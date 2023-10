Išgirskite: „Hamas“ teroristas šeimai gyrėsi nužudęs 10 žydų ir tikino esąs „herojus“

Teroristo inicijuotas skambutis buvo gautas iš nužudytos izraelietės telefono, kurį Izraelio saugumo pajėgos rado praėjus maždaug dviem savaitėms po žudynių.

„Labas, tėve, kalbu su tavimi iš Mefalsimo“, – girdėti, kaip sako „Hamas“ teroristas.

„Atsidaryk savo „WhatsApp“ dabar ir pamatysi visus nužudytus. Pažiūrėk, kiek jų nužudžiau savo rankomis, tavo sūnus žudė žydus!“, – kalbėjo teroristas.

Pokalbį galite išklausyti čia:

As part of the efforts to establish full control and rehabilitate the communities hit by Hamas' invasion and massacre in southern Israel, the ISA and the IDF located a telephone belonging to one of the murdered women that was used by one of the terrorists >> pic.twitter.com/wwuhcUoQyt

