 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JK ketina uždrausti koncertų bilietų perpardavimą brangiau nei pradinė kaina

2025-11-20 10:14 / šaltinis: BNS
2025-11-20 10:14

Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė planus uždrausti koncertų, sporto varžybų ir kitų renginių bilietų perpardavinėjimą už didesnę nei pradinę kainą, siekdama kovoti su spekuliantais, kurie iš to nepagrįstai pelnosi.

Svarai, svarai sterlingai (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė planus uždrausti koncertų, sporto varžybų ir kitų renginių bilietų perpardavinėjimą už didesnę nei pradinę kainą, siekdama kovoti su spekuliantais, kurie iš to nepagrįstai pelnosi.

REKLAMA
0

Pardavimo platformos ir spekuliantai dažnai siūlo bilietus už žymiai didesnę nei nominalią kainą, o tai kelia pasipiktinimą tiek muzikos pramonės atstovų, tiek ir gerbėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal vyriausybės planus, pardavimo platformoms bus nustatyti ribojantys paslaugų įkainiai, o asmenims bus draudžiama perparduoti daugiau bilietų nei jie turėjo teisę įsigyti pirminėje prekyboje.

REKLAMA
REKLAMA

Britų muzikos žvaigždės, tarp kurių – „Coldplay“, Dua Lipa, „Radiohead“, Sam Fender ir „Iron Maiden“, praėjusią savaitę pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo paragino skubiai priimti teisės aktus, ribojančius bilietų perpardavimo kainas.

Tačiau prekybos platformos tokiems vyriausybės planams priešinasi, teigdamos, kad naujos taisyklės paskatins gerbėjus ieškoti nereguliuojamų svetainių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų