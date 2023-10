Svarbiausi įvykiai:

21:19 | „Telia“ ir „Tele2“ jungia nemokamą ryšį su Izraeliu

Telekomunikacijų bendrovės „Telia“ ir „Tele2“ klientai savaitę galės nemokamai susisiekti su Izraelyje bei Palestinoje esančiais giminaičiais, draugais, pažįstamais, šeštadienio vakarą pranešė įmonės.

„Telia“ klientams bus galima skambinti ir naudoti mobiliuosius duomenis bei siųsti SMS žinutes iki spalio 13-osios dienos pabaigos, o „Tele2“ – para ilgiau. Ryšys nekainuos tiek iš Lietuvos, tiek susisiekiant iš Izraelio bei Palestinos.

„Jungiame nemoką ryšį visiems savo klientams, norintiems susiekti su savo artimaisiais Izraelyje ir Palestinoje arba išvykusiems į šią šalį. Mažiausiai savaitę tarptautiniai skambučiai iš Lietuvos į Izraelį arba atvirkščiai nieko nekainuos“, – teigė „Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

„Kompensuojame skambučius ir žinutes tiek esantiems Izraelyje, tiek skambinantiems į šią šalį“, – sakė „Tele2“ generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis.

Nemokami skambučiai ir SMS galioja visiems „Telia“ ir „Tele2“ privatiems ir verslo klientams. Taip pat turintiems „Telia“ išankstinio mokėjimo korteles „Ežys“ ir „Ekstra“. Susisiekti bus galima tiek iš mobiliojo, tiek iš fiksuoto ryšio tinklo skambučiais ar SMS žinutėmis.

21:08 | Per Izraelio smūgius Gazoje sunaikinti keli daugiaaukščiai pastatai

Izraelio naikintuvai šeštadienį Gazoje smogė trims daugiaaukščiams pastatams, pranešė AFP žurnalistai.

Anot jų, visi šie pastatai, kuriuose buvo po daugiau kaip 10 aukštų, sugriuvo.

„Teroristinė organizacija „Hamas“ sąmoningai įkurdina savo karinius objektus pačiame Gazos Ruožo civilių gyventojų gyvenamų rajonų centre", – rašoma Izraelio kariuomenės pranešime, kuriame buvo patvirtinti šie smūgiai.

„Prieš smūgį IDF (kariuomenė) iš anksto įspėjo gyventojus ... ir paprašė jų evakuotis".

20:45 | „Hamas“ paskelbė į Izraelį paleidę dar 150 raketų

„Hamas“ teigia paleidę 150 raketų, reaguodami į Izraelio atsakomąjį smūgį į Palestinos bokštą – 11 aukštų pastatą Gazos miesto centre.

Gazos ruože girdisi sprogimų garsai, skelbia BBC.

Tuo metu žiniasklaida, remdamasi Izraelio pareigūnais, praneša, kad Izraelyje žuvo mažiausiai 150 žmonių, o dar bent 1 000 buvo sužeista.

20:39 | Izraelis stabdo elektros tiekimą Gazos Ruožui

Izraelis savo valstybinei elektros energijos bendrovei šeštadienį nurodė sustabdyti elektros energijos tiekimą Gazos Ruožui po to, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ surengė netikėtą ataką prieš Izraelį, pranešė energetikos ministras.

„Pasirašiau įsakymą, kuriame „[Israel] Electric Company” nurodoma sustabdyti elektros energijos tiekimą Gazos Ruožui“, – rašoma energetikos ministro Israelio Katzo pareiškime.

20:21 | JT Saugumo Taryba sekmadienį surengs skubų posėdį dėl Artimųjų Rytų

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba sekmadienį surengs skubų posėdį dėl smurto Artimuosiuose Rytuose, rašoma institucijos pareiškime, paskelbtame po mirtinų „Hamas“ kovotojų atakų prieš Izraelį.

Taryba susirinks sekmadienį 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku aptarti „padėties Artimuosiuose Rytuose, įskaitant palestiniečių klausimą“, sakoma šeštadienį paskelbtame pareiškime.

19:55 | „Hamas“: belaisviais paimti Izraelio gyventojai laikomi saugiose vietose ir tuneliuose

Izraelio armijos atstovas anksčiau patvirtino, kad palestiniečių kovotojai pagrobė „karius ir civilius“. Dabar „Hamas“ pareiškė, kad į nelaisvę paimti asmenys „buvo patalpinti į saugias vietas ir tunelius“.

Jie nepateikė jokios informacijos, kur yra šios „saugios vietos“ ar tuneliai ir ar jie grįžo į Gazą ar Izraelį.

19:43 | „Hamas“ yra ant „didžiosios pergalės slenksčio“, sako grupuotės lyderis

„Hamas“ lyderis Ismailas Haniyeh (Ismailas Hanijė) šeštadienį pareiškė, kad palestiniečių kovotojų grupuotė, iš Gazos Ruožo surengusi netikėtą ataką prieš Izraelį, yra ant „didžiosios pergalės slenksčio“.

„Esame ant didžiosios pergalės ir aiškaus užkariavimo Gazos fronte slenksčio“, – pareiškė I. Haniyeh, kurio kalbą transliavo „Hamas“ valdoma televizija „Al-Aqsa“.

„Gana, intifadų (sukilimų) ir revoliucijų ciklas kovoje už mūsų (palestiniečių) žemės ir mūsų kalinių, vargstančių okupaciniuose (Izraelio) kalėjimuose, išlaisvinimą turi būti užbaigtas.“

19:24 | Izraelio aukų skaičius išaugo iki 100 žuvusiųjų ir 985 sužeistųjų

Izraelio sveikatos ministerija Izraelio žiniasklaidai pateikė atnaujintus „Hamas“ atakos aukų skaičius.

Skelbiama, kad žuvusiųjų skaičius siekia apie 100, o į ligoninę atgabenti 985 žmonės.

Visuomeninis Izraelio transliuotojas „Kanas“ teigia, kad dešimtys gydomųjų yra kritinės būklės.

Manoma, kad aukų skaičius dar augs.

19:16 | Izraelio kariuomenė praneša apie besitęsiančias kovas 22-ose Pietų Izraelio vietovėse

Praėjus 12 valandų po to, kai „Hamas“ kovotojai surengė beprecedentę infiltraciją į Pietų Izraelį, 22-ose vietovėse šioje šalies dalyje tęsiasi kovos, pranešė Izraelio kariuomenė.

Kariuomenės vyriausiasis atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari pranešime nurodė, kad „Pietų Izraelyje nėra nė vienos bendruomenės, kurioje nebūtų mūsų pajėgų“.

Anot jo, Izraelis susigrąžino kai kurių bendruomenių kontrolę, tačiau kariuomenė vis dar atlieka patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad jos yra saugios.

D. Hagari taip pat patvirtino, kad dviejuose miestuose – Ofakime ir Beryje – tebėra paimtų įkaitų.

„Ten yra specialiosios pajėgos su vyresniaisiais vadais ir vyksta kovos naudojant tiesioginę ugnį“, – sakė jis.

D. Hagari taip pat pažymėjo, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos Ruože iš oro ir kad netrukus bus vykdomos sausumos operacijos.

Išsamesnės informacijos jis nepateikė, tačiau sakė, kad į jau ir taip stipriai įtvirtintą teritoriją dislokuojamos papildomos keturios kariuomenės divizijos, taip pat tankai.

18:58 | Brazilija sako sušauksianti skubų JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio ir Gazos Ruožo

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pirmininkaujanti Brazilija šeštadienį paskelbė sušauksianti skubų šios institucijos posėdį, kuriame bus svarstomas smurto Izraelyje ir Gazos Ruože eskalacijos klausimas, ir paragino laikytis santūrumo.

„Brazilijos vyriausybė smerkia virtinę sprogdinimų ir antžeminių atakų, šiandien įvykdytų Izraelyje, pradedant nuo Gazos Ruožo“, – sakoma Brazilijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime, kuriame šalys raginamos „vengti situacijos eskalacijos“.

18:41 | NATO smerkia „Hamas“ „teroristines atakas“ prieš Izraelį

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija šeštadienį pasmerkė „teroristines „Hamas“ atakas prieš NATO partnerį Izraelį“, pranešė gynybos aljanso atstovas.

„Mūsų mintys yra su aukomis ir visais nukentėjusiaisiais. Terorizmas kelia esminę grėsmę laisvoms visuomenėms, o Izraelis turi teisę gintis“, – pareiškė atstovas spaudai Dylanas White'as.

18:12 | Palestiniečiai paėmė įkaitų

Izraelio gynybos pajėgų atstovas patvirtino, kad Izraelio civiliai ir kariai yra laikomi įkaitais Gazoje.

Manoma, kad kai kurie iš jų yra įkurdinti kai kuriuose mažuose miesteliuose prie Gazos ruožo. Kiti buvo nugabenti į Gazą. „Hamas“ tvirtina paėmę 53 „karo belaisvius“, t. y. įkaitus.

Izraelio gynybos pajėgos tikslesnių detalių nekomentuoja.

17:37 | Bidenas informuotas apie pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas

JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį buvo informuotas apie „pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas Izraelyje“, rašoma Baltųjų rūmų paskelbtame pranešime.

„Aukšto rango nacionalinio saugumo pareigūnai šį rytą informavo prezidentą apie pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas Izraelyje“, – sakoma pareiškime ir priduriama, kad J. Bidenas ir toliau palaikys glaudžius ryšius su Izraelio partneriais dėl susidariusios padėties.

17:26 | Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ mažina skrydžių į Izraelį skaičių

Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ dėl palestiniečių išpuolių šeštadienį mažina skrydžių į Izraelį skaičių, naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės atstovas spaudai.

„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive“, „Lufthansa“ atliks vieną skrydį į Frankfurtą, tačiau „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.

17:00 | Pentagonas žada, kad Izraelis turės tai, ko jam reikia apsiginti

Pentagonas šeštadienį dar kartą patvirtino tvirtą Jungtinių Valstijų įsipareigojimą remti Izraelio teisę gintis ir pažadėjo pasirūpinti, kad šis svarbus JAV sąjungininkas turėtų tam reikalingų priemonių.

„Mūsų įsipareigojimas Izraelio teisei gintis išlieka nepajudinamas“, – sakoma gynybos sekretoriaus Lloydo Austino pareiškime.

Jo teigimu, jo vadovaujama agentūra sieks „užtikrinti, kad Izraelis turėtų viską, ko jam reikia, kad galėtų gintis ir apsaugoti civilius gyventojus nuo beatodairiško smurto ir terorizmo“.

16:41 | Auga aukų skaičius Palestinoje

Gazos pareigūnai skelbia, kad per Izraelio atsakomuosius smūgius žuvo jau 198 Palestinos gyventojai. Tuo metu Izraelyje skelbiama jau apie 800 sužeistųjų ir mažiausiai 100 žuvusiųjų.

16:34 | Zelenskis: Izraelis turi neginčijamą teisę gintis

Su Rusijos invazija kovojančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Izraelis, prieš kurį palestiniečių kovotojai šeštadienį surengė beprecedentę ataką, turi neginčijamą teisę gintis.

„Izraelio teisė gintis yra neginčijama“, – per „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

„Teroras visuomet yra nusikaltimas, ne tik prieš vieną [kurią] šalį ar konkrečias aukas, bet ir prieš visą žmoniją“, – pridūrė jis.

16:15 | Izraelis smogė atgal

Izraelio ginkluotosios pajėgos pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota viena iš atsakomųjų atakų į Gazos ruožą.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB