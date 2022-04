Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:01 | Mariupolyje virš paskutinės tvirtovės „Azovstal“ plieno gamyklos kyla juodi dūmai

Antradienio rytą virš gamyklos pastebėti juodi dūmai. Joje slepiasi Mariupolio civiliai – moterys, vaikai, senoliai, taip pat sužeisti Ukrainos kariai.

Anksčiau pirmadienį Rusijos gynybos ministerija paskelbė paliaubas aplink „Azovstal“ kompleksą Mariupolyje – esą kad būtų galima evakuoti civilius iš šios pramonės zonos, paskutinio uostamiesčio gynėjų bastiono.

Tačiau Ukraina pirmadienį pranešė, kad jai nepavyko susitarti su Maskva dėl humanitarinio koridoriaus, kuriuo iš apsiaustame Mariupolio uostamiestyje esančios metalurgijos įmonės „Azovstal“ komplekso būtų evakuoti civiliai ir sužeisti kariai.

09:43 | JK ministras: „nėra neišvengiama“, kad Rusija užgrobs teritoriją Donbase

Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų sekretorius Jamesas Heappey „Sky News“ teigė, kad Rusijos teritorijos užgrobimas Donbase „nėra neišvengiamas“.

Jis pabrėžė, kad kovotojai Mariupolyje ir toliau atsilaikė prieš Rusijos pajėgas, nepaisant tvirtinimų, kad miestas visiškai žlugs, tačiau pažymėjo, kad padėtis Rytų Ukrainoje bus kitokia.

„Manau, kad tai, ką pamatysime Donbase, yra visiškai kitokio pobūdžio konfliktas nei tas, kurį matėme aplink Kyjivą. Manau, kad pamatysime konfliktą tarp dviejų daug tolygiau subalansuotų jėgų, kur ukrainiečiai turi pranašumą dėl gynybinių pozicijų, kurios buvo paruoštos per pastaruosius aštuonerius metus, ir tai bus nepaprastai kitas riešutėlis rusams.

Ir aš manau, kad sulaukdami paramos iš viso pasaulio, ukrainiečiai turi visas galimybes juos atremti“, – kalbėjo gynybos sekretorius.

09:13 | Maisto kainos dėl karo tik dar labiau augs

Tikėtina, kad Ukrainos grūdų derlius šiemet dėl sumažėjusių sėjos plotų po Rusijos invazijos sumažės 20 proc., palyginus su praėjusiais metais. Pasak Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos, tai reiškia, kad grūdų kaina augs visame pasaulyje.

„Ukraina yra ketvirta pagal dydį žemės ūkio prekių gamintoja ir eksportuotoja pasaulyje. Sumažėjęs grūdų tiekimas iš Ukrainos sukels infliacinį spaudimą, o tai padidins pasaulinę grūdų kainą.

Aukštos grūdų kainos gali turėti reikšmingų pasekmių pasaulinėms maisto rinkoms ir kelti grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač kai kuriose mažiausiai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse“, – rašoma Gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje.

09:01 | Generalinė prokuratūra: nuo vasario mėnesio per karą Rusijoje žuvo 217 vaikų, sužalotas 391

Numatoma, kad skaičiai bus didesni, nes į juos neįtrauktos vaikų aukų skaičius tose srityse, kuriose vyksta karo veiksmai, ir okupuotose srityse.

08:38 | JK Gynybos ministerija: Kreminos miestas oficialiai užimtas

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija savo kasdienėje žvalgybos ataskaitoje nurodo, kad rusų kontrolėn oficialiai perimtas Luhansko srities metas Kremina, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Ankstesniuose pranešimuose jau buvo teigiama, kad Rusijos pajėgos kontroliuoja Kreminą – maždaug 18 000 gyventojų turintį miestą.

Ministerija pridūrė, kad buvo pranešta apie smarkias kautynes Iziumo miesto pietuose, nes rusai mėgino iš šiaurės ir rytų veržtis link Sloviansko ir Kramatorsko miestų.

08:16 | Rusijos pajėgos raketomis apšaudė Zaporižią ir Sumus

Pasak Zaporožės srities karinės administracijos, antradienį 6.50 val. vietos laiku regione buvo pranešta apie kelis raketų smūgius. Informacijos apie aukas kol kas nėra.

Taip pat pranešama, kad iš Rusijos pusės apšaudytas Sumų regionas. Sumų srities Konotopo rajone esantis Rivnės kaimas iš sunkiosios artilerijos buvo apšaudytas mažiausiai 15 kartų, praneša Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tarp karių aukų nėra.

07:45 | Kyjivas prašo JT siekti evakuacijos iš Mariupolio

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmadienį paragino Jungtinių Tautų vadovą spausti Rusiją evakuoti apgultą Mariupolio uostamiestį ir pavadino tai dalyku, kurį ši organizacija yra pajėgi pasiekti.

D. Kuleba interviu naujienų agentūrai AP sakė esąs susirūpinęs, kad prieš kelionę į Kyjivą apsilankęs Maskvoje JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas gali pakliūti į Kremliaus „spąstus“ dėl karo.

Antradienį A. Guterresas vyks į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o ketvirtadienį keliaus į Kyjivą, siekdamas tarpininkauti nutraukiant vasario 24 dieną pradėtą Rusijos invaziją, per kurią žuvo tūkstančiai žmonių, o daugiau kaip 10 mln. ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus.

Ukrainiečių diplomatijos vadovas teigė, kad A. Guterresas „visų pirma turėtų sutelkti dėmesį į vieną klausimą – Mariupolio evakuaciją“.

Apytikriai 100 000 žmonių yra įstrigę uostamiestyje, o milžiniškas metalurgijos įmonės „Azovstal“ kompleksas, kur įrengtas požeminių kanalų labirintas, išliko paskutine Ukrainos pasipriešinimo atrama strategiškai svarbiame Azovo jūros uostamiestyje.

Ukrainos pareigūnų teigimu, ten slepiasi iki 1 000 civilių. Ukraina nekart ragino nedelsiant atidaryti humanitarinį koridorių iš gamyklos, kad ją galėtų palikti civiliai gyventojai ir sužeisti kariai.

07:20 | Lavrovas: Trečiojo pasaulinio karo pavojus realus

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Rusijos naujienų agentūroms sakė, kad Rusijos taikos derybos su Ukraina tęsis, tačiau išlieka „realus“ Trečiojo pasaulinio karo pavojus. Jis kritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio požiūrį į taikos derybas, apkaltino jį „apsimetinėjant“ derantis ir pavadino jį „geru aktoriumi“.

„Gera valia turi savo ribas. Tačiau jei ji nėra abipusė, tai nepadės derybų procesui, – sakė jis. – Tačiau mes ir toliau vedame derybas su V. Zelenskio deleguota komanda ir šie ryšiai tęsis.

Taip jis kalbėjo Rusijos valstybinei televizijai skirtame interviu, kuris buvo paskelbtas Rusijos užsienio reikalų ministerijos svetainėje.

S. Lavrovas sakė esąs įsitikinęs, kad „viskas, žinoma, baigsis susitarimo pasirašymu“, tačiau „šio susitarimo parametrus nulems mūšio padėtis, kuri vyks tuo metu, kai susitarimas taps realybe“.

Be to, S. Lavrovas tvirtino, kad Vakarų karinė pagalba Ukrainai reiškia, kad NATO „iš esmės kariauja su Rusija“, o Maskva šiuos ginklus laiko teisėtais taikiniais.

„Šie ginklai bus teisėtas Rusijos kariuomenės, veikiančios specialiosios operacijos kontekste (Taip Rusija vadina invaziją į Ukrainą – red. past.), taikinys“, – sakė S. Lavrovas.

„Vakarų Ukrainoje esančios saugyklos buvo ne kartą apšaudytos (Rusijos pajėgų). Kaip gali būti kitaip? – sakė S. Lavrovas. – Iš esmės NATO kariauja su Rusija per įgaliotinį ir tą įgaliotinį ginkluoja. Karas reiškia karą“.

06:47 | Rusija raketomis apšaudė Očakovą ir Mykolajivą

Regiono karinė administracija praneša, kad Rusijos kariai raketų paleidimo įrenginiais „Smerch“ smogė civilinei Mikolajivo infrastruktūrai, vienas civilis buvo sužeistas.

⚡️Russia launches missile strikes on Ochakiv, shells Mykolaiv with heavy multiple rocket launchers.



