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JAV atleido aukšto rango kariuomenės generolą

2026-10-29 17:13 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 17:13
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JAV atleido aukšto rango karinį planuotoją, informavo amerikiečių žiniasklaida. Šio netikėto pertvarkymo imtasi tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, rengiasi atnaujinti didelio masto smūgius prieš Iraną.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV atleido aukšto rango karinį planuotoją, informavo amerikiečių žiniasklaida. Šio netikėto pertvarkymo imtasi tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, rengiasi atnaujinti didelio masto smūgius prieš Iraną.

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Sausumos pajėgų generolas leitenantas Brettas Sylvia buvo nušalintas nuo Jungtinio štabo strategijos, planavimo ir politikos vadovo pareigų, trečiadienį pranešė JAV žiniasklaidos priemonės, remdamosi neįvardytais šaltiniais.

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Žiniasklaida: JAV atleido aukšto rango kariuomenės generolą

Jungtinio štabo – vieno iš pagrindinių Pentagono organų, atsakingų už planavimą ir kitus klausimus – atstovas iš pradžių paskelbė pareiškimą, kuriuo, regis, buvo patvirtintas B. Sylvios pasitraukimas, tačiau vėliau jį atšaukė.

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„Gerbdami kariškį ir tebevykstantį personalo procesą, daugiau nekomentuosime“, – pažymėjo jis.

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Po D. Trumpo sugrįžimo į valdžią praėjusių metų pradžioje buvo imtasi aukšto rango kariškių nušalinimų, įskaitant Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką Charlesą „CQ“ Browną, kuris be jokio paaiškinimo buvo atleistas 2025 m. vasarį.

Tarp kitų nušalintų aukšto rango pareigūnų yra JAV sausumos pajėgų, karinio jūrų laivyno ir pakrančių apsaugos vadovai, Nacionalinio saugumo agentūrai vadovavęs generolas, JAV karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, į NATO paskirtas karinio jūrų laivyno admirolas ir trys aukšto rango kariuomenės teisininkai.

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Gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas primygtinai tvirtina, kad prezidentas tiesiog renkasi norimus lyderius, tačiau Demokratų partijos įstatymų leidėjai pareiškė susirūpinimą dėl galimo tradiciškai neutralios JAV kariuomenės politizavimo.

P. Hegsethas praėjusį mėnesį nurodė, kad Jungtinės Valstijos sumažino generolų ir admirolų skaičių 20 proc. Pasak jo, šiuo žingsniu siekta užtikrinti „atskaitomybę“.

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Jis leido suprasti, kad apkarpymai buvo nukreipti prieš pareigūnus, kurie nepritarė jo pastangoms užtikrinti, jog kariuomenė daugiausia dėmesio skirtų kariniams veiksmams, o ne ankstesnių administracijų „woke“ politikai. Jis apkarpymus pavadino „pasiekimu“.

Pranešimai apie B. Sylvios atleidimą pasirodė tuo metu, kai D. Trumpas, kaip manoma, svarsto galimybę surengti naujus smūgius prieš Iraną po kitą antradienį vyksiančių JAV kadencijos vidurio rinkimų.

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„Galbūt surengsime dar vieną nedidelę „Epic Fury“ operaciją“, – praėjusią savaitę sakė D. Trumpas, omenyje turėdamas vasarį surengtus JAV ir Izraelio smūgius Teheranui, kurie įžiebė karą.

Jis nepateikė jokių užuominų apie galimą tokių smūgių laiką.

Nuo rugsėjo pradžios nei Jungtinės Valstijos, nei Iranas nevykdė didelio masto atakų prieš sausumoje esančius taikinius, tačiau fiksuoti smūgiai prieš komercinius laivus.

Priežastis, dėl kurios B. Sylvia, kaip pranešama, traukiasi, nenurodoma.

Anksčiau jis, be kita ko, vadovavo JAV sausumos pajėgų 101-ajai oro desanto divizijai ir vienam daliniui Irake.

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