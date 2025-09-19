JAV TV laidų vedėjai komikai pateikė savo atsaką į kolegos Kimmelio nušalinimą

Transliuotojo ABC sprendimas „neribotam laikui“ sustabdyti J. Kimmelio laidą buvo priimtas po to, kai Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras pagrasino atimti jo laidą transliuojančių ABC filialų licencijas.
Stephenas Colbertas – kurio CBS vedamas „Emmy“ apdovanojimą pelnęs vėlyvojo vakaro šou kitais metais taip pat bus nutrauktas – savo ketvirtadienio laidą pradėjo žodžiais: „Šiandien mes visi esame Jimmy Kimmelis“.
„Po D. Trumpą palaikančio FCC pirmininko grasinimų ABC iš savo eterio neribotam laikui pašalino Kimmelį. Tai akivaizdi cenzūra“, – sakė S. Colbertas.
„Autokratui negalima nusileisti nė per colį, ir jei ABC mano, kad tai patenkins režimą, jie yra apgailėtinai naivūs“, – pridūrė jis.
Apie S. Colberto laidos uždarymą buvo paskelbta netrukus po to, kai jis sukritikavo CBS motininės bendrovės „Paramount Global“ sprendimą taikiai sureguliuoti D. Trumpo ieškinį teismui dėl interviu su buvusia viceprezidente Kamala Harris.
CBS liepos mėnesį teigė, kad atšaukti S. Colberto programą buvo „grynai finansinis sprendimas“.
Kadaise buvusios mėgstamiausios amerikiečių vėlyvojo vakaro pokalbių TV laidos, pastaraisiais metais, vyraujant laidų uždarymo tendencijai, ėmė prarasti žiūrovų auditoriją ir pajamas iš reklamos.
2018–2024 metais ABC, CBS ir NBC vėlyvųjų vakaro laidų reklamų pirkimai sumažėjo beveik perpus – nuo 439 mln. iki 221 mln. dolerių, gegužės mėnesį pranešė „The New York Times“, remdamasis reklamos duomenų bendrovės „Guideline“ duomenimis.
„Comedy Central“ kanalo laidos „The Daily Show“ vedėjas Jonas Stewartas pateikė savo atsaką į J. Kimmelio nušalinimą ir ketvirtadienio vakarą prisistatė kaip „jūsų patriotiškai paklusnus visiškai naujos vyriausybės patvirtintos laidos „Daily Show“ vedėjas“.
„Kai kurie skeptikai gali teigti, kad šios administracijos susirūpinimas dėl žodžio laisvės yra tik ciniška gudrybė... siekiant užmaskuoti dar neregėtą valdžios konsolidavimą ir vienvaldišką bauginimą, – ironiškai kalbėjo J. Stewartas. – Kai kurie žmonės pasakytų: tikrai ne, aš manau, kad tai puiku.“
D. Trumpas pakeliui iš vizito Jungtinėje Karalystėje dar kartą pasmerkė vėlyvojo vakaro laidas sakydamas, kad „viskas, ką jie daro, yra Trumpo puolimas“.
„Na, jie turi gauti licencijas. Manyčiau, kad galbūt iš jų reikėtų atimti licencijas. Tai nuspręs Brendanas Carras“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“.
Anksčiau D. Trumpas paragino NBC pašalinti satyrikus Jimmy Falloną ir Sethą Meyersą, savo platformoje „Truth Social“ rašydamas, kad jie yra „visiški nevykėliai“.
Laidoje „The Tonight Show“ J. Fallonas gyrė J. Kimmelį kaip „padorų, juokingą ir mylintį vyruką“ ir išreiškė viltį, kad jis grįš.
„Daug žmonių nerimauja, kad... būsime cenzūruojami, bet aš ketinu nušviesti prezidento kelionę į JK taip, kaip paprastai“, – sakė J. Fallonas savo auditorijai. Tuomet buvo paleistas balsas už kadro, kuriame D. Trumpas vadinamas „neįtikėtinai gražiu“.
S. Meyersas ketvirtadienį sakė, kad D. Trumpo administracija „vykdo žodžio laisvės varžymą“ šalyje.
„Ir visiškai nieko bendro, tiesiog noriu pasakyti... Visada žavėjausi ir gerbiau poną Trumpą, – sakė jis. – Jei kada nors matėte mane sakant ką nors blogo apie jį, tai čia buvo dirbtinis intelektas.“
Vėlyvojo vakaro legenda Davidas Lettermanas ketvirtadienį taip pat gynė J. Kimmelį, pavadinęs ABC sprendimą „absurdišku“.
„Negalima atleidinėti žmonių dėl to, kad bijai ar bandai pataikauti autoritarinei nusikaltėlių administracijai Ovaliajame kabinete“, – sakė D. Lettermanas Niujorke vykusiame renginyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!