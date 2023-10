Svarbiausi įvykiai:

23:32 | Bidenas ragina Johnsoną patvirtinti paramą Izraeliui ir Ukrainai

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paragino naujai išrinktą JAV Atstovų Rūmų pirmininką skubiai patvirtinti karinę pagalbą Ukrainai ir Izraeliui.

„Turime veikti greitai, kad patenkintume savo nacionalinio saugumo poreikius ir išvengtume uždarymo po 22 dienų“, – sakė J. Bidenas išplatintame pareiškime, kuriame pasveikino Mike'ą Johnsoną su išrinkimu po kelias savaites trukusios aklavietės.

„Nors iš tiesų nesutariame dėl svarbių klausimų, turėtume dėti abipuses pastangas, kad rastume bendrą kalbą visur, kur tik galime. Dabar yra laikas mums visiems elgtis atsakingai“, – pridūrė prezidentas.

23:16 | PSO ragina „Hamas“ paleisti įkaitus, motyvuodama susirūpinimu dėl sveikatos

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) trečiadienį paragino palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ pateikti įrodymų, kad įkaitais laikomi asmenys yra gyvi, ir paragino juos paleisti, motyvuodama susirūpinimu dėl sveikatos.

PSO teigė, kad Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui taip pat turėtų būti leista suteikti skubią medicininę pagalbą, kad būtų išsiaiškinta įkaitų sveikatos būklė. Organizacija pridūrė, kad yra pasirengusi suteikti visą būtiną medicininę paramą.

„Reikia, kad įkaitų pagrobėjai skubiai pateiktų [įkaitų] gyvybės ženklus, įrodymus, kad jiems buvo suteikta sveikatos priežiūra, ir nedelsiant paleistų visus pagrobtuosius dėl humanitarinių ir sveikatos priežasčių“, – išplatintame pareiškime teigė PSO vadovas PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

„Daugelis įkaitų, įskaitant vaikus, moteris ir pagyvenusius žmones, turi sveikatos sutrikimų, kuriuos reikia skubiai ir ilgai prižiūrėti ir gydyti. Pagrobtųjų ir jų šeimų patiriama psichikos sveikatos trauma yra didelė, todėl labai svarbi psichosocialinė parama“, – pridūrė jis.

Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas pridūrė, kad PSO padarys „viską, ką gali, kad paremtų nelaisvėje laikomų asmenų sveikatos ir humanitarinius poreikius“.

„Visi civiliai gyventojai, kenčiantys nuo šio konflikto, turi būti apsaugoti“, – nurodė PSO vadovas.

23:00 | JAV Atstovų Rūmų pirmininkas pirmuoju savo darbu įvardija rezoliuciją, remiančią Izraelį

Naujasis JAV Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas trečiadienį įstatymų leidėjams pareiškė, kad pirmasis jo vadovavimo rūmams veiksmas bus rezoliucijos, remiančios Izraelį konflikte su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“, priėmimas.

„Pirmasis įstatymo projektas, kurį po kurio laiko pateiksiu šiai salei, bus skirtas mūsų brangiam, brangiam draugui Izraeliui paremti, ir mes jau pavėlavome tai padaryti“, – sakė jis savo sveikinimo kalboje.

22:38 | Bidenas teigia neprašęs Izraelio atidėti antžeminę operaciją Gazos Ruože

JAV Prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pareiškė, kad nedavė nurodymo Izraeliui atidėti antžeminę operaciją Gazos Ruože, kol bus paleisti palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ įkaitais paimti asmenys.

„Tai jų sprendimas, bet aš jo nereikalavau“, – sakė J. Bidenas, kalbėdamas apie savo pokalbius su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu.

„Aš jam nurodžiau, kad jei įmanoma saugiai išvežti šiuos žmones, jis turėtų tai padaryti“, – pridūrė prezidentas.

Jis nurodė, kad nepasitiki palestiniečių pateiktais duomenimis apie civilių aukas.

22:02 | WSJ: JAV prašymu Izraelis atideda antžeminį puolimą

Izraelis sutiko atidėti antžeminį puolimą Gazos Ruože, kad JAV galėtų apsaugoti savo karius ir dislokuoti priešraketinę gynybą Artimuosiuose Rytuose, remdamasi JAV ir Izraelio pareigūnais skelbia „Wall Street Journal“.

Pentagonas rskuba regione dislokuoti maždaug tuziną oro gynybos sistemų, kad apsaugotų JAV karius, tarnaujančius Irake, Sirijoje, Kuveite, Jordanijoje, Saudo Arabijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, nuo raketų ir sviedinių.

JAV pareigūnai paragino Izraelį palaukti su šių ginklų dislokavimų.

21:20 | Netanyahu pripažino, kad teks atsakyti už saugumo spragas, atskleistas per išpuolius

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį pirmą kartą pripažino, kad jam teks atsakyti už saugumo spragas, atskleistas per spalio 7-osios mirtinus „Hamas“ kovotojų išpuolius.

„Kaltė bus nagrinėjama ir visi, įskaitant mane, turės pateikti atsakymus. Tačiau visa tai įvyks vėliau“, – sakė dešiniojo sparno lyderis per televiziją transliuotame kreipimesi tuo metu, kai Izraelio kariuomenė ruošiasi visų laukiamam Gazos Ruožo puolimui iš sausumos.

„Kaip ministras pirmininkas esu atsakingas už savo šalies ateitį“, – sakė jis.

20:32 | Netanyahu: „Visi „Hamas“ teroristai“ yra pasmerkti“

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu trečiadienio vakarą nurodė, kad šalis „ruošiasi“ antžeminei operacijai Gazos Ruože, o kariai jau „likvidavo tūkstančius teroristų“. Jis atsisakė detalizuoti puolimo „aplinkybes“, tačiau patikino, kad „visi „Hamas“ teroristai“ yra pasmerkti“.

Atsisakydamas atskleisti pasiruošimo antžeminiam puolimui laiką, Izraelio premjeras sakė, kad jos neturėtų būti žinomos visuomenei.

„Noriu labai aiškiai pasakyti, kad IDF operacijos laiką nustato karui vadovaujantis kabinetas kartu su generalinio štabo viršininku“, – pažymėjo B. Netanyahu.

„Dirbame, kad užtikrintume geriausias optimalias sąlygas kitoms jų operacijoms“, – pridūrė jis.

Kreipdamasis į izraeliečius, šalies premjeras ragino juos „nė akimirkai nepamiršti“ tų, kurie žuvo per „Hamas“ išpuolius.

20:21 | Macronas: masinė Izraelio sausumos operacija Gazos Ruože būtų klaida

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį Kaire pareiškė, kad masinis Izraelio sausumos pajėgų įsiveržimas į Gazos Ruožą būtų klaida, ir perspėjo, kad tai pakenktų civiliams ir neužtikrintų ilgalaikio Izraelio saugumo.

„Jei tai būtų masinė intervencija, dėl kurios kiltų pavojus civilių gyvybėms, manau, kad tai būtų klaida (...) ir Izraeliui, nes mažai tikėtina, kad ji apsaugotų Izraelį ilgalaikėje perspektyvoje, todėl, kad ji nesuderinama su (...) tarptautine humanitarine teise ir teisės normomis“, – sakė E. Macronas po susitikimo su Egipto prezidentu Abdel Fattahu al Sisi (Abdel Fatahu Sisiu), kuris taip pat paragino Izraelį vengti invazijos.

19:43 | Izraelis dar kartą paragino Guterresą atsistatydinti

Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Giladas Erdanas piktai sureagavo į šiandienines Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso pastabas ir dar kartą paragino jį atsistatydinti.

„Gėda JT, kad generalinis sekretorius neatsisako savo žodžių ir net nesugeba atsiprašyti už tai, ką vakar pasakė. Jis turi atsistatydinti“, – pareiškė G. Erdanas.

Sakydamas, kad A. Guterresas „iškraipo tikrovę“, G. Erdanas apkaltino JT vadovą suverčiant kaltę Izraeliui dėl spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto žiauraus išpuolio.

„Kiekvienas žmogus puikiai supranta, kad jo žodžių prasmė yra ta, kad Izraelis yra kaltas dėl „Hamas“ veiksmų, arba, mažų mažiausiai, tai rodo jo supratimą apie „foną“, lėmusį žudynes“, – tvirtino Izraelio ambasadorius JT.

„Generalinis sekretorius, kuris nesupranta, kad nekaltų žmonių žudymas niekada negali būti pateisinamas pagal jokias aplinkybes, negali būti generaliniu sekretoriumi“, – pridūrė jis.

Trečiadienį A. Guterresas pareiškė, kad jį „sukrėtė kai kurių iškraipytos“ jo vakarykštės pastabos JT Saugumo Taryboje, kur jis sakė, kad svarbu pripažinti, jog spalio 7 d. „Hamas“ išpuoliai vyko ne „vakuume“.

„Tarsi tai būtų „Hamas“ teroro aktų pateisinimas“, – A. Guterresas sakė žurnalistams.

„Tai netiesa. Buvo priešingai“, – teigė jis.

18:09 | Izraelį supykdė Erdogano mėginimas pateisinti „Hamas“

Izraelis trečiadienį užsipuolė Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą po to, kai jis Gazos Ruožą kontroliuojančią palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ pavadino „išvaduotojais, kovojančiais už savo žemės apsaugą“.

„Turkijos prezidento bandymas ginti teroristinę organizaciją ir jo kurstytojiški pasisakymai nepakeis siaubo, kurį matė visas pasaulis“, – sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pareiškime, paskelbtame praėjus daugiau nei dviem savaitėms po mirtinų išpuolių Izraelio pietuose, peraugusių į karą.

R. T. Erdoganas, sakydamas kalbą Turkijos parlamente, anksčiau trečiadienį pareiškė, kad „Hamas“ yra „ne teroristinė organizacija, o išvaduotojai, kovojantys už savo žemės ir piliečių apsaugą“.

Šią grupuotę teroristine laiko Europos Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir keletas kitų šalių.

17:50 | Ataskaita: JAV bando sulaikyti Izraelį nuo antžeminio puolimo

JAV kariniai patarėjai, remdamiesi Irako karo pamokomis, bando sulaikyti Izraelį nuo antžeminio puolimo Gazos Ruože, praneša CNN.

Padėdami Izraeliui parengti strategiją, kaip įveikti teroristinę grupuotę „Hamas“, patarėjai tikisi, kad Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pavyks išvengti kruvinų mūšių „nuo namo iki namo“, kaip tai padarė JAV Irake, – CNN sakė keli šaltiniai.

Konkrečiai jie analizuoja Faludžos, vieno kruviniausių Irako karo mūšių, pamokas.

Pareigūnai pataria, kad užuot pradėjęs plataus masto sausumos puolimą, Izraelis turėtų derinti tikslius oro smūgius ir tikslingus specialiųjų operacijų reidus.

Jie taip pat įspėjo, kad JAV vis labiau nerimauja, jog Izraelio strategija vykdyti antžeminį puolimą yra „pusėtinai apgalvota“ ir gali lemti, kad Izraelio pajėgos neribotam laikui okupuos Gazos Ruožą.

16:37 | „Laikas jiems duoti pamoką“: Izraelis teigia neišduosiantis vizų JT pareigūnams

Izraelis neišduos Jungtinių Tautų (JT) pareigūnams vizų atvykti į šalį, pareiškė Izraelio užsienio reikalų ministris Eli Cohenas, nes ginčai dėl šios organizacijos generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso išsakytų teiginių vis aštrėja.

Izraelio pareigūnus papiktino A. Guterreso pastaba, kurioje jis teigė, kad mirtinas „Hamas“ išpuolis pietų Izraelyje „neįvyko vaakuume“.

E. Cohenas atšaukė planuotą susitikimą su juo po to, kai A. Guterresas antradienį pasakė šį komentarą, o kiti pareigūnai paragino jį atsistatydinti.

Trečiadienį E. Cohenas Izraelio žiniasklaidai pareiškė, kad JT pareigūnams nebus išduodamos vizos atvykti į šalį.

„Atsisakysime išduoti vizas JT atstovams. Jau atsisakėme ją suteikti generalinio sekretoriaus pavaduotojui humanitariniams reikalams Martinui Griffithsui“, – sakė ministris, kaltindamas A. Guterresą pateisinant žudynes.

„Laikas jiems duoti pamoką“, – pridūrė E. Cohenas.

14:52 | Ministerija: nuo karo su Izraeliu pradžios Gazos Ruože žuvo 6 546 žmonės

Palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija trečiadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios šioje teritorijoje žuvo 6 546 žmonės.

Tarp žuvusiųjų yra 2 704 vaikai. Nuo konflikto pradžios taip pat buvo sužeisti 17 439 asmenys.

14:31 | SOHR: Izraelio oro pajėgos ketvirtą kartą per dvi savaites smogė Sirijos Alepo oro uostui

Izraelis trečiadienį smogė Sirijos Alepo oro uostui, pranešė karo stebėtojas.

Tai jau ketvirtas toks incidentas per dvi savaites, kai regione tvyro įtampa dėl Izraelio ir „Hamas“ karo Gazos Ruože.

„Trečiadienio popietę Izraelis atnaujino savo oro agresiją prieš Siriją (...) bombarduodamas Alepo tarptautinį oro uostą“, – pranešė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), turinti platų šaltinių Sirijoje tinklą.

13:48 | Izraelis skelbia nukovęs „Hamas“ narus, mėginusius jūra prasiskverbti į Izraelį

Izraelio kariuomenė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip teigiama, antradienį į Izraelį prasiskverbti mėginę „Hamas“ narai.

Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad mažiausiai du „Hamas“ kovotojai bandė patekti į Izraelį jūra į šiaurę nuo Gazos ruožo, tuneliu įplaukę į netoliese esantį Gazos paplūdimį.

Jie žuvo po to, kai juos atakavo naikintuvai ir Izraelio karinio jūrų laivyno kariai, kurie taip pat sunaikino ginklų saugyklą, kurią „naudojo teroristai“, skelbia Izraelio kariuomenė.

13:12 | R. T. Erdoganas atšaukia planus apsilankyti Izraelyje

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį sakė atšaukiantis planus apsilankyti Izraelyje dėl žydų valstybės karo su „Hamas“ kovotojais Gazos Ruože.

„Turėjome projektą nuvykti į Izraelį, bet jis buvo atšauktas, mes nevyksime“, – valdančiosios partijos parlamentarams sakė R. T. Erdoganas.

Izraelio karą R. T. Erdoganas pavadino nežmonišku, o palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ – išvaduotojais, kovojančiais už savo žemę.

12:35 | Smogikų grupuotės skelbia apie bendrą tikslą

Trumpame pareiškime, paskelbtame po „Hezbollah“ lyderio Hassano Nasrallah, „Hamas“ atstovo Saleho al-Arouri ir „Islamo džihado“ lyderio Ziado al-Nakhleho susitikimo, skelbiama, kad jie susitaria dėl tolesnių žingsnių, kurių teroristinės grupuotės kartu su kitomis Irano remiamomis grupuotėmis turėtų imtis šioje „jautrioje stadijoje“, rašo „The Times of Israel“.

Jų tikslas, remiantis „Hezbollah“ valdomos Libano valstybinės žiniasklaidos paskelbtu pareiškimu, yra pasiekti „tikrąją pasipriešinimo pergalę Gazoje ir Palestinoje“ ir sustabdyti „klastingą ir žiaurią Izraelio agresiją ir priespaudą prieš mūsų tvirtus žmones Gazoje ir Vakarų krante“.

Daugiau detalių grupuotės nepateikė.

Izraelio premjeras: priversime „Hamas“ sumokėti už jų netoleruotina agresiją (4 nuotr.) Izraelio premjeras: priversime „Hamas“ sumokėti už jų netoleruotina agresiją (nuotr. stop kadras) Izraelio premjeras: priversime „Hamas“ sumokėti už jų netoleruotina agresiją (nuotr. stop kadras) Izraelio premjeras: priversime „Hamas“ sumokėti už jų netoleruotina agresiją (nuotr. stop kadras) Izraelio premjeras: priversime „Hamas“ sumokėti už jų netoleruotina agresiją (nuotr. stop kadras)

12:12 | Prancūzijos prezidentas E. Macronas trečiadienį Egipte susitiks su šalies lyderiu

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas vėliau trečiadienį Kaire surengs derybas su Egipto kolega Abdel Fattahu al Sisi, pranešė E. Macrono biuras.

Tai naujausias trumpas sustojimas krizės meto vizitų serijoje.

Egiptas yra vienas iš pagrindinių tarpininkų siekiant išlaisvinti daugiau kaip 200 įkaitų, kuriuos islamistų grupuotė „Hamas“ laiko Gazos Ruože.

11:17 | Izraelis skelbia nukovęs vieną pagrindinių „Hamas“ vadų

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) trečiadienį pranešė, kad per oro antskrydį Gazos Ruože nukovė vieną pagrindinių „Hamas“ vadų – Šiaurės Chan Juniso bataliono vadą Taysirą Mubasherą.

10:49 | Per Izraelio smūgius Sirijoje žuvo aštuoni kariai, praneša valstybinė žiniasklaida

Per Izraelio aviacijos smūgius Sirijos kariuomenės pozicijoms pietinėje Daraa provincijoje anksti trečiadienį žuvo aštuoni ir buvo sužeisti dar septyni sirų kariai, pranešė valstybinė žiniakslaida.

„Maždaug 1 val. 45 min. (ir Lietuvos laiku) priešas Izraelis įvykdė oro agresiją iš okupuotų Golano Aukštumų“, – sakoma pranešime.

Izraeliečių kariuomenė trečiadienį paskelbė smogusi karinei infrastruktūrai Sirijoje, reaguodama į apšaudymus Izraelio link.

10:12 | TVF vadovė: Izraelio ir „Hamas“ karas jau kenkia regiono ekonomikai

Trečią savaitę tebesitęsiantis Izraelio ir „Hamas“ karas jau kenkia aplinkinių šalių ekonomikai, trečiadienį Saudo Arabijoje vykstančiame forume pareiškė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vykdomoji direktorė.

„Pažvelkite į kaimynines šalis – Egiptą, Libaną, Jordaniją – ten jau matomi poveikio kanalai“, – Saudo Arabijos sostinėje Rijade vykstančiame Ateities investicijų iniciatyvos (FII) forume sakė Kristalina Georgieva.

09:42 | „Hamas“ vyriausybė: per Izraelio naktinius smūgius Gazos Ruože žuvo 80 žmonių

Gazos Ruožą valdančios palestiniečių grupuotės „Hamas“ vyriausybė trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį per Izraelio aviacijos smūgius šiai apsiaustai palestiniečių teritorijai žuvo mažiausiai 80 žmonių.

Gazos Ruožo vyriausybės spaudos biuro pranešime sakoma, kad dar šimtai žmonių buvo sužeisti.

Be to, trys žmonės žuvo, o dar keli buvo sužeisti per Izraelio smūgį netoli Džanino pabėgėlių stovyklos Vakarų Krante, trečiadienį pranešė palestiniečių žiniasklaida.

09:05 | Gazos Ruožo ligoninės uždaro savo skyrius

BBC korespondentas Gazoje Rushdi Abualoufas praneša, kad ligoninės uždarė visus, išskyrus skubios pagalbos skyrius, nes senka gyvybiškai svarbios kuro atsargos.

„Dauguma kitų ligoninės skyrių uždaryti, nes norima sumažinti išnaudojamo kuro kiekį“, – sakė jis BBC.

„Jie tiesiog orientuojasi į gyvybės gelbėjimo operacijas“, – sakė R. Abualoufas, pridurdamas, kad žmonėms, kuriems reikia gyvybę gelbstinčių gydymo būdų, pavyzdžiui, inkstų dializės, vis tiek būtų galima sulaukti pagalbos.

„Tai labai katastrofiška situacija“, – sakė R. Abualoufas.

Gazos Ruožas po apšaudymo (14 nuotr.) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) +10 Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX) Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX)

08:14 | JT pagalbos agentūra: degalai baigsis iki šio vakaro

Kelioms pasaulio šalims raginant daryti „humanitarinę pauzę“ kovose, kad būtų pristatyta labai reikalinga pagalba Gazos Ruože, Jungtinių Tautų pagalbos darbuotojai perspėjo, kad iki trečiadienio vakaro jiems baigsis kuras.

Tačiau Izraelio kariuomenė apkaltino „Hamas“ degalų kaupimu ir paskelbė palydovinę nuotrauką, kurioje Gazos Ruože užfiksuota keliolika degalų bakų, kuriuose yra 500 000 litrų degalų.

„Paklauskite „Hamas“, gal galite jų gauti“, – pareiškė Izraelio kariuomenė, atsakydama į JT pagalbos darbuotojų nerimą.

07:39 | Ministerija: Izraeliui valandą intensyviai atakuojant Gazos Ruožą, žuvo bent 50 žmonių

Palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos ministerija pranešė, kad antradienį per vieną valandą, kai Izraelis intensyviai atakavo Gazos Ruožą, žuvo mažiausiai 50 žmonių.

„Izraelio okupantai toliau atakuoja daugelį Gazos Ruožo rajonų, per pastarąją valandą nužudydami apie 50 kankinių“, – antradienį pareiškė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai.

Šių duomenų nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.

07:00 | Izraelio kariuomenė praneša apie smūgius Sirijai

Izraelio naikintuvai surengė antskrydžius prieš Sirijos karinę infrastruktūrą ir minosvaidžių paleidimo įrenginius, trečiadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).

Šie smūgiai buvo atsakas į dvi raketas, antradienį paleistas iš Sirijos į Golano aukštumas, „Telegram“ pranešė IDF.