Pričiupo Kadyrovą meluojant: vaizdo įraše grasino kariais, kurie neegzistuoja

Čečėnijos lyderis pasidalino vaizdo įrašu, kuriame tvirtina, kad į Ukrainą atvyko naujas čečėnų karių būrys.

Kadyrov published a video showing a new shipment of disposable tiktokers from #Chechnya to #Ukraine . We are waiting for more epic videos in which the Kadyrovites "heroically" fight with empty houses and traffic lights. pic.twitter.com/ldxmkuPhpK

Vis dėlto internautai netrukus atkapstė, kad „naujas“ vaizdo įrašas visai nėra naujas ir jokie nauji čečėnų daliniai nepasiekė Rusijos. Pasirodo, vaizdo įrašas, kuriuo pasidalino R. Kadyrovas, filmuotas dar balandžio 23-ąją, tiesiog pateiktas kitu rakursu, skelbia „Nexta“.

The video #Kadyrov posted yesterday is just a snapshot from a different angle from the April 23 video.



Apparently there were no new #Kadyrovites willing to die in #Ukraine. pic.twitter.com/AxcvPk2BMZ