TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kambodžos parlamentarai priėmė įstatymą, leidžiantį atimti pilietybę

2025-08-25 12:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 12:21

Kambodžos parlamentarai pirmadienį priėmė įstatymą, leidžiantį atimti pilietybę iš žmonių, „bendrininkaujančių“ su užsienio šalimis, – teisių gynimo grupės būgštauja, kad šis teisės aktas bus naudojamas siekiant išguiti kitokią nuomonę reiškiančius asmenis.

Prie sienos su Kambodža patruliuojantys Tailando kariai (nuotr. SCANPIX)

0

Teisių stebėsenos organizacijos jau kurį laiką kaltina Kambodžos vyriausybę, kad ši naudojasi drakoniškais įstatymais, jog užgniaužtų opoziciją ir teisėtas politines diskusijas. Kaip pranešama, minėtas įstatymo projektas, leidžiantis valdžios institucijoms atimti pilietybę iš asmenų už „bendrininkavimą“ su užsienio valstybe, 120-ies Nacionalinės Asamblėjos įstatymų leidėjų, įskaitant ministrą pirmininką Huną Manetą, posėdyje buvo priimtas vienbalsiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

50-ies teisių gynimo grupių koalicija sekmadienį pareiškime įspėjo, kad šis teisės aktas „turės katastrofišką neigiamą poveikį visų Kambodžos piliečių žodžio laisvei“. „Vyriausybė turi daug įgaliojimų, tačiau jie neturėtų turėti galios savavališkai spręsti, kas yra kambodžietis, o kas ne“, – priduriama pareiškime.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, pilietybė gali būti atimama ir dėl veiksmų, „griaunančių suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nacionalinį saugumą“. Pilietybės atėmimo procesui vadovaus komitetas, įsteigtas vidaus reikalų ministro Saro Sokha prašymu. Jis prieš balsavimą ragino įstatymų leidėjus priimti šį teisės aktą, nes Kambodža esą patiria grėsmę, kuria kelia „nedidelė saujelė“ persimetėlių piliečių, vykdančių kaimyninio Tailando nurodymus.

Kilus teritoriniam ginčui, praėjusį mėnesį tarp Tailando ir Kambodžos kilo penkias dienas trukę pasienio susirėmimai, kurie pareikalavo mažiausiai 43 gyvybių.

