Leidinio duomenimis, įsilaužimas aptiktas maždaug per pastarąjį mėnesį, vykdant sistemos modernizavimo darbus. Nustačius neteisėtą įsibrovimą, sutriko platformos veikla.
„Šis įsilaužimas yra rimtas incidentas“, – pabrėžė vienas iš leidinio šaltinių, pageidavęs likti nežinomu.
„Cloud One“ buvo sukurta 2017 m. kaip bendra platforma JAV karinių oro pajėgų informacinių technologijų (IT) poreikiams tenkinti. Joje sujungti keturių technologijų bendrovių – „Microsoft“, „Amazon“, „Oracle“ ir „Alphabet“ – ištekliai. Platformoje veikia dešimtys programų, naudojamų personalui, išmokoms, logistikai ir techninei priežiūrai valdyti.
Į tyrimą įsitraukė JAV kibernetinė vadovybė
Be kita ko, „Cloud One“ palaiko Šiaurės Amerikos oro gynybos valdymo sistemas ir užtikrina daugiau kaip 200 visame pasaulyje esančių JAV karinių oro pajėgų objektų bombų bei raketų apskaitą.
Po to, kai buvo aptikta ataka, į tyrimą įsitraukė JAV kibernetinė vadovybė, turinti įvertinti padarytą žalą. Leidinio „Reuters“ šaltinių duomenimis, sustabdytas administracinių programų perkėlimas į „Cloud One“, taip pat užblokuoti jau platformoje veikiančių programų atnaujinimai. Be to, kai kurie naudotojai neteko administratoriaus teisių.
Vienas iš šaltinių spėjo, kad programišiai pasinaudojo programinės įrangos pažeidžiamumu, kad gautų prieigą prie vadinamosios sistemos valdymo plokštumos. Tai galėjo suteikti jiems galimybę stebėti karinės aviacijos būklę arba atsarginių dalių judėjimą. Vis dėlto kol kas nėra patvirtinta, kad tokiomis galimybėmis buvo pasinaudota.
Kaip pažymi „Reuters“, naujasis incidentas įvyko tuo metu, kai prieš JAV valstybines institucijas, įskaitant Federalinį tyrimų biurą (FTB), Pentagoną ir JAV iždo departamentą, buvo įvykdyta virtinė kitų kibernetinių atakų.
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