TV3 Žinios. Gaisre žuvo žmogus; Degė URM garažas; Motociklininko gaudynės

Popietę kilo gaisras užsienio reikalų ministerijos garaže. Į įvykio vietą atvyko gausios ugniagesių pajėgos. Tarnybų teigimu, užsidegė priešgaisrinės sistemos elektros variklis. Ministerijos garažas, kur įvyko gaisras, su užsienio reikalų ministerija nėra sujungtas.
Vilniuje prasidėjusios motociklininko gaudynės baigėsi Kaišiadorių rajone. Nuo Kelių policijos valdybos pareigūnų nutrūktgalvis spruko važiuodamas magistrale didesniu nei 250-ies kilometrų per valandą greičiu. Motociklas rastas griovyje, o jį palikęs motociklininkas pabėgo laukais.
