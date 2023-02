JAV prezidentas Joe Bidenas: „Vakarai neplanuoja pulti Rusijos, kaip šiandien sakė Putinas“

„Kyjivas išlieka stiprus, Kyjivas išlieka išdidus, išlieka aukštas ir, svarbiausia, išlieka laisvas“, – sakė J. Bidenas prie Varšuvos karališkosios pilies susirinkusiai miniai.

J. Bidenas taip pat sakė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino karas prieš Ukrainą yra išbandymas visoms demokratinėms šalims.

„Kai Rusija įsiveržė, buvo išbandyta ne tik Ukraina. Visas pasaulis patyrė amžių išbandymą. Buvo išbandoma Europa. Buvo išbandoma Amerika. Buvo išbandoma NATO. Buvo išbandomos visos demokratijos“, – sakė jis.

JAV lyderis pridūrė, kad sąjungininkai tvirtai stovi prieš Rusijos agresiją, o parama kariaujančiai Ukrainai „nesvyruos“.

„Neturėtų būti jokių abejonių: mūsų parama Ukrainai nesvyruos, NATO nebus susiskaldžiusi ir mes nepavargsime“, – teigė J. Bidenas.

Jis taip pat sakė, kad Vakarai neplanuoja pulti Rusijos.

Biden: "The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West is not planning to attack Russia, as Putin said today." pic.twitter.com/usQeDdjNmY