Kadyrovas pagrasino Lenkijai: „Geriau susirinkite savo ginklus ir samdinius, blyn

Apie tai jis kalbėjo paskelbtame vaizdo įraše, kuriuo socialiniuose tinkluose trečiadienį pasidalijo „Nexta“.

Vaizdo įraše R. Kadyrovas pagrasino Lenkijai.

„Na, Ukraina – tai „uždarytas“ klausimas, blyn (Kadyrovo dažnai vartojamą priežodį „don“ galima versti taip – aut. past.).

Man įdomi Lenkija, blyn. Lenkija, blyn, ko ji siekia, blyn?

Po Ukrainos, blyn, jei bus komanda, blyn, mes per sekundes parodysim, ką jūs sugebat, blyn.

Geriau susirinkite savo ginklus ir samdinius, blyn“, – kalbėjo Čečėnijos lyderis.

⚡️Kadyrov said that he plans to attack Poland



“Ukraine is already a closed issue. I'm interested in #Poland. After #Ukraine, if there is an order, we will show what we are capable to do in 6 seconds. Better take your weapons (Poles) from the mercenaries.” pic.twitter.com/WLesxJjX2b