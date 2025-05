JAV Vidurio Vakaruose per audras žuvo mažiausiai 7 žmonės, padaryta daug žalos

Penktadienio meteorologinė sistema padarė daug žalos Misūryje, nulėmė tornadus Viskonsine, nutraukė elektros tiekimą šimtams tūkstančių vartotojų Didžiųjų ežerų regione ir atnešė sunkią karščio bangą į Teksasą.

Per audras penktadienį po pietų vėjas plėšė namų stogus ir apdailą, daužė langus, vartė medžius ir elektros stulpus. Sent Luiso merė Cara Spencer patvirtino, kad jos mieste žuvo penki žmonės, ir sakė, kad nukentėjo per 5 tūkst. namų, o maždaug 100 tūkst. vartotojų liko be elektros.

Pasak merės, miestas ruošiasi skelbti nepaprastąją padėtį ir įvesti naktinę komendanto valandą labiausiai nukentėjusiuose rajonuose.

Sužeistųjų skaičius kol kas neaiškus, bet jų gali būti dešimtys.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) turi duomenų, kad Kleitone netoli Sent Luiso susidarė tornadas.

Sent Luiso ugniagesių departamentas pranešė, kad sugriuvus vienos bažnyčios daliai teko gelbėti tris žmones ir kad vienas jų mirė.

Dėl išverstų medžių ir neveikiančių šviesoforų sutriko eismas, pareigūnai ragino žmones likti namie.

Skoto apygardoje 209 km į pietus nuo Sent Luiso tornadas pražudė du žmones ir sugriovė daug namų, socialiniuose tinkluose parašė vietos šerifas Derickas Wheetley.

Meteorologai įspėjo dėl smarkių audrų ir galimų tornadų, krušos ir net uraganinių vėjų. Čikagos rajone įspėta dėl dulkių audros.

NWS nurodė, kad Kentukyje, pietinėse Indianos ir Ilinojaus dalyse, kai kur Tenesyje, Misūryje, Arkanzase ir Ohajuje per smarkias audras tikėtina kruša, kurios ledėkai gali būti beisbolo kamuoliuko dydžio.

Tuo metu Teksasą pasiekė karščio banga. San Antonijuje ir Ostine įspėjama dėl 35–40,5 Celsijaus laipsnio temperatūros. Rytinės pakrantės pietuose nuo Virdžinijos iki Floridos oro temperatūra yra 32–37 Celsijaus laipsniai.

Penktadienį vakare daliai vartotojų Mičigane elektros tiekimas buvo atnaujintas, bet beveik 190 tūkst. vartotojų elektros dar neturėjo.

Apie elektros tiekimo sutrikimus taip pat pranešta iš kelių kitų valstijų.