JAV – protestai: Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą

Prie ABC kanalo būstinės Niujorke su plakatais dešimtys kino pramonės ir televizijos rašytojų ir aktorių. Protestuotojai sako, kad D. Trumpo administracija kišiasi į žodžio laisvę Amerikoje.
O paskutinis to pavyzdys, populiarus Jimmy Kimmel šou transliacijų nutraukimas po štai šių komiko žodžių:
„MAGA šutvė desperatiškai bando pavaizduoti vaikiną, kuris nužudė Charlie Kirką, bet kuo kitu nei jie. Ir daro viską, kad užsidirbtų iš to politinius taškus...“ – sakė komikas Jimmy Kimmel.
Jau kitą dieną po šių žodžių televizija ABC pranešė, kad populiarus J. Kimmel’o šou transliacijos nutraukiamos.
Ir tai įvyko tuo, kad Donaldo Trumpo paskirto Federalinės ryšių komisijos pirmininko vieši grasinimai atšaukti kanalui licenciją.
„Klausykite, mes galime tai padaryti lengvuoju arba sunkiuoju...“ – sakė FCC vadovas Brandanas Carr'as.
Protestuotojai sako, kad Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą šalyje.
„Esu čia, nes esu pasipiktinęs Trumpo administracijos bandymu užgniaužti žodžio laisvę. Teisę kritikuoti žmones, teisę kritikuoti JAV prezidentą garantuoja konstitucija“, – kalbėjo filmų kūrėjas Zachas Weinsteinas.
„Tai mūsų visuomenės atspindys. Jei negalime juoktis iš kasdienių įvykių ir negalime apie tai mąstyti, tuomet mes žlugę“, – kalbėjo rašytoja Sharon Spell.
Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nuo pat savo antros kadencijos pradžios bando užtildyti jam neįtinkančią žiniasklaidą: ar tai būtų jį kritikuojančios žiniasklaidos demonizavimas, ar milijoniniai ieškiniai televizijoms ir dienraščiams.
„ABC – jūsų kanalas – jie apie mane labai blogai parašė ir jiems teko sumokėti man 16 mln. dolerių“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Reuters“ skelbia, kad paskutiniai Trumpo veiksmai parodė, kokią galią jis turi spausti žiniasklaidą.
„Noriu išspręsti tą klausimą, nes sakėte, kad atstatysite žodžio laisvę Amerikoje. Ar žodžio laisvė galioja ir jūsų aršiems kritikams, jūsų politiniams oponentams, žmonėms, kurie sako tai, kas jums nepatinka?“ – sakė ABC žurnalistas Johnas Karlas.
„Aš jau turiu tam imunitetą. Nebuvo žmogaus, sulaukusio tiek neteisingos kritikos, kaip aš“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Galiausiai Trumpas ėmė kaltinti jam klausimą uždavusį žurnalistą, esą jo kanalas siaubingas ir nesąžiningas.
