JK ketina uždrausti koncertų bilietų perpardavimą brangiau nei pradinė kaina

Pardavimo platformos ir spekuliantai dažnai siūlo bilietus už žymiai didesnę nei nominalią kainą, o tai kelia pasipiktinimą tiek muzikos pramonės atstovų, tiek ir gerbėjų.
Pagal vyriausybės planus, pardavimo platformoms bus nustatyti ribojantys paslaugų įkainiai, o asmenims bus draudžiama perparduoti daugiau bilietų nei jie turėjo teisę įsigyti pirminėje prekyboje.
Britų muzikos žvaigždės, tarp kurių – „Coldplay“, Dua Lipa, „Radiohead“, Sam Fender ir „Iron Maiden“, praėjusią savaitę pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo paragino skubiai priimti teisės aktus, ribojančius bilietų perpardavimo kainas.
Tačiau prekybos platformos tokiems vyriausybės planams priešinasi, teigdamos, kad naujos taisyklės paskatins gerbėjus ieškoti nereguliuojamų svetainių.
