Svarbiausi įvykiai:

21:30 | Iš 413 palestiniečių žuvo 78 vaikai

Palestinos valdžios sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 413 palestiniečių, iš jų 78 vaikai ir 41 moteris.

Dar 2 300 žmonių buvo sužeisti per Izraelio oro antskrydžius, sakoma pranešime.

21:15 | Pentagonas: JAV siųs amuniciją Izraeliui ir stiprins savo pajėgas Artimuosiuose Rytuose

JAV, reaguodama į palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolius, aprūpins Izraelį amunicija ir įranga bei sustiprins amerikiečių pajėgas Artimuosiuose Rytuose, sekmadienį pranešė Pentagonas.

„Jungtinių Valstijų vyriausybė skubiai suteiks Izraelio gynybos pajėgoms papildomos įrangos ir išteklių, įskaitant šaudmenis“, – teigiama JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino išplatintame pranešime.

Jis nurodė, kad į rytinę Viduržemio jūros dalį buvo nukreiptas lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ ir jį lydintis karo laivai. L. Austinas taip pat pareiškė, kad Vašingtonas didina naikintuvų eskadrilių skaičių šiame regione.

20:58 | Žuvusių izraeliečių civilių ir karių skaičius perkopė 700

Izraelyje per palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ puolimą prieš žydų valstybę žuvo daugiau kaip 700 žmonių, sekmadienį nurodė sveikatos apsaugos pareigūnas.

Apie tai pranešė Izraelio portalas „The Times of Israel“.

Izraelyje iki šiol sužeista daugiau kaip 2 100 asmenų.

20:11 | JAV perkelia karinius laivus ir lėktuvus „arčiau Izraelio“

Pasak dviejų su šiuo klausimu susipažinusių JAV pareigūnų, JAV kariuomenė planuoja perkelti karinio jūrų laivyno laivus ir karinius lėktuvus „arčiau Izraelio“.

„NBC“ pranešė, kad judėjimai parodytų paramą ir galėtų prasidėti nedelsiant, rašo „SkyNews“

Sekmadienį JAV prezidentas Joe Bidenas po palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio nurodė suteikti papildomą paramą Izraeliui, sekmadienį pranešė Baltieji rūmai.

Išsamesnė informacija nebuvo pateikta.

„Prezidentas nurodė papildomai paremti Izraelį po šio precedento neturinčio „Hamas“ teroristinio išpuolio“, – teigiama Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime.

Aukšto rango JAV pareigūnas šeštadienį nurodė, kad vyksta derybos dėl JAV karinės pagalbos teikimo.

19:20 | Izraelio kariuomenė siunčia pastiprinimą kovai su „Hamas“

Izraelio kariuomenė pranešė, kad siunčia pastiprinimą prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“, kuri sekmadienį, praėjus dienai po to, kai prasiveržė per sieną iš Gazos Ruožo, vis dar yra žydų valstybės teritorijoje.

Spaudos konferencijos metu kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari žurnalistams nurodė, kad „priešas vis dar yra Izraelyje“.

„Stipriname savo pajėgas, ypač netoli Gazos Ruožo“, – sakė jis ir pridūrė, kad kariuomenė smogė 800 „Hamas“ taikinių šiame pakrantės anklave.

19:07 | Zelenskis: Ukraina solidarizuojasi su Izraeliu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį telefonu kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir pakartojo, kad Kyjivas solidarizuojasi su Izraeliu, kuris ėmėsi atsakomųjų veiksmų po masinių palestiniečių grupuotės „Hamas“ išpuolių.

„Kalbėjausi su Netanyahu, kad patvirtintume Ukrainos solidarumą su Izraeliu, nukentėjusiu nuo įžūlaus didelio masto išpuolio, ir pareikštume užuojautą dėl daugybės aukų“, – socialiniuose tinkluose nurodė V. Zelenskis.

„Ministras pirmininkas mane informavo apie dabartinę padėtį ir Izraelio gynybos pajėgų bei teisėsaugos institucijų veiksmus, kuriais siekiama atremti išpuolį“, – teigė Ukrainos prezidentas.

„Taip pat aptarėme išpuolio pasekmes saugumo padėčiai regione ir už jo ribų“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis taip pat nurodė, kad diplomatai bendradarbiauja su Izraelio policija, siekdami užtikrinti Ukrainos piliečių saugumą.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija sekmadienį pranešė apie dviejų ukrainiečių moterų žūtį Izraelyje.

„Abi pilietės ilgą laiką gyveno šalyje“, – naujienų agentūrai AFP sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olehas Nikolenko.

Kyjivo pareigūnai remia Izraelio teisę gintis tuo pat metu, kai Ukraina kovoja su Rusijos invazija.

Nuo praėjusių metų vasario mėnesio, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, Izraelis stengiasi išlaikyti neutralumą santykiuose su Rusija ir Ukraina.

Izraelis ne kartą siuntė humanitarinę pagalbą Ukrainai, tačiau ginklų neteikia.

18:42 | Izraelyje sužeisti mažiausiai 2 156 izraeliečiai

Palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ surengus didelį puolimą prieš Izraelį buvo sužeista mažiausiai 2 156 izraeliečiai, sekmadienį pranešė Izraelio sveikatos apsaugos ministerija.

Apie tai pranešė Izraelio portalas „The Times of Israel“.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat patvirtino, kad ligoninėse yra 2 156 sužeistieji, iš kurių 338 – sunkios būklės, 421 – vidutinio sunkumo, 1052 – lengvos būklės, 49 gydomi dėl stipraus nerimo ir 167 vis dar vertinami medikų.

18:00 | Scholzas: Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sekmadienį pareiškė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo atakų po to, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ surengė plataus masto išpuolį prieš žydų valstybę.

Spaudos konferencijos metu kancleris pareiškė, kad Izraelis turi teisę ginti savo piliečius ir patraukti užpuolikus baudžiamojon atsakomybėn.

O. Scholzas nurodė, kad planuoja surengti derybas su Egipto, JAV, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos vadovais.

„Dedame visas pastangas, kad šis išpuolis nevirstų gaisru, kurio pasekmės visam regionui būtų nepaskaičiuojamos, ir perspėjame visus, kad šioje situacijoje nekurstytų ir neskleistų teroro“, – sakė jis.

Jis teigė, kad kalbėjosi su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu ir pareiškė jam, kad Vokietija tvirtai remia Izraelį.

O. Scholzas pridūrė, kad Berlynas smerkia išpuolius prieš Izraelį ir jo žmones bei tuos, kurie džiaugiasi šia katastrofa ir žmonių mirtimi.

Šeštadienį Vokietijos policija socialinėje žiniasklaidoje paskelbė nuotraukas, kuriose matyti, kaip viename sostinės rajone žmonės švenčia išpuolius prieš Izraelį dalydami pyragaičius.

17:14 | Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius išaugo iki 370

Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius sekmadienį išaugo iki 370, pranešė palestiniečių anklavo Sveikatos apsaugos ministerija, Izraelio kariuomenei tęsiant antskrydžius prieš „Hamas“ taikinius, po to, kai ši grupuotė surengė plataus masto ataką prieš žydų valstybę.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija nurodė dar 2 200 buvo sužeisti per šeštadienį prasidėjusius susirėmimus, kai „Hamas“ kovotojai netikėtai auštant paleido tūkstančius raketų į Izraelį.

16:56 | Blinkenas: tikėtina, kad sekmadienį JAV paskelbs apie naują karinę paramą Izraeliui

Vašingtonas sekmadienį galimai paskelbs apie naują karinę paramą Izraeliui po netikėto didelio masto palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio, nurodė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

„Nagrinėjame konkrečius papildomus izraeliečių prašymus. Manau, kad apie tai daugiau išgirsite vėliau šiandien“, – televizijai CNN sakė A. Blinkenas.

„[JAV] prezidento (Joe) Bideno nurodymas buvo užtikrinti, kad Izraeliui suteiktume viską, ko šiuo metu reikia „Hamas“ išpuoliams atremti“, – nurodė jis.

Izraelio vyriausybės spaudos biuras pranešė, kad palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ surengus didelį puolimą prieš Izraelį žuvo daugiau kaip 600 žmonių. Tuo tarpu palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Gazos Ruože žuvo mažiausiai 370 žmonių ir dar tūkstančiai buvo sužeisti.

„Turime pranešimų, kad žuvo keli amerikiečiai. Dirbame viršvalandžius, kad tai patikrintume. Taip pat yra pranešimų apie dingusius amerikiečius, ir mes vėl dirbame, kad juos patikrintume“, – teigė A. Blinkenas.

Televizijai ABC JAV valstybės sekretorius nurodė, kad „tai masinis teroristų išpuolis, kurio metu Izraelio civiliai šaudomi savo miestuose, namuose ir, kaip vaizdžiai matėme, žmonės tiesiogine prasme tempiami per sieną su Gazos Ruožu“.

„Galite įsivaizduoti, kokį poveikį tai daro visam Izraeliui. Pasaulis turėtų būti pasipiktinęs tuo, ką pamatė“, – pridūrė jis.

16:18 | Žuvo dvi ukrainietės

Palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ surengus didelį puolimą prieš Izraelį žuvo dvi ukrainietės, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.

„Turime patvirtintos informacijos apie dviejų ukrainiečių moterų mirtį Izraelyje. Abi pilietės ilgą laiką gyveno šalyje“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olehas Nikolenko ir pridūrė, kad konsulatas palaiko ryšį su aukų artimaisiais.

15:20 | Izraelio saugumo kabinetas nubalsavo, kad šalyje būtų paskelbta oficiali karo padėtis

Izraelio saugumo kabinetas nubalsavo už tai, kad šalyje būtų paskelbta oficiali karo padėtis ir ji galėtų vykdyti „svarbius karinius veiksmus“, sekmadienį skelbia ministro pirmininko biuras.

Apie tai pranešė Izraelio portalas „The Times of Israel“.

Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jau anksčiau pareiškė, kad šalis yra karo padėtyje po to, kai palestiniečių grupuotės „Hamas“ kovotojai šeštadienį prasiskverbė į pietų Izraelį, paleido tūkstančius raketų ir pražudė šimtus žmonių.

Aukšto lygio saugumo kabineto sprendimas suteikia pareiškimui teisinę galią pagal Pagrindinį įstatymą, kurio 40 punkte sakoma, kad šalis negali pradėti karo be vyriausybės sprendimo.

14:55 | Izraelyje per „Hamas“ puolimą žuvusių žmonių skaičius viršijo 600

Palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ surengus didelį puolimą prieš Izraelį žuvo daugiau kaip 600 žmonių, sekmadienį skelbia pareigūnai.

Apie tai pranešė Izraelio portalas „The Times of Israel“.

Tarp žuvusiųjų yra dešimtys karių ir policininkų, kurie neteko gyvybės kovose su „Hamas“ užpuolikais.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat patvirtino, kad ligoninėse yra 2 048 sužeistieji, iš kurių 20 yra kritinės būklės ir 330 sunkiai sužeistų.

Kariuomenė taip pat paskelbė pavardes karių, žuvusių per kovas su „Hamas“.

14:12 | Popiežius ragina nutraukti atakas Izraelyje

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino nutraukti atakas Izraelyje, pažymėdamas, kad „terorizmas ir karas neatveda prie sprendimo“.

„Aš su baime ir skausmu seku, kas darosi Izraelyje. Aš išreiškiu savo solidarumą su aukų šeimomis“, – jis sakė Vatikano Šv. Petro aikštėje.

„Tegu atakos ir ginklai liaunasi, aš maldauju jūsų“, – sakė popiežius.

13:59 | Kare galėjo žūti lietuvis

Per „Hamas“ terorą Izraelyje žuvo lietuvis, feisbuke praneša rašytojas Sergejus Kanovičius.

„Tarp žuvusių – policininkas Martynas Kuzmickas“, – nurodo jis.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire.



Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety.



This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Aplinkybės nežinomos. Lietuvos institucijos informacijos nepatvirtino.

13:05 | Nukautas vienas iš „Hamas“ lyderių

Izraelio žiniasklaida praneša apie vieno iš „Hamas“ lyderių Aymano Youniso pašalinimą.

❗️ Israeli media report the elimination of one of Hamas leaders Ayman Younis



It is reported that his body was found under the ruins of a house, which was allegedly struck by the Israeli army. pic.twitter.com/i4qzxMLMMI — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Pranešama, kad jo kūnas buvo rastas po namo griuvėsiais, į kurį, kaip įtariama, smogė Izraelio armija.

12:40 | Egipto policininkui šaudžius į Izraelio turistus, žuvo trys žmonės

Vietos žiniasklaida praneša, kad egiptietis policininkas apšaudė Izraelio turistus Viduržemio jūros mieste Aleksandrijoje.

Pranešama, kad žuvo mažiausiai du izraeliečiai ir vienas egiptietis.

Televizijos kanalas „Extra News“, palaikantis glaudžius ryšius su Egipto saugumo agentūromis, citavo nenustatytą saugumo pareigūną, sakiusį, kad dar vienas žmogus buvo sužeistas.

The first images from the scene of the incident in #Egypt



Egyptian security members have begun investigating the matter, according to Al Arabiya sources. pic.twitter.com/u1WbAPuLCV — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Šaudymas įvyko Pompėjaus stulpo aikštelėje Aleksandrijoje.

Įtariamasis užpuolikas sulaikytas.

Saugumo pajėgos greitai aptvėrė išpuolio vietą. Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip mažiausiai trys greitosios pagalbos automobiliai išveža nukentėjusiuosius į ligonines, o už policijos užkardos matomi įvykius stebintys praeiviai.

Izraelio „Zaka“ saugumo tarnyba pranešė apie du žmones, nužudytus Aleksandrijoje.

Sekmadienio ataka įvyko Izraeliui kaunantis su palestiniečių kovotojais po didžiulio įsiveržimo iš Gazos.

Egiptas prieš kelis dešimtmečius sudarė taiką su Izraeliu ir ilgą laiką tarpininkavo sprendžiant Izraelio ir Palestinos konfliktą. Tačiau šalyje vyrauja didelės antiizraelietiškos nuotaikos, ypač smurto protrūkių metu.

12:05 | IDF: žuvo daugiau nei 400 palestiniečių kovotojų

Izraelio pietuose ir Gazos ruože žuvo daugiau nei 400 palestiniečių kovotojų, o dar dešimtys paimti į nelaisvę, sakė Izraelio ginkluotojų pajėgų (IDF) atstovas Danielis Hagari, kurį cituoja „Times of Israel“, praneša BBC.

„Šią valandą Kfar Azoje [Kibuce] kovoja pajėgos, vykdomos kratos daugelyje miestų. Visuose miestuose yra IDF pajėgų, nėra miesto, kuriame nebūtų IDF pajėgų“, – cituojamas jis.

11:30 | Izraelis per parą ketina evakuoti visus netoli Gazos Ruožo gyvenančius izraeliečius

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad per parą ketina evakuoti visus netoli Gazos Ruožo gyvenančius izraeliečius, o kovai su į Izraelį prasiskverbusiais palestiniečių kovotojais pasitelkta dešimtys tūkstančių karių.

„Mūsų užduotis per artimiausias 24 valandas – evakuoti visus aplink Gazą gyvenančius gyventojus“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari ir pridūrė, kad vis dar vyksta kovos siekiant išgelbėti įkaitus, kuriuos laiko kovotojai.

„Rajone yra dešimtys tūkstančių kovojančių karių. Mes pasieksime kiekvieną bendruomenę, kol nužudysime visus teroristus Izraelyje“, – kalbėjo jis.

11.05 | Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius išaugo iki 313

Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius sekmadienį išaugo iki 313, pranešė palestiniečių anklavo Sveikatos apsaugos ministerija, Izraelio kariuomenei tęsiant antskrydžius prieš „Hamas“ taikinius, po to, kai ši grupuotė surengė plataus masto ataką prieš žydų valstybę.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija pranešė, kad dar 1 990 žmonių buvo sužeisti per šeštadienį prasidėjusius susirėmimus, kai „Hamas“ paleido tūkstančius raketų į Izraelį.

10:40 | „Šimtai teroristų“ žuvo ir dešimtys paimti į nelaisvę – Izraelis

Per precedento neturintį išpuolį iš Gazos palestiniečių kovotojai įsiskverbė į Izraelį ir bandė perimti Izraelio kontrolę.

Remiantis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu, „šimtai“ palestiniečių užpuolikų jau žuvo, sako Izraelio kariuomenė.

Dešimtys ginkluotų vyrų buvo paimti į nelaisvę, pridūrė kariuomenė.

Izraelis kiek anksčiau nurodė, kad su „Hamas“ sekmadienį kovojama aštuoniose vietovėse.

09:45 | Izraelio ambasada JAV: 100 civilių ir karių yra pagrobti

Izraeliečius įkaitais paėmė palestiniečių kovotojai.

Izraelio ambasada Jungtinėse Valstijose socialiniuose tinkluose paskelbė, kad šis skaičius yra 100. Jame teigiama, kad tai apima ir civilius, ir karius.

🚨 Operational Update: pic.twitter.com/hJlnftPmJN — Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 8, 2023

Įraše X, anksčiau buvusiame „Twitter“, taip pat sakoma, kad daugiau nei 300 izraeliečių žuvo ir daugiau nei 1800 buvo sužeista.

Izraelis šių skaičių oficialiai nepatvirtino.

08:55 | Libano „Hezbollah“ apšaudė Izraelio pozicijas palei sieną su Golano aukštumomis

Libano „Hezbollah“ kovotojų grupuotė sekmadienį paleido dešimtis raketų ir sviedinių į tris Izraelio pozicijas ginčijamoje teritorijoje palei sieną su Izraelio okupuotomis Sirijos Golano aukštumomis.

Savo pareiškime „Hezbollah“ teigė, kad ataka, per kurią panaudota, jos tvirtinimu, daugybė raketų ir sviedinių, yra solidarizavimasis su „palestiniečių pasipriešinimu“. Ji teigė, kad buvo tiesiogiai smogta Izraelio pozicijoms.

Izraelio kariuomenė sakė, kad apšaudė teritorijas, reaguodama į ugnį iš Libano pusės.

Apie tai pranešta po to, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai surengė didelio masto ataką prieš Izraelį: iš Gazos Ruožo paleido tūkstančius raketų ir pasiuntė kovotojus žudyti ir grobti kareivių bei civilių.

08:40 | Baltųjų rūmų pareigūnas: derybos su Izraeliu dėl JAV karinės pagalbos labai intensyvios

Po netikėto didelio masto palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio derybos su Izraeliu dėl JAV karinės pagalbos teikimo vyksta labai intensyviai, šeštadienį pareiškė vienas Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnas.

Pareigūnas nurodė, kad Vašingtonas apie tai gali paskelbti jau sekmadienį, tačiau pažymėjo, kad situacija Kongrese, kurio žemieji rūmai šiuo metu neturi lyderio, apsunkins šį klausimą.

„Tikriausiai Kongresui čia tenka tam tikras vaidmuo, o be Atstovų Rūmų pirmininko susidarys unikali situacija, kurią turėsime išspręsti“, – sakė jis.

Pareigūnas taip pat nurodė, kad dar per anksti pasakyti, ar Izraelio nesutaikomas priešininkas Iranas yra tiesiogiai įsitraukęs į „Hamas“ ataką.

Tačiau nėra abejonių, kad „Hamas“ finansuoja, aprūpina ir ginkluoja Iranas ir kitos šalys“, pridūrė jis, konfliktui tarp abiejų pusių pasiekus kruviniausią tašką per pastaruosius dešimtmečius.

Tuo metu JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį kalbėjosi su kolega iš Egipto, pagrindinio Izraelio ir „Hamas“ tarpininko, siekdamas, kad kovotojų puolimas būtų nedelsiant nutrauktas, pranešė Valstybės departamentas.

Per pokalbį telefonu su Samehu Shoukry A. Blinkenas pabrėžė, kad „būtina nedelsiant sustabdyti siaubingą „Hamas“ teroristų puolimą prieš Izraelį“, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.

Anksčiau pranešta, kad A. Blinkenas kalbėjosi su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, kurio judėjimas „Fatah“ yra „Hamas“ konkurentas, ir paragino jį pasmerkti pastarosios grupuotės išpuolį prieš Izraelį.

Judėjimas „Fatah“ dominuoja Palestinos autonomijoje, įsikūrusioje Izraelio okupuotame Vakarų Krante, o kovotojų grupuotė „Hamas“ kontroliuoja Gazos Ruožą.

Skambučiu A. Blinkenas „paragino visus regiono vadovus pasmerkti“ „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, sakoma JAV valstybės departamento pranešime.

08:20 | Izraelio kariuomenė sako apšaudžiusi Pietų Libaną iš artilerijos, atsakydama į ugnį iš ten

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį apšaudė Pietų Libaną iš artilerijos, atsakydama į ugnį iš šios teritorijos.

„Izraelio artilerija smogia į Libano teritoriją, iš kurios buvo paleistas šūvis“, – sakoma pareiškime, kuris buvo paskelbtas prieš 7 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku). Jame nepateikiama daugiau informacijos apie tai, kas įvyko.

08:00 | „Hamas“ smogė ligoninei

Gazos Ruožą valdanti kovotojų grupuotė „Hamas“, išvakarės surengusi precedento neturintį daugiafrontinį išpuolį prieš Izraelį, sekmadienį prieš auštant paleido daugiau raketų ir pataikė į Aškelone esančią ligoninę.

Pasak vyresniojo pareigūno Talo Bergmano, ligoninei padaryta žalos.

Barzilai medicinos centro pateiktame vaizdo įraše matyti, kad sienoje išmušta didelė skylė, o ant žemės mėtėsi nuolaužų gabalai. Pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire.



Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety.



This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Izraelio antskrydžiai Gazos Ruože suintensyvėjo sutemus, milžiniški sprogimai sulygino su žeme gyvenamuosius pastatus, įskaitant 14 aukštų pastatą, kuriame buvo dešimtys butų, taip pat „Hamas“ biurus Gazos miesto centre. Prieš smogdamos Izraelio pajėgos paskelbė įspėjimą.

Apie 3 val. (vietos ir Lietuvos laiku) iš mečetės, esančios Gazoje, garsiakalbio pasigirdo griežtas perspėjimas netoliese esančių daugiabučių namų gyventojams nedelsiant evakuotis. Vos po kelių minučių Izraelio oro smūgio metu vienas iš netoliese esančių penkiaaukščių pastatų virto griuvėsiais.

Po vieno Izraelio smūgio „Hamas“ raketomis apšaudė keturis miestus, įskaitant Tel Avivą ir netoliese esantį priemiestį. Per visą dieną „Hamas“ paleido daugiau kaip 3,5 tūkst. raketų, pranešė Izraelio kariuomenė.

Per smurtą Izraelyje žuvo studentas iš Kambodžos, sekmadienį pareiškė šios šalies užsienio reikalų ministerija. Pareiškime priduriama, kad Izraelyje mokosi apie 450 studentų iš šios Pietryčių Azijos šalies.

Pranešama, kad Izraelyje taip pat buvo pagrobti du darbininkai iš Tailando. Tokią nformaciją pateikė Tailando ambasada Tel Avive. Izraelis negalėjo patikrinti šio teiginio.

Izraelis nutrauks elektros energijos, degalų ir prekių tiekimą Gazos Ruožui, teigiama šeštadienio vakarą paskelbtame Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.

Didžioji dalis Gazos Ruožo jau buvo panirusi į tamsą, kai anksčiau dieną buvo nutrauktas elektros tiekimas iš Izraelio, teritorijai tiekiančio beveik visą elektros energiją.

B. Netanyahu taip pat sakė, kad baigėsi kontroperacijos pirmasis etapas ir kad Izraelis atmušė didžiąją dalį „Hamas“ kovotojų.

Jis pažadėjo tęsti kovą „be išlygų ir be atokvėpio“.

07:50 | Žuvusiųjų skaičius viršija 300

Per puolimą, kuris prasidėjo šeštadienį auštant, žuvo daugiau kaip 300 žmonių ir daugiau kaip 1 tūkst. buvo sužeisti, praneša kariuomenė.

„Teroristai siautėjo ir įsiveržę į namus masiškai žudė civilius gyventojus“, – sakė kariuomenė.

Kariuomenė kaltina palestiniečių kovotojus įsilaužus į gyventojų namus ir masiškai žudant civilius.

Trumpai, kas įvyko šeštadienį:

Ankstyvą šeštadienio rytą, kai Izraelio gyventojai kartu su šeimomis šventė tradicinę poilsio dieną Šabą, teroristinė palestinos grupuotė „Hamas“ atakavo šalį mažiausiai 2 000 raketų, pražudydama ir sužeisdama šimtus taikių civilių.

Beprecedentei atakai palestiniečiai pasirinko Šabą – žydų poilsio dieną, kurią žydai tradiciškai praleidžia su šeimomis.

Gazos Ruožo kovotojai šeštadienį švintant surengė beprecedentę infiltraciją į Pietų Izraelį ir paleido tūkstančius raketų į Izraelio teritoriją. Palestiniečių grupuotė „Hamas“ paskelbė pradedanti naują operaciją prieš Izraelį. Iš Gazos Ruožo leistos raketos privertė skelbti oro pavojų net toli šiaurėje esančioje Jeruzalėje.

Izraelio kariuomenė reaguodama paskelbė šalyje karo parengtį ir pradėjo smūgius taikiniams Gazos Ruože, tad tikriausiai prasideda naujas intensyvių kovų tarp nesutaikomų priešininkų periodas.