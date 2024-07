Svarbiausi įvykiai:

16:57 | Rusai smogė bendrabučiui Černihivo srityje, keturi sužeistieji ligoninėje

Černihivo srities Nižyno mieste po rusų atakos keturi žmonės buvo nugabenti į ligoninę.

Tai penktadienį pranešė miesto vadovas Oleksandras Kodola, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pažymima, kad keturi žmonės buvo hospitalizuoti po Rusijos „šahedų“ naktinės atakos. Dėl hipertenzinės krizės į medikus kreipėsi 15 žmonių. Bendrabutis, kuriam smogė rusai, nebetinkamas gyventi.

„Dabar šaliname atakos padarinius. Pats pastatas smarkiai nukentėjo. Iškeldiname gyventojus. Bendrabutyje gyveno pensinio amžiaus žmonės. Ten buvo 24 butai, iš jų 15 apgadinti. Užkalsime duris, langus. Pastate nebėra nei dujų, nei vandens, nei elektros. Reikės kapitalinio remonto“, - sakė O. Kodola.

REKLAMA

REKLAMA

15:46 | Žiniasklaida: Didžioji Britanija nori kurti ilgojo nuotolio raketas, kurios galėtų atremti V. Putino branduolinę grėsmę

Jungtinė Karalystė pranešė, kad bendradarbiaus su Vokietija kuriant tokį 3 200 kilometrų nuotolio ginklą, atskleidė diplomatiniai šaltiniai. Sąjungininkės numato, kad šis ginklas galėtų įveikti atstumą nuo Berlyno iki Maskvos, jei V. Putinas nuspręstų panaudoti taktinius branduolinius ginklus.Nerimą keliantys ženklai iš Maskvos

REKLAMA

Gynybos sekretorius Johnas Healey trečiadienį Berlyne aptarė projektą su kolega iš Vokietijos. Jis surengė 48 valandų diplomatinę kelionę po Europą, siekdamas sustiprinti JK ir jos sąjungininkių bendradarbiavimą ir pastūmėti savo „NATO pirmiausia“ gynybos strategiją.

Pagal planus tolimojo nuotolio raketos būtų dislokuotos Vokietijoje ir pakeistų JAV raketas, kurios ten bus pradėtos dislokuoti nuo kitų metų. Vienas diplomatinis šaltinis sakė, kad naujausi V. Putino ir kitų pareiškimai rodo, jog Rusija mažina taktinių branduolinių ginklų panaudojimo slenkstį, jis tai apibūdino kaip „nerimą keliantį pokytį“.

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau šį mėnesį per NATO viršūnių susitikimą Vašingtone JAV ir Vokietija paskelbė, kad pirmą kartą nuo šaltojo karo laikų Vokietijoje bus pradėtos dislokuoti JAV tolimojo nuotolio raketos. Sprendimas sulaukė piktos Maskvos reakcijos.

14:53 | Įspėja dėl paliaubų su Kremliumi: jos suteiktų laiko Rusijai sustiprėti

Ukrainos ambasadorius Turkijoje Vasilijus Bodnaras interviu „Euronews“ skeptiškai vertina paliaubas su Rusija, įspėdamas, kad jos duotų laiko agresorei atnaujinti savo pajėgumus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Daugelis šalių pasiūlė paliaubų idėją, tačiau niekas nesusimąsto, ką tai reiškia. Apie 25 proc. Ukrainos teritorijos liktų Rusijos kontrolėje, o tai reiškia, kad Rusijai būtų laimėta laiko sustiprinti savo pajėgumus ir atnaujinti atakas prieš Ukrainą“, – sakė V. Bodnaras.

Kelių šalių, įskaitant Turkiją ir Vengriją, kurios palaiko diplomatinius santykius su Rusija, atstovai paragino Ukrainą ir Rusiją susitarti dėl ugnies nutraukimo ir pradėti taikos derybas.

REKLAMA

Bondaras sakė, kad Ukraina siekia užbaigti karą ir pasiekti taiką tik vienu būdu: išvesdama Rusijos karius iš savo teritorijos ir laikydamasi tarptautinės teisės.

14:04 | Naktį Ukrainos pajėgos smogė Sakų aviacijos bazei Kryme

Ukrainos raketų pajėgos, bendradarbiaudamos su kitais Ukrainos gynybos pajėgų daliniais, naktį į penktadienį puolė Sakų aviacijos bazę laikinai okupuotame Kryme, feisbuke paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

REKLAMA

Pranešime sakoma, jog tai – operatyvinis Rusijos aerodromas, naudojamas oro erdvei kontroliuoti, ypač virš Juodosios jūros, iš jo taip pat rengiami Ukrainos bombardavimai.

Pranešimai apie puolimo padarinius tikslinami. „Svarbu tai, kad aviacijos bazė saugoma „moderniomis“ Rusijos oro gynybos sistemomis, kurios ir vėl nesugebėjo apsaugoti svarbaus Rusijos karinio objekto“, – sakoma Generalinio štabo pranešime.

Naktį sprogimai griaudėjo Simferopolyje, Eupatorijoje ir Novofedorivkoje, kur yra Rusijos aviacijos bazė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

13:45 | Ukrainos sporto ministras: olimpinės žaidynės primena, jog Ukraina vis dar egzistuoja

Ukrainos sporto ministras Matvijus Bidnas sako, kad „rusai norėjo, jog jo šalis nebeegzistuotų“, tačiau praėjus daugiau nei dvejiems metams po invazijos Paryžiaus olimpinės žaidynės sliudija, kad „įvyko priešingai“.

„Ukrainiečiai yra čia, Ukraina dalyvauja olimpinėse žaidynėse“, – teigė jis atidarymo ceremonijos išvakarėse.

M. Bidnas, kuris praėjusį lapkritį sporto ministro poste pakeitė Vadymą Hutcaitą, sakė, kad daugiau kaip dvi savaites Paryžiuje vyksiantis didžiausias sporto šou, transliuojamas per televiziją visame pasaulyje, Ukrainai „visų pirma bus didelis ekranas pasauliui“.

REKLAMA

Nepaisant to, kad nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, kai kurie sportininkai išvyko iš šalies, kiti žuvo, o treniruočių bazės buvo sugriautos, Ukraina vis tiek siunčia 143 atletų komandą į Paryžių.

„Turime priminti pasauliui, kad Ukraina egzistuoja, kovoja ir yra pajėgi laimėti“, – ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė M. Bidnas.

Paryžiaus olimpinis kaimelis (29 nuotr.) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) +25 Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Lietuvių gyvenimas Paryžiaus olimpiniame kaimelyje (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (nuotr. tv3.lt) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.) Paryžiaus olimpinis kaimelis (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paryžiaus olimpinis kaimelis

13:16 | ES siunčia Ukrainai 1,5 mlrd. eurų vertės pagalbą iš lėšų, gautų už įšaldytą Rusijos turtą

Europos Sąjunga (ES) siunčia Ukrainai 1,5 mlrd. eurų vertės pagalbą, finansuojamą lėšomis, gautomis už bloke įšaldytą Rusijos turtą.

REKLAMA

Apie tai tinkle „X“ penktadienį pranešė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.

„Šiandien Ukrainos gynybai ir atstatymui pervedame 1,5 mlrd. eurų iš lėšų, gautų už imobilizuotą Rusijos turtą“, – pareiškė U. von der Leyen.

„Nėra geresnio simbolio ar būdo panaudoti Kremliaus pinigus, kaip paversti Ukrainą ir visą Europą saugesne vieta gyventi“, – pažymėjo ji.

12:42 | Išdavikas, atskleidęs FSB kariuomenės mokymo centro vietą netoli Charkivo, nuteistas kalėti 15 metų

Remiantis Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) surinkta įrodymų medžiaga, dar vienas Rusijos raketų atakų Charkivo srities teritorijoje reguliuotojas buvo nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme. Apie tai pranešė SBU spaudos tarnyba.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nusikaltėlis priklausė FSB žmogiškųjų išteklių tinklui, kuris buvo atskleistas regiono centre 2023 metų birželį. Tada SBU sulaikė visus tris nusikalstamos grupuotės narius, kurie užsiėmė priešo smūgių Charkivo srityje reguliavimu“, – rašoma pranešime.

Nuteistasis yra 64 metų vieno iš Charkivo srities kaimų gyventojas, kurį FSB užverbavo nuotoliniu būdu ir kuriam buvo pavesta ieškoti jautrios informacijos apie Ukrainos kariuomenės mokymų centrų, įtvirtinimų ir šaudymo pozicijų buvimo vietą.

REKLAMA

12:24 | Netikėtas Rusijos ir Kinijos manevras ne juokais išgąsdino JAV: skubiai pakėlė savo naikintuvus, stebi, kas vyks toliau

JAV ir Kanada nerimauja dėl Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo keliamos grėsmės po to, kai šių šalių bombonešiai šią savaitę priartėjo maždaug per 300 km nuo Aliaskos. Tai patvirtino JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas. JAV ir Kanada netruko pakelti savo naikintuvus.

Šis perėmimas buvo „pirmas kartas, kai matėme, kaip šios dvi šalys skraido kartu“, sakė L. Austinas.

REKLAMA

Skrydis sukėlė nerimą Vašingtone ir Otavoje, kad Pekinas ir Maskva rado naują būdą bendradarbiauti taip arti Šiaurės Amerikos. L. Austinas sakė, kad bombonešiai buvo sekami didžiąją skrydžio dalį, ir „mums tai nebuvo staigmena“.

Nors Rusijos orlaiviai neretai aplenkia JAV oro erdvę aplink Aliaską, bendras skrydis rodo „vis labiau įsitvirtinančią Kiniją ir jos karinių santykių su Rusija plėtrą“. Skrydis įvyko likus kelioms valandoms iki JAV prezidento Joe Bideno kalbos Ovaliajame kabinete.

REKLAMA

REKLAMA

„Šie santykiai mums kelia susirūpinimą daugiausia dėl to, kad Kinija remia neteisėtą ir nereikalingą Rusijos karą Ukrainoje. Matėme to įrodymų ir tikimės, kad ateityje tai liausis, tačiau pamatysime, kas nutiks ir kaip toliau vystysis šie santykiai“, – pabrėžė L. Austinas, rašo „Politico“.

12:03 | M. Podoliakas: bet koks susitarimas su Rusija būtų tolygus sandoriui su velniu

Bet koks susitarimas su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo būtų tolygus sandoriui su velniu, ketvirtadienį naujienų agentūrai AP teigė Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas.

Ukraina vis labiau jaučia spaudimą siekti, kad būtų nutrauktos ilgiau nei dvejus metus trunkančios kovos.

11:23 | Turkija išdavė Rusijai įtariamąjį dėl Maskvoje įvykdyto automobilio sprogdinimo

Rusijos vidaus reikalų ministerija penktadienį pranešė, kad Turkija išdavė rusą, įtariamą įvykdžius automobilio sprogdinimą, per kurį Maskvoje buvo sužeisti du žmonės.

1995 metais gimęs Jevgenijus Serebriakovas buvo sulaikytas Turkijos Bodrumo mieste trečiadienį, praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos sostinės šiaurėje nenustatytas sprogstamasis užtaisas suniokojo automobilį.

„Serebriakovas buvo nugabentas į Rusiją ir perduotas tyrėjams“, – penktadienį „Telegrame“ pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovė Irina Volk.

REKLAMA

Per šią ataką, kaip pranešta, buvo sužeistas Rusijos kariškis. Pareigūnai nepatvirtino nukentėjusiojo tapatybės.

10:39 | Rusų dronai smogė Ukrainos energetikos objektams

Rusų dronai praėjusią naktį smogė Ukrainos energetikos objektams dviejuose regionuose, penktadienį pranešė operatorius „Ukrenergo“ ir vietos pareigūnai.

„Buitiniai ir pramoniniai vartotojai kai kuriuose Žytomyro srities rajonuose liko be elektros. Ryte daugumai vartotojų elektros tiekimas buvo atnaujintas. Vyksta remonto darbai“, – sakoma bendrovės pranešime jos kanale socialiniame tinkle „Telegram“.

Tuo metu Černihivo srities administracijos vadovas Vjačeslavas Čausas teigė, kad Rusijos dronai pataikė į infrastruktūros objektą ir į bendrabutį Nižyne, sužeistas vienas civilis.

09:51 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų liepos 26 dienos Rusijos kariuomenė Ukrainoje neteko 572 300 karių, įskaitant 950 žuvusiųjų ir sužeistųjų vien per pastarąją parą.

Taip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 8 320 Rusijos tankų (+7 per praėjusią parą), 16 050 (+11) šarvuotų kovos mašinų, 15 840 (+36) artilerijos sistemų, 1 125 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 904 oro gynybos sistemas, 362 karo lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 12 683 (+73) bepiločius orlaivius, 2 402 sparnuotąsias raketas, 28 karo laivus / katerius, povandeninį laivą, 21 414 (+56) transporto priemonių ir degalų cisternų, 2 668 (+7) specializuotos įrangos vienetus.

REKLAMA

09:10 | Rusų okupuotame Kryme – sprogimų virtinė: vietiniai praneša apie gaisrą aerodrome

Penktadienio naktį Rusijos laikinai okupuoto Krymo gyvenvietėse griaudėjo sprogimai. Jie buvo girdimi Novofedorivkoje, Okunivkos rajone ir Simferopolyje, rašo „Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“.

Vietos gyventojai pranešė apie gaisrą Novofedorivkos „Sakų“ aerodrome, ten taip pat girdėjosi sprogimai.

Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ (8 nuotr.) Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ +4 Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“

Sevastopolyje vietos valdžia pranešė apie bepiločio orlaivio ataką.

08:35 | Ukraina naktį numušė 20 dronų „Shahed“

Anksti penktadienį, liepos 26 d., Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė 20 Rusijos dronų-kamikadzių. Apie tai pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

Kaip teigiama, rusai iš viso paleido 22 „Shahed“ tipo dronus-kamikadzes ir balistinę raketą „Iskander-M“.

Raketa buvo paleista iš Rusijos Rostovo srities ir nukreipta į Ukrainos Donecko sritį, o dronai-kamikadzės buvo paleisti iš Čaudos kyšulio (okupuotas Krymas) ir Kursko (Rusija).

20 iš 22 bepiločių orlaivių buvo numušti virš Chersono, Sumų, Žytomyro ir Černihivo sričių.

08:07 | Trumpas atskleidė pokalbio su Zelenskiu detales: pasakė, kad Ukraina nenugalės Rusijos

Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas atskleidė paskutinio pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu detales. Interviu „FOXnews“ D. Trumpas Ukrainos lyderiui pasakė, jog „turime užbaigti šį karą“, bet Ukraina nebus pajėgi nugalėti Rusiją.

REKLAMA

07:32 | Naktį pastebėjus Rusijos dronus, Kyjivo srityje buvo paskelbtas oro pavojus

Kyjivo srityje buvo suaktyvinti oro gynybos pajėgumai, kad būtų galima perimti atskriejančius dronus-kamikadzes. Apie tai pranešė srities karinė administracija.

„Oro pavojus Kyjivo srityje!“ – tinkle „Telegram“ parašė spaudos tarnyba. – Atskrieja iš Černihivo srities į Kyjivo sritį (Vyšgorodo rajoną). Be to, dar daugiau spiečių atskrieja per Sumų sritį!“

07:00 | Rusams apšaudant gyvenvietę Chersono srityje, nukentėjo sutuoktinių pora

Chersono srities Kindijkos gyvenvietėje per apšaudymą buvo sužeisti 58 metų vyras ir 54 metų moteris.

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Dėl sprogimo sukeltų traumų ir skeveldrinių žaizdų į medikus kreipėsi sutuoktinių pora: 58 metų vyras ir jo 54 metų žmona“, – rašoma pranešime.

Pasak pareigūnų, žmonės nukentėjo nuo sprogmens, kurį numetė rusų dronas. Vyras paguldytas į ligoninę. Moteriai pagalba buvo suteikta vietoje.