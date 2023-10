Svarbiausi įvykiai:

21:54 | B. Netanyahu: mes sunaikinsime „Hamas“

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu penktadienį pažadėjo sunaikinti „Hamas“, žydų valstybės kariuomenei ruošiantis numatomai sausumos operacijai Gazos Ruože.

Pasak jo, Gazos Ruožo bombardavimas atsakant į praėjusį šeštadienį surengtą kovotojų grupuotės ataką prieš Izraelį tėra „tik pradžia“.

„Mūsų priešai tik dabar pradėjo mokėti kainą. Negaliu atskleisti, kas nutiks, bet sakau jums, kad tai tik pradžia, – sakė B. Netanyahu. – Mes užbaigsime šį karą stipriau nei bet kada.“

„Mes sunaikinsime „Hamas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad Izraelis turi plačią tarptautinę paramą šiai operacijai.

Grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo kone 1,8 tūkst. žmonių gyvybių.

Izraelis penktadienį davė palestiniečiams 24 valandas palikti šiaurinę Gazos Ruožo dalį prieš planuojamą sausumos puolimą šioje teritorijoje.

„Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ragina evakuoti visus civilius Gazos miesto gyventojus iš savo namų į pietus dėl jų pačių saugumo ir apsaugos ir persikelti į teritoriją į pietus nuo Vadi Gazos, kaip parodyta žemėlapyje“, – sakoma kariuomenės pranešime.

„Tolimesnėmis dienomis IDF toliau aktyviai veiks Gazos mieste ir dės daug pastangų, kad nepakenktų civiliams“, – priduriama jame.

„Hamas“ penktadienį atmetė Izraelio raginimą dėl 1,1 mln. žmonių evakuacijos, o Jungtinės Tautos paragino jį atšaukti.

„Hamas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė, valdanti Gazos Ruožą, ji buvo įsitraukusi į keletą karų su Izraeliu nuo Gazos Ruožo perėmimo 2007-aisiais. Grupuotę teroristine yra pripažinęs Izraelis, Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė bei kai kurios kitos valstybės.

„Hamas“ remia Iranas, finansuodamas ginklų įsigijimą, juos pats tiekdamas ir suteikdamas karinius apmokymus. „Hamas“ politinis biuras veikia Katare, čia įsikūrę kai kurie jų lyderiai.

Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. žmonių, tačiau teritorijai Izraelis su Egipto pagalba nuo 2007 metų taiko blokadą – apribojo prekių įvežimą į šią teritoriją ir jų išvežimą iš jos vandeniu, jūra ar oru bei pačių palestiniečių galimybes palikti šią teritoriją, išskyrus kelias dešimtis tūkstančių darbininkų.

21:55 | Šokiruojantis paviešinimas: „Hamas“ smogikai nusifilmavo su izraeliečių kūdikiais ir vaikais

Penktadienio vakarą buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame „Hamas“ smogikai matomi praėjusio šeštadienio išpuolio metu „šeimininkaujantys“ izraeliečių gyvenvietėse. Vaizdo įraše matyti kūdikiai ir vaikai, tačiau nėra rodoma nė vieno izraeliečio suaugusiojo.

20:57 | JT vadovas paragino Izraelį užkirsti kelią humanitarinei katastrofai

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Gutteresas po to, kai Izraelio kariuomenė įsakė daugiau nei milijonui žmonių evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, penktadienį paragino Izraelį užkirsti kelią humanitarinei katastrofai.

„Generalinis sekretorius ir jo komanda nuolat bendrauja telefonu. Jis nuolat palaiko ryšį su Izraelio pareigūnais, ragindamas juos užkirsti kelią humanitarinei katastrofai“, – žurnalistams sakė JT generalinio sekretoriaus atstovas Stephane'as Dujarricas.

20:32 | Izraelio pajėgų žvalgų grupės įžengė į Gazos Ruožą

Izraelio kariuomenė pradėjo riboto poveikio antžeminį puolimą Gazoje. Anot šalies karinės vadovybės, tai kol kas lokalizuotas spec. užduočių vykdymas, apie didelio masto puolimo pradžia kol kas nekalbama.

Žvalgų misijos Gazos Ruožo teritorijoje buvo pradėtos jau penktadienį, skelbia „Sky News“, cituodami Izraelio kariuomenės užnugario pajėgų admirolą Danielį Hagari.

Izraelio kariuomenė teigė, kad per reidus į Gazos Ruožą kariai „surinko įrodymų, padėsiančių nustatyti įkaitų buvimo vietą“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

„Kareiviai sutrukdė teritorijoje esančioms teroristų grupuotėms ir infrastruktūrai, įskaitant „Hamas“, kuri paleido prieštankines raketas į Izraelio teritoriją“, – priduriama pareiškime.

Tai pirmas Izraelio pajėgų atstovų pripažinimas, kad jų kariai įžengė į „Hamas“ kontroliuojamą teritoriją. Tačiau žinutėje pažymima, kad tai nedidelės žvalgų grupės, kurios stebi teritoriją, ieško įkaitų buvimo vietos ir naikina „Hamas“ smogikus ar išslapstytą ginkluotę.

Grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo kone 1,8 tūkst. žmonių gyvybių.

Izraelis paragino 1,1 mln. žmonių palikti šiaurinę Gazos Ruožo dalį. Jungtinės Tautos šį žingsnį pasmerkė.

18:49 | Užfiksuoti pasikartojantys apšaudymai iš Libano

Izraelis penktadienį apšaudė pasienio regioną Libano pietuose, pranešė du Libano saugumo šaltiniai. Tuo tarpu Izraelio kariuomenė paskelbė, kad apšaudymas įvyko po to, kai prie pasienio tvoros įvyko sprogimas.

Vienas iš saugumo šaltinių teigė, kad apšaudymas įvyko po bandymo prasiskverbti iš Libano sienos pusės, o Izraelio kariuomenė nurodė, kad reagavo į sprogimą, kuris padarė nedidelę žalą pasienio užtvarai.

„Izraelio gynybos pajėgos (IDF) šiuo metu atsako artilerijos ugnimi į Libano teritoriją“, – sakoma Izraelio kariuomenės pranešime.

Izraelis apšaudė Dairos ir Alma Šaabo kaimus, pranešė rajone esantys naujienų agentūros AFP korespondentai.

„Nexta“ skelbiami vaizdo įrašai, kuriuose galimai užfiksuota, kad Libijos pietų gyvenvietėje skamba pavojaus sirenos. Taip pat pranešama apie Cfato mieste, Izraelio šiaurėje, nukritusią raketą.

Anksčiau Izraelio kariuomenė skelbė sulaukusi informacijos apie galimą smogikų patekimą į teritoriją iš Libano. Atsakomuoju smūgiu nuspręsta apšaudyti libaniečių apžvalgos bokštą.

Tai naujausias incidentas Izraelio ir Libano pasienyje po to, kai savaitgalį palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ surengtas išpuolis prieš Izraelį sukėlė įnirtingas kovas, o „Hamas“ ir Izraelis jau septintą dieną apsikeitė smarkia ugnimi.

Grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo kone 1,8 tūkst. žmonių gyvybių.

Pirmadienį „Hezbollah“ pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo trys jos nariai, o palestiniečių kovotojai teigė, kad buvo sužlugdytas bandymas infiltruotis.

Antradienį Izraelis pranešė, kad smogė „Hezbollah“ stebėjimo postams, o „Hamas“ ginkluotasis sparnas pareiškė, kad buvo apšaudytas raketomis.

Trečiadienį „Hezbollah“ pranešė, kad taikėsi į Izraelio poziciją netoli Libano Dairos kaimo. Atsakomoji Izraelio ugnis sužeidė tris žmones.

„Al Jazeera“ paskelbė, kad du jos žurnalistai buvo sužeisti Izraelio pajėgoms apšaudžius Libano pietinę teritoriją. Kol kas nėra aišku, ar kalbama apie tuos pačius apšaudymus.

18:03 | Palestiniečių premjeras apkaltino Izraelį vykdant genocidą Gazos Ruože

Palestiniečių ministras pirmininkas Mohammadas Shtayyeh penktadienį apkaltino Izraelį užblokuotame Gazos Ruože vykdant genocidą, tęsiantis kovai su didelio masto puolimą prieš žydų valstybę surengusios „Hamas“ kovotojais.

„Mūsų žmonės Gazoje patiria genocidą, o Gaza tapo tragedijos zona“, – sakė M. Shtayyeh spaudos konferencijoje Ramaloje.

Grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

17:45 | A. Baerbock: „Hamas“ naudojasi Gazos Ruožo gyventojais kaip skydu

Vokietijos užsienio reikalų ministrė penktadienį pareiškė, kad „Hamas“ naudojasi Gazos Ruožo gyventojais kaip skydu, Izraeliui rengiantis sausumos puolimui po praėjusį savaitgalį įvykdyto kruvino kovotojų išpuolio.

„Dabar „Hamas“ užsibarikaduoja už daugiau nekaltų žmonių ir naudojasi jais kaip skydu Gazoje“, – spaudos konferencijoje su Izraelio kolega Eli Cohenu sakė Annalena Baerbock).

15:56 | Baltieji rūmai: evakuaciją į Gazos Ruožo šiaurę bus labai sudėtinga įvykdyti

Įvykdyti Izraelio kariuomenės raginimą daugiau nei milijonui žmonių evakuotis į šiaurę Gazos Ruože bus labai sudėtinga, penktadienį pareiškė Baltieji rūmai ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos supranta, kad Izraelis siekia teisingai perspėti civilius.

„Mes suprantame, ką jie bando padaryti. Jie bando atitraukti civilius nuo žalos kelio“, – CNN sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.

„Tai bus labai sudėtinga įgyvendinti. Tai yra milijonas žmonių, ir tai labai miestietiška, tanki aplinka. Tai jau kovos zona. Taigi nemanau, kad kažkas nuvertina iššūkį, kurį reikia atlikti evakuojant“, – teigė jis.

15:48 | JAV pareigūnas: JAV derasi dėl Rafacho sienos kirtimo punkto atvėrimo užsieniečiams

Jungtinės Valstijos dalyvauja diskusijose dėl galimybės atverti Gazos Ruožo Rafacho sienos kirtimo punktą užsienio piliečiams, kurie nori pabėgti, sakė aukšto rango amerikiečių pareigūnas, Izraeliui ruošiantis dideliam puolimui.

„Tai taip pat yra dalykas, apie kurį diskutavome su Izraeliu, apie ką toliau diskutuojame su Egiptu – svarbu, kad Rafacho perėja būtų atvira Amerikos piliečiams ir kitų šalių užsienio piliečiams, kurie nori išvykti ir turi teisę išvykti“, – sakė pareigūnas.

15:16 | „Hezbollah“ pagrasino: raginimai neveiks, mes pasiruošę kariauti

Izraeliui gresia dar vieno fronto atidarymas šalies šiaurėje dėl „Hezbollah“ ketinimų prisidėti prie „Hamas“ vykdomo puolimo.

„Mes esame visiškai pasirengę, kai ateis laikas veikti, mes to imsimės“, – penktadienį pareiškė vienas iš „Hezbollah“ vadovų Naimas Qassemas.

„Užkulisiniai raginimai iš didžiųjų šalių, arabų valstybių, Jungtinių Tautų pasiuntinių, tiesiogiai ar netiesiogiai raginančių mus nesikišti neturės jokio efekto“, – pareiškė jis savo šalininkams mitingo Beirute metu.

„Hezbollah puikiai žino savo pareigas. Mes esame visiškai pasiruošę“, – „Reuters“ cituojamas N. Qaseemas.

13:45 | Arabų Lyga: priverstinis Gazos Ruožo gyventojų perkėlimas yra nusikaltimas

Izraelio įsakymas palestiniečiams evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies yra priverstinis perkėlimas ir prilygsta nusikaltimui, penktadienį sakė Arabų Lygos vadovas Ahmedas Abul Gheitas.

Arabų šalis vienijančios organizacijos generalinis sekretorius laiške Jungtinių Tautų vadovui Antonio Guterresui taip pat apkaltino Izraelį „brutaliai keršijant ir baudžiant bejėgius civilius Gazos“ Ruože, o ne vykdant „suplanuotą ar apgalvotą karinę operaciją“ prieš palestiniečių grupuotės „Hamas“ kovotojus dėl jų kruvinų atakų Izraelio teritorijoje.

13:17 | Izraelio kariuomenė Gazos gyventojams liepia evakuotis

„Tuojau pat evakuokitės iš savo namų ir pasitraukite į pietus nuo Vadi Gazos“, – sakoma iš dronų mėtomose skrajutėse.

Skrajutėse taip pat pavaizduotas žemėlapis su rodykle, rodančia pietų kryptimi per Gazos Ruožo centrinėje dalyje nubrėžtą liniją.

Israel drops thousands of flyers on Northern Gaza instructing 1.1 million residents to flee south within 24 hours or face obliteration from above.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/VYB4o1oHVe