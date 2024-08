Svarbiausi įvykiai:

07:28 | Baltieji rūmai Putinui pasiūlė, ką daryti, kad baigtųsi Kursko šturmas

Jei Vladimirui Putinui rūpi padėtis Kurske, jis turėtų nutraukti karą prieš Ukrainą, pirmadienį žurnalistams pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

J. Kirby sakė, kad naujausi Rusijos pareigūnų teiginiai, jog puolimą Kursko srityje koordinuoja Vakarai, „yra Putino propaganda“, kurios Kremliaus šeimininkas laikosi nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios.

„Vieninteliai žmonės, kurie kariauja Ukrainoje, yra patys rusai. Tai jie įsiveržia į Ukrainą, o Ukraina ginasi nuo agresijos. Tai yra Rusijos karas prieš Ukrainą, ne daugiau ir ne mažiau, ir taip buvo nuo pat pradžių“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovas.

„Tai Putino karas prieš Ukrainą. Ir jei jam kas nors nepatinka, jei jis kuo nors nepatenkintas, yra labai paprastas sprendimas – tegul eina iš Ukrainos ir nutraukia karą“, – pridūrė jis.

07:00 | Britų gynybos ministerija: invazija Rusijai jau kainavo iki 211 mlrd. JAV dolerių

Rusija greičiausiai jau yra išleidusi iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją Ukrainoje, pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

„Rusija planavo per tris dienas apsupti Kyjivą, nuversti vyriausybę ir per mažiau nei mėnesį užkariauti didžiąją Ukrainos dalį. Iš tiesų šių tikslų nepavyko pasiekti ir per 900 dienų“, – nurodė ministerija.

Pranešime pastebima, kad nuo šių metų gegužės kiekvieną dieną žūva arba iš rikiuotės išvedama vidutiniškai po daugiau nei 1 000 rusų karių.

„Gali būti, kad visai be reikalo buvo sužeista ir žuvo daugiau nei pusę milijono Rusijos piliečių“, – pridūrė ministerija.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija greičiausiai jau išleido iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją į Ukrainą.

„Neteisėta Rusijos invazija Ukrainoje kainavo gerokai daugiau, o jos metu buvo pasiekta kur kas mažiau nei V. Putinas planavo“, – akcentavo britų gynybos ministerija.