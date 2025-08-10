Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Gaisre žuvo žmogus; Degė URM garažas; Motociklininko gaudynės

2025-08-10 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 18:30

Šį rytą Vilniaus pakraštyje kilo didžiulis gaisras: užsidegė gyvenamasis namas. Per gaisrą žuvo žmogus, jo kūnas aptiktas po kelių valandų numalšinus liepsnas.

Šį rytą Vilniaus pakraštyje kilo didžiulis gaisras: užsidegė gyvenamasis namas. Per gaisrą žuvo žmogus, jo kūnas aptiktas po kelių valandų numalšinus liepsnas.

0

Popietę kilo gaisras užsienio reikalų ministerijos garaže. Į įvykio vietą atvyko gausios ugniagesių pajėgos. Tarnybų teigimu, užsidegė priešgaisrinės sistemos elektros variklis. Ministerijos garažas, kur įvyko gaisras, su užsienio reikalų ministerija nėra sujungtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniuje prasidėjusios motociklininko gaudynės baigėsi Kaišiadorių rajone. Nuo Kelių policijos valdybos pareigūnų nutrūktgalvis spruko važiuodamas magistrale didesniu nei 250-ies kilometrų per valandą greičiu. Motociklas rastas griovyje, o jį palikęs motociklininkas pabėgo laukais.

Daugiau naujienų – TV3 Žinių transliacijoje. 

