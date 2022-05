Nesuvokiamas rusų kario bukumas: norėjo įsiamžinti, bet išsidavė, kad dalyvavo Bučos skerdynėse

Bučos skerdynėse dalyvavusį Kirilą Krijučkovą žurnalistams pavyko identifikuoti todėl, kad jis viename iš užimtų civilių namų ant sienos išpurškė užrašą „Wolf_68“. Tokį patį vardą jis naudoja ir socialiniame tinkle „Instagram“.

Pasak „Reuters“ tyrėjų, skaičius 68 valstybiniuose automobilių numeriuose žymi Tambovo sritį, į pietus nuo Maskvos. K. Krijučkovas yra kilęs būtent iš Tambovo, o dabar gyvena Pskove.

The new Reuters investigation into the soldiers who were in Bucha is great, with the best part being how one guy painted his Instagram handle onto a civilian's wall. pic.twitter.com/rVwwRulegN