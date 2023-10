Svarbiausi įvykiai:

00:02 | „Hamas“: Izraelio sausumos invazijos grėsmė mūsų negąsdina

„Hamas“ ginkluotojo sparno atstovas pirmadienį pareiškė, kad Izraelio sausumos invazijos į blokuojamą Gazos Ruožą grėsmė islamistų grupuotės negąsdina ir kad ji tam pasirengusi.

Per televiziją transliuotame pareiškime Abu Obeidehas sakė, kad Ezzedine'o al Qassamo brigados nuo spalio 7 dienos, kai buvo surengtas masinis išpuolis prieš Izraelį, nelaisvėje laiko 200 žmonių, o dar apie 50 žmonių kitose vietose laiko kitos, jo žodžiais, pasipriešinimo grupuotės.

23:41 | „Hamas“ paskelbė pirmąjį įkaitų vaizdo įrašą

Teroristinį grupuotė „Hamas“ pirmadienio vakarą paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą, kuriame – viena iš maždaug 200 Izraelio įkaitų, laikomų Gazos Ruože.

Trumpame vaizdo įraše matoma, kaip jaunos moters sužeista ranka yra tvarstoma o vėliau ji kalba į kamerą, praneša The Times of Israel.

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.



Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.



She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.



"I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR