“.

07:58 | Gubernatorius: Rusijos Rostovo srityje dronai smogė kuro saugyklai

Rusijos Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas trečiadienį pranešė, kad ryte du dronai atakavo kuro bazę Proletarsko rajone.

Jo pranešime platformoje „Telegram“ sakoma, kad bazėje įvyko du sprogimai, bet gaisras nekilo.

Žmonės nenukentėjo, pridūrė V. Golubevas.

Rostovo sritis yra Rusijos pietvakariuose prie Ukrainos sienos.

07:32 | Po naujų Rusijos smūgių visoje Ukrainoje ribojamas elektros tiekimas

Nacionalinė elektros operatorė „Ukrenerho“ antradienį pranešė, kad po kelias savaites trukusių Rusijos smūgių elektrinėms, Ukraina įvedė avarinį elektros energijos tiekimo nutraukimo režimą tuo metu, kai nukritus oro temperatūrai elektros energijos poreikis padidėjo.

Pastaraisiais mėnesiais Rusija sudavė keletą skaudžiausių smūgių Ukrainos energetikos objektams, dėl kurių neveikia pagrindiniai įrenginiai ir Ukraina priversta importuoti elektros energiją iš kaimyninių Europos Sąjungos šalių, kad patenkintų paklausą, staiga vėl nukritus oro temperatūrai.

„Nuo 21 iki 24 val. vietos (ir Lietuvos) laiku „Ukrenerho“ yra priversta įvesti avarinį elektros energijos tiekimo nutraukimo režimą visose Ukrainos srityse“, – sakoma socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtoje žinutėje.

„To priežastis – didelis elektros energijos trūkumas sistemoje dėl Rusijos smūgių ir padidėjusio vartojimo dėl šalčio“, – priduriama joje.

07:00 | Per Rusijos smūgius į Charkivo centrą buvo sužeista 20 žmonių

Per Rusijos smūgius į Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto, centrą antradienį buvo sužeista 20 žmonių, pranešė pareigūnai.

„Šiuo spaudimu siekiama priversti žmones išvykti, sukelti jiems nerimą, tokia yra Rusijos Federacijos taktika“, – vieno iš smūgių mieste vietoje naujienų agentūrai AFP sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

Puolamas Charkivas

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Puolamas Charkivas

Per kelias atakas iš oro prieš gyvenamuosius rajonus buvo sužeista 20 žmonių, įskaitant tris vaikus, sakoma regioninės prokuratūros pranešime platformoje „Telegram“.

Pareigūnai apžiūrinėjo vieno smūgio, įvykdyto daugiaaukščiame pastate šalia vaikų žaislų parduotuvės, padarinius.