Ankstesnis pasas – su senąja pavarde – negaliojantis, teigiama duomenų bazėje.
Kadyrovo sūnus pasikeitė pavardę
A. Kadyrovo/Musajevo gimimo liudijime, kuris taip pat yra nutekėjusioje informacijoje, nurodyta, kad jo tėvas – Ramzanas Kadyrovas, o motina – Medni Kadyrova.
Praėjus penkiems mėnesiams po pavardės pakeitimo, 2025 m. liepos 10 d., jis gavo Serbijos pilietybę. Respublikos vyriausybės paskelbtame sprendime nurodyta, kad Serbijos pasą gavo A. Musaevas, gimęs 2006 m. gruodžio 14 d. Kadyrovų gimtajame kaime.
Skaičiuojama, kad R. Kadyrovo sūnus, prisidengęs Musajevo pavarde, daugiau nei 100 kartų skrido į užsienį, daugiausia į Dubajų, jis naudojo privačius lėktuvus. Skelbiama, kad nauja pavarde jis prisidengė skraidydamas ir anksčiau, ne tik po to, kai oficialiai pasikeitė pavardę.
„Musajevo pavardę skrydžiams naudoja ir kiti Kadyrovo šeimos nariai – dukros Ajšata, Karina, Tabarik, Hedi bei sūnūs Adamas, Achmatas ir Abdulahas.
O trečiasis pagal vyresnumą R. Kadyrovo sūnus turi visai kitą vardą nei tas, kuriuo jis vadinasi viešajame gyvenime. Skrisdamas jis naudoja du pasus, ir abiejuose jis įrašytas kaip Mochmadas, rodo pasienio tarnybos duomenys, su kuriais susipažino „Agentūra“. Pasų, išduotų Adamo Kadyrovo vardu, „Agentūrai“ nutekėjusiose informacijose rasti nepavyko“, – nurodoma pranešime.
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