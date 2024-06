Svarbiausi įvykiai:

21:12 | Ypač retas Putino vizitas: prieš 24 metus čia lankė grėsmingo diktatoriaus tėvą

Rusijos autoritarinis lyderis Vladimiras Putinas atvyko į Šiaurės Korėją. Šis vizitas yra pirmasis jo vizitas į šią šalį per 24 metus.

V. Putinas Pchenjane per dviejų dienų kelionę susitiks su šalies diktatoriumi Kim Jong Unu.

Putinas (nuotr. SCANPIX)

Paskutinį kartą Kremliaus vadovas Šiaurės Korėjoje lankėsi 2000 m., kai šaliai vis dar vadovavo Kim Jong Ilas, Kim Jong Uno tėvas.

Pranešama, kad V. Putinas į susitikimą atvyko su savo naujuoju gynybos ministru Andrejumi Belousovu, o užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir ministro pirmininko pavaduotojas Aleksandras Novakas taip pat yra delegacijos nariai, skelbia BBC.

20:30 | JAV palaiko Ukrainos karines operacijas okupuotame Kryme

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį pažymėjo, kad Ukraina turi teisę vykdyti karines operacijas laikinai okupuotame Kryme, kad galėtų apsiginti, praneša UNIAN.

„Pastarąsias savaites stengėmės paspartinti pagalbos pristatymą į fronto linijas, kad ukrainiečiai galėtų gauti viską, ko jiems reikia kovai su besitęsiančia Rusijos agresija.

Žinoma, svarbų vaidmenį vaidina ir ypatinga pačių ukrainiečių drąsa bei atsparumas, nes jie sprendžia problemas Charkive ir šalies rytuose, o prireikus toliau kovoja su Rusija Kryme ir Juodojoje jūroje“, – sakė jis per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu.

20:07 | Švedija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl įtariamo oro erdvės pažeidimo

Švedijos užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė iškvietusi Rusijos ambasadorių pokalbiui po to, kai Rusijos bombonešis SU-24, kaip teigiama, pažeidė jos oro erdvę netoli strateginės Baltijos jūros Gotlando salos.

Ministerija sakė, kad iškvietė ambasadorių norėdama „išreikšti savo poziciją dėl Rusijos įvykdyto Švedijos oro erdvės pažeidimo penktadienį, birželio 14 dieną“, praėjus maždaug trims mėnesiams po to, kai Skandinavijos šalis įstojo į NATO.

Švedija šeštadienį pranešė, kad Rusijos orlaivis pažeidė jos oro erdvę į rytus nuo pietinio Gotlando kyšulio.

Švedijos oro pajėgų kovos su terorizmu vadovybė įspėjo Rusijos orlaivį žodžiu, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos.

„Kai į tai nebuvo atsižvelgta ir orlaivis nepakeitė savo maršruto, jis buvo išlydėtas iš Švedijos oro erdvės dviem lėktuvais JAS-39 „Gripen“, – sakoma pajėgų pranešime.

Rusija kol kas neatsakė į Švedijos kaltinimus.

Pernai į NATO įstojusi Suomija birželio 10 dieną pranešė turinti įtarimų, kad Rusijos karinis orlaivis pažeidė jos oro erdvę Suomijos įlankoje.

19:24 | JK žvalgyba: krito logistiškai svarbi Ukrainos vietovė

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos pajėgos greičiausiai perėmė Ukrainos kaimo rytinėje Donecko srityje kontrolę.

Žvalgybos pranešime teigiama, kad Novooleksandrivkos, esančios maždaug už 20 km nuo Avdijivkos, kritimas reiškia, kad Rusijos pajėgos priartėjo prie pagrindinio atsargų tiekimo maršruto.

Ukraina šiuo keliu siunčia atsargas savo pajėgoms, esančioms šalies rytuose.

18:11 | Kyjivas apkaltino Rusijos pajėgas nukirtus galvą ukrainiečių kariui

Kyjivas antradienį apkaltino Rusijos pajėgas nukirtus galvą ukrainiečių karininkui rytiniame Donecko regione – tai naujausias Ukrainos prokurorų kaltinimas Maskvai dėl smurto.

„Vykdydami oro žvalgybą vienoje iš kovinių pozicijų Donecko srityje, Ukrainos kariškiai aptiko suniokotą Ukrainos gynybos pajėgų šarvuotį. Jame buvo nukirsta ukrainiečių gynėjo galva“, – socialiniame tinkle paskelbė Ukrainos generalinė prokuratūra.

Generalinis prokuroras Andrijus Kostinas teigė, kad Volnovachos rajone veikiančioms Rusijos pajėgoms buvo įsakyta neimti ukrainiečių karių į nelaisvę, o vietoj to juos „nežmoniškai žiauriai nužudyti – nukertant galvą“.

Jo biuras paskelbė nuotrauką, kurioje tariamai matyti šarvuotas karinis automobilis su sulieta dalimi, nurodančia, kur nukirstą galvą esą pastebėjo ukrainiečių dronai.

Maskva iš karto neatsakė į šiuos teiginius, o AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti Ukrainos prokurorų kaltinimų.

A. Kostinas sakė, kad šis incidentas neliks nenubaustas, taip pat jis paragino „visą civilizuotą pasaulį izoliuoti ir nubausti teroristinę šalį“, turėdamas omenyje Rusiją.

Generalinė prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimų bei iš anksto apgalvotos žmogžudystės.

17:41 | Orbanas: Vengrija yra pasirengusi paremti Rutte kandidatūrą į NATO vadovus

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas antradienį pareiškė remiantis Nyderlandų ministro pirmininko Marko Rutte (Marko Riutės) kandidatūrą į NATO vadovo postą, nors anksčiau tam nepritarė.

„Vengrija yra pasirengusi paremti premjero Rutte kandidatūrą į NATO generalinio sekretoriaus postą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Orbanas.

16:50 | NATO gynybos biudžetas šiemet sudarys beveik 1,5 trilijono JAV dolerių

Prieš Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikimą Šiaurės Atlanto aljansas paskelbė dar vieną gynybos išlaidų suvestinę, pagal kurią bendras visų NATO šalių gynybos biudžetas dabartinėmis kainomis 2024 metais sieks beveik 1,5 trilijono JAV dolerių.

Pasak „Ukrinform“, suvestiniai duomenys apie gynybos išlaidas ir atitinkamas infografikas paskelbti NATO interneto svetainėje.

Suvestinės duomenys rodo, kad Europos sąjungininkių ir Kanados išlaidos gynybai iki 2014 metų, t. y. iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą, mažėjo, vėlesniais metais ėmė nuosekliai augti, o po 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, jos smarkiai išaugo.

Prieš 10 metų Rusijai įsiveržus į Ukrainą, sąjungininkai nustatė 2 proc. BVP gynybos išlaidų tikslą. Šį tikslą 2023 metais viršijo 10 šalių, o šiemet tokių šalių skaičius tarp sąjungininkių turėtų išaugti iki 23.

Šalys, kurių išlaidos gynybai nesiekia 2 proc. nuo BVP, tebėra Kroatija, Portugalija, Italija, Kanada, Belgija, Liuksemburgas, Slovėnija ir Ispanija.

Vertinant absoliučiais dydžiais (dabartinėmis kainomis), per pastaruosius 10 metų bendros NATO sąjungininkių išlaidos gynybai išaugo nuo 943 mlrd. 218 mln. JAV dolerių 2014 metais iki 1 trilijono 474 mlrd. 399 mln. JAV dolerių 2024-aisiais (prognozuojama).

Šių metų išlaidų didžioji dalis tenka JAV – 967 mlrd. 707 mln. dolerių, o bendros Europos sąjungininkių ir Kanados išlaidos gynybai atitinka 506 mlrd. 693 mln. dolerių.

15:53 | Rusijos branduolinis pasididžiavimas sukėlė juoką: „Ar pavyks jam grįžti namo?“

Rusijos povandeninis laivas „Kazan“, po penkių dienų vizito, pirmadienį išplaukė iš Kubos. Pirmuosiuose vaizduose po karinių pratybų, paviešintuose socialiniuose tinkluose, matomi tam tikri jo korpuso pažeidimai, o tai interneto vartotojams sukėlė juoką ir privertė svarstyti – ar tai tikrai „siaubą“ keliantis rusų pasididžiavimas.

Besitęsiančio Rusijos sukelto Ukrainoje karo stebėtojai dalijosi prisišvartavusio povandeninio laivo nuotraukomis, kuriose matyti laivo korpuse žiojinčios skylės.

„Rusų povandeninis laivas pradėjo byrėti keliaudamas į Kubą. Ar pavyks jam grįžti į Rusiją??“, – juokėsi „X“ tinkle rusų branduolinio laivo nuotraukomis pasidalinęs internautas.

Praėjusią savaitę Rusija dislokavo karinius laivus ir orlaivius Karibų jūroje planuojamoms karinėms pratyboms – JAV teigė, kad šis žingsnis joms nekelia nerimo.

14:45 | JAV Ukrainai iškėlė esminę sąlygą, kad ji galėtų prisijungti prie NATO

Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby spaudos konferencijoje pasakė, kad tam, jog galėtų tapti NATO nare, Ukraina privalo laimėti Rusijos pradėtą karą, rašo „RBC-Ukraina“.

„Kalbant apie Ukrainos stojimą į NATO, norėčiau priminti, kad ir Aljansas, ir Jungtinės Valstijos pareiškė, jog pirmiausia ji turi laimėti šį karą“, – sakė J. Kirby.

Jis taip pat pažymėjo, kad pasibaigus karui Ukraina „vis dar turės ilgą sieną su Rusija ir nuolatinę grėsmę Ukrainos žmonių saugumui“. Pasak J. Kirby, Joe Bidenas „tiki, kad NATO yra Ukrainos ateitis“.

„Prieš jiems įstojant į Aljansą, kaip ir bet kuriai kitai Aljanso narei, reikia padaryti daug dalykų“, – pridūrė jis.

14:22 | Ukrainos karys atskleidė pagrindines savo kariuomenės problemas: „Nėra kam sėdėti apkasuose“

Pagrindinės Ukrainos problemos kare su Rusija yra personalo ir šaudmenų trūkumas. Apie tai interviu „Suspilne“ kalbėjo Maksimas Butolinas, Ukrainos 54-osios atskirosios mechanizuotosios brigados tankų bataliono vyresnysis seržantas.

13:51 | Žiniasklaida: Italija suteiks Ukrainai raketų „Storm Shadow“

Italija ketina suteikti Ukrainai naują karinės pagalbos paketą, į kurį įeis ilgojo nuotolio raketos „Storm Shadow“, pranešė „Il Fatto Quotidiano“.

„Italija pasiųs raketas „Storm Shadow“. Jos gali pataikyti į taikinius iki 300 kilometrų atstumu ir Rusijos žemėje“, - sakoma pranešime.

Į devintąjį ginklų paketą Ukrainai, kurį gynybos ministras Guido Crosetto iki mėnesio pabaigos pateiks parlamentui, bus įtraukta ne tik oro gynybos sistema „Samp-T“, bet ir partija ilgojo nuotolio raketų „Storm Shadow“, leidiniui sakė informuoti šaltiniai.

12:58 | Putinas skuba ieškoti sau įpėdinio: nusitaikė į giminaičius ir aukštus pareigūnus

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas stengiasi iš savo vaikų ir giminaičių bei kitų aukštų pareigūnų vaikų išugdyti galimus režimo įpėdinius, naujausioje ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

12:24 | Ukraina kaltina JAV sąmoningai vilkinant F-16 pilotų parengimą: „Turime mažiau pilotų nei naikintuvų“

Ukrainiečiai kaltina JAV „sąmoningai vilkinant“ ukrainiečių naikintuvų F-16 pilotų ruošimą, rašo „The Times“. Pasak Oleksandros Ustinovos, specialiosios parlamentinės ginklų ir amunicijos komisijos vadovės, toks delsimas reiškia, kad iki metų pabaigos Ukrainoje greičiausiai bus tik 20 pilotų, kurie bus visiškai apmokyti pilotuoti F-16.

„Kol kas turėsime mažiau apmokytų pilotų nei naikintuvų“, – pridūrė ji.

Belgija, Danija, Nyderlandai ir Norvegija įsipareigojo perduoti Ukrainai daugiau kaip 60 naikintuvų F-16. Tikimasi, kad pirmieji naikintuvai į Ukrainą atvyks vėliau šiais metais.

Tačiau, pasak O. Ustinovos, kol kas tik aštuoni ukrainiečių pilotai rengiami Arizonos valstijoje, o dar 12 mokomi oro pajėgų bazėje Danijoje. Trečioji mokymo programa Rumunijoje dar neprasidėjo. Anot O. Ustinovos, Kyjivas prašė Vašingtono suteikti dar bent 10 vietų mokymo programose, tačiau prašymas buvo atmestas.

Vašingtonas pasakė Kyjivui, kad kitos šalys eilėje dėl mokymo vietų lenkia Ukrainos pilotus ir kad jis negali pažeisti savo įsipareigojimų joms. Oficialus JAV gynybos departamento atstovas taip pat pareiškė, kad Ukrainos pilotai patiria sunkumų dėl anglų kalbos žinių, taip pat dėl skrydžio programos, ir teigė, kad „mokymų lėktuvu F-16 pažanga yra gana menka“.

O. Ustinova tokius pareiškimus pavadino juokingais: „Tai ne argumentai, tai pasiteisinimai, ir jie juos nuolat kartoja“.

12:05 | Kinija ragina NATO „neversti kitiems kaltės“ dėl karo Ukrainoje

Kinija antradienį paragino NATO „liautis vertus kaltę“ dėl karo Ukrainoje, Aljanso vadovui apkaltinus Pekiną, kad šis komplikuoja konfliktą padėdamas atkurti Rusijos gynybos pramonę.

„Patariame [NATO] liautis vertus kaltę ir sėjus nesantaiką; nepilkite žibalo į ugnį ir nekurstykite konfrontacijos – verčiau padarykite kokį nors praktinį dalyką dėl šios krizės politinio išsprendimo“, – eilinėje spaudos konferencijoje sakė kinų Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.

11:38 | Rusija pradeda 10 dienų karines pratybas Ramiajame vandenyne, Japonijos ir Ochotsko jūrose

Maskva antradienį pradeda 10 dienų trukmės karinių jūrų pajėgų pratybas Ramiajame vandenyne, Japonijos ir Ochotsko jūrose, pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Šios pratybos rengiamos tvyrant įtampai tarp Maskvos ir Pietų Korėjos bei Japonijos, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui vykstant vizito į Pchenjaną.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad pratybos vyks Ramiajame vandenyne, Japonijos jūroje ir Ochotsko jūroje. Ji pridūrė, kad dalyvaus „40 laivų, katerių ir pagalbinių laivų“, taip pat apie 20 lėktuvų ir sraigtasparnių.

11:17 | Ukraina gaus vokiečių oro gynybos tankus „Frankenstein“

Vokietijos ginklų gamintoja „Rheinmetall“ perduos Ukrainai priešlėktuvinės gynybos tankus „Frankenstein“ su ant jų sumontuotais moderniausiais ginklais Rusijos raketų ir dronų spiečiams atremti, pranešė „The Telegraph“.

„Vokietijos ginklų įmonė tieks Ukrainai naujus „Frankenstein“ oro gynybos tankus, sukurtus Rusijos dronams ir raketoms numušti“, – sakoma leidinio straipsnyje.

10:54 | Švedijos kairieji bijo, kad gynybos sutartis su JAV leis dislokuoti šalyje branduolinius ginklus

Antradienį Švedijos įstatymų leidėjai balsuos dėl prieštaringai vertinamo gynybos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kritikai baiminasi, kad pagal šį susitarimą Švedijos teritorijoje gali būti dislokuoti branduoliniai ginklai ir nuolatinės JAV bazės.

Gynybos bendradarbiavimo sutartis (DCA) yra svarbus žingsnis šaliai, kovo mėnesį nutraukusiai du šimtmečius trukusį neutralitetą ir įstojusiai į NATO.

10:27 | Rusijos atominis povandeninis laivas išplaukė iš Kubos

Rusijos atominis povandeninis laivas ir kiti kariniai laivai pirmadienį po penkių dienų vizito Kuboje išplaukė iš Havanos. Laivams išplaukiant į jūrą, vietos gyventojai mojavo Rusijos vėliavomis.

Kelias įtemptas dienas, kai Kuboje buvo rusų karo laivų, šioje komunistinėje saloje buvo ir JAV atominis povandeninis laivas bei Kanados karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas.

09:55 | Rusų nuostoliai

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 528 620 karių

Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 18 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 528 620 karių, įskaitant 1 230 kariškių, kurie buvo nukauti arba sužeisti per pastarąsias 24 val., praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 7 974 Rusijos tankus (+16 per praėjusią parą), 15 307 (+20) šarvuotąsias kovos mašinas, 13 959 (+32) artilerijos sistemas, 1 104 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 853 oro gynybos sistemas, 359 lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 19 031 (+40) automobilį, 28 laivus, 1 povandeninį laivą, 11 187 (+20) dronus, 2 344 (+7) specialiosios technikos vienetus ir 2 297 (+1) sparnuotąsias raketas.

09:30 | Naktį Ukraina numušė visus 10 Rusijos paleistų nepilotuojamų orlaivių „Shahed“

Antradienį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus 10 Rusijos paleistų „Shahed-131/136“ tipo dronų, pranešė oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas.

Jis parašė, kad anksti antradienį rusai paleido iš Primorsko-Achtarsko srities 10 šahedų, Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės ir priešlėktuvinės gynybos daliniai juos visus numušė virš Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių.

Oro pajėgoms pastebėjus atskrendančius kamikadzėmis vadinamus dronus, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus.

08:49 | Galingos liepsnos Rusijoje – Rostove dronai atakavo naftos rezervuarus

Rostovo gubernatorius Vasilijus Golubevas „Telegram“ pranešė, kad antradienio naktį Azove po dronų atakos užsiliepsnojo naftos rezervuarai.

„Azove dėl bepiločio orlaivio atakos užsidegė cisternos su naftos produktais. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nebuvo. Nepaprastųjų situacijų ministerija organizavo gaisro gesinimą. Į įvykio vietą atvyko regioninio civilinės visuomenės ir nepaprastųjų situacijų departamento vadovas“, – rašė V. Golubevas.

Internete taip pat dalijamasi vaizdo įrašais iš įvykio vietos. Filmuotoje medžiagoje matyti dūmų stulpas, o kai kuriuose – gaisro pradžia.

08:08 | Rusija pripažino, kad Ukraina vasarį numušė jos lėktuvą A-50

Rusijos tyrimų komitetas pripažino, kad Ukraina 2024 m. vasario 23 d. numušė rusų tolimojo radiolokacinio stebėjimo ir valdymo lėktuvą A-50.

Apie tai buvo pranešta komiteto „Telegram“ kanale, informuoja „Ukrinform“.

Maskvos teismas parinko „prevencinę priemonę“ ir nusprendė už akių suimti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 138-osios priešlėktuvinių raketų brigados vadą pulkininką Mykolą Dziamaną.

Tyrimų komiteto pranešime sakoma, kad vasario 23 d. M. Dziamanas esą davė nurodymus sunaikinti Rusijos lėktuvą. Taip pat buvo pripažinta, kad per katastrofą žuvo 10 Rusijos karinio orlaivio įgulos narių.

Kaip jau skelbta, 2024 m. vasario 23 d. Ukrainos kariuomenė numušė Rusijos tolimojo radiolokacinio stebėjimo ir valdymo lėktuvą A-50. Tai buvo padaryta pasitelkiant priešlėktuvinių raketų sistemą S-200.

07:27 | Žiniasklaida: V. Putinas dėkoja Šiaurės Korėjai už tvirtą paramą Rusijos karui Ukrainoje

Prieš vizitą į Šiaurės Korėją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagyrė Pchenjaną už tvirtą paramą Maskvos karui Ukrainoje, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) paskelbė V. Putino straipsnį, kuriame jis dėkoja Šiaurės Korėjai už tvirtą paramą daugiau nei dvejus metus trunkančiai Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą.

V. Putinas rašė, kad abi šalys „dabar aktyviai plėtoja įvairiapusę partnerystę“. Rusijos prezidentas pridūrė, kad Maskva ir Pchenjanas „laikosi bendros linijos ir pozicijos Jungtinėse Tautose“.

06:45 | NATO vadovas: 23 narės laikosi tikslų gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. BVP

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė, kad 23 iš 32 Aljanso narių laikosi įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

J. Stoltenbergo teigimu, šiemet NATO turės rekordinį skaičių šalių, kurios bus pasiekusios prieš dešimtmetį užsibrėžtą tikslą.

„23 sąjungininkės šiemet gynybai išleis 2 proc. BVP ar daugiau“, – sakė jis per susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu.

„NATO sąjungininkės šiemet gynybos išlaidas didina 18 proc. Tai didžiausias padidėjimas per pastaruosius dešimtmečius“, – pridūrė J. Stoltenbergas.