Maksimui Galkinui prabilus apie nužudytą kūdikį – Rusijos atkirtis: ruošiama baudžiamoji byla

Rusijos humoristas Maksimas Galkinas, kuris dabar su šeima yra Izraelyje, visai neseniai pakomentavo rusų okupantų apšaudymą Odesoje Velykų išvakarėse. Galkinas prisiminė trijų mėnesių kudikį, kuris žuvo dėl Rusijos paleistų sparnuotųjų raketų. Be to, žinoma, kad į Odesą buvo paleistos septynios raketos, iš kurių dvi buvo numuštos. Per apšaudymą žuvo aštuoni žmonės, 18-20 buvo sužeista, skelbia unian.net.

Prieš humoristą Maksimą Galkiną ruošiama baudžiamoji byla pagal straipsnį dėl melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmus platinimo. Apie tai pranešė Rusijos žiniasklaida.

„Velykų išvakarėse Rusijos sparnuotosios raketos įskrido į gyvenamąjį namą Odesoje. Žuvo šeima, mirė trijų mėnesių vaikas. Kodėl šitaip? Paaiškinkite man. Į gyvenamuosius namus sparnuotosios raketos apskritai neturėtų skristi nei šiokiadieniais, nei švenčių dienomis. Meldžiatės tuo pačiu metu už taiką <...>, tuo pačiu metu ta pati valdžia siunčia raketas. Ar ir šįkart vėl ne mes?“ – pasakė Galkinas.

Jis taip pat pridūrė girdėjęs vieną iš Rusijos propagandos versijų, kodėl raketa pataikė į gyvenamąjį namą.

„Girdėjau paaiškinimą, kad didelio tikslumo raketos pataikė į gyvenamąjį namą, nes Ukrainos oro gynyba numušė šias raketas. Kodėl taip yra? Rusija kalta dėl daugybės baisių dalykų, o tuo pačiu sako, kad ji nekalta. Žiaurumai Bučoje – ne mes, raketa skrenda i Odesą – vėl ne mes, visur „ne mes“. Tada klausimas: ką ten Ukrainoje veikia rusai? “ – retoriškai klausė Galkinas.