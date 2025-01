Svarbiausios dienos naujienos:

8:43 | Kur Rusija taikysis pavasarį: pateikė 3 galimus scenarijus

Užėmę Velyka Novosilką, rusai turi keletą tolimesnio puolimo variantų, kurių gali imtis pavasarį ar vasarą, sako JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.

„Velyka Novosilka yra netoli kelių upių, o tai gali apsunkinti tolesnį rusų taktinį žygį šiame rajone. Tikėtina, kad taktiniai vietovės ypatumai apsunkins Rusijos pajėgų galimybes panaudoti Velyka Novosilkos užėmimą siekiant operatyviai reikšmingų laimėjimų vakarinėje Donecko srityje“, – sako analitikai.

Kartu ISW pažymi, kad yra kelios galimybės, kaip rusai galėtų veikti užėmę šią gyvenvietę.

8:10 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 430 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 430 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2025 metų sausio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 831 620 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 871 tanko (+3), 20 561 šarvuotosios kovos mašinos (+12), 22 339 artilerijos sistemų (+16), 1 263 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 050 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 331 sraigtasparnio (+0), 23 327 dronų (+74), 3 053 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 35 183 automobilių (+59), 3 716 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

7:37 | Volodymyras Zelenskis nurodė, kodėl ukrainiečiai nesitraukia iš Kursko

Ukraina palaiko savo pozicijas Kursko srityje, kad užkirstų kelią Rusijos prieš Sumus ir Charkivą, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie tai jis kalbėjo sekmadienį kreipdamasis į ukrainiečius, rašo UNIAN.

V. Zelenskis nurodė, kad kalbėjosi su Ukrainos gynybos ministru ir aptarė padėtį fronte, įskaitant ir Kursko sritį.

„Netrukus sueis jau pusė metų, kai mes aktyviai veikiame Kursko srityje, siekdami apginti Ukrainos žemę. Mes palaikome buferinę zoną Rusijos teritorijoje, kad apsaugotume mūsų Sumus ir Charkivą nuo Rusijos atakų. Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie gina Ukrainos pozicijas ir naikina okupantą“, – sako V. Zelenskis.

Ukrainos daliniai rugpjūčio pradžioje įžengė į Rusijos Kursko sritį ir čia užėmė dešimtis vietovių. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis tada sakė, kad rusai turi pajusti, ką reiškia karas.

7:18 | Galingi sprogimai Rusijoje: ukrainiečiai smogė dronų sandėliams

Ukrainos pajėgos smogė rusų dronų sandėliams Rusijos Orelio srityje, rašo UNIAN. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų daliniai, bendradarbiaudami su kitais gynybos pajėgų komponentais, sudavė smūgį Rusijos okupantų smogiamųjų bepiločių orlaivių sandėliams Rusijos Federacijos Orelio srityje“, – teigiama pranešime.

Pažymima, kad „buvo pataikyta į betonines konstrukcijas, kuriose buvo laikomos termobarinės kovinės galvutės, kuriomis aprūpinami bepiločiai orlaiviai“. Taip pat turima informacijos apie stiprią antrinę detonaciją.

Generalinis štabas pažymi, kad žalos rezultatai ir mastas dar tikslinami, tačiau, preliminariais duomenimis, daugiau kaip 200 dronų buvo sunaikinta.

„Kovinis darbas su svarbiais objektais, susijusiais su Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimu ir civilių terorizavimu, bus tęsiamas“, – sakoma pranešime.