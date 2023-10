Izraelyje dėl karo stabdomi visi sporto renginiai, legionieriams leidžiama palikti šalį

Šeštadienio rytą į Izraelį iš Gazos Ruožo buvo paleista netoli penkių tūkstančių raketų, o atsakomybę už atakas prisiėmė palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.

Izraelio kultūros ir sporto ministras šeštadienį pranešė, jog atšaukiami visi artimiausi šalyje vykstantys sporto renginiai iki tol, kol bus paskelbtas naujas pranešimas.

Izraeliui paskelbus karinę padėtį užsienio krepšininkai ir futbolininkai skuba palikti šalį. Tel Avivo „Hapoel“ komandos legionieriai jau suplanavo keliones, žaidėjus, esant jų norui, išleido ir Haifos „Maccabi“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Jeruzalės komandų organizacijos.

Trečiadienį Tel Avive buvo numatytas Vilniaus „Wolves“ Europos taurės susitikimas su vietos „Hapoel“, tačiau panašu, jog šios rungtynės kabo ant plauko.

Tuo tarpu Eurolygoje rungtyniaujanti Tel Avivo „Maccabi“ sekančias rungtynes žais išvykoje, tad stipriausio šalies krepšinio klubo ši situacija bent jau kol kas nepalies.

Po išpuolio palaikymą Izraeliui išreiškė žinomi sporto žmonės, tarp kurių – buvęs Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkas Scottie Wilbekinas.

My prayers are with Israel right now…🙏🏽