TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atideda naujų muitų tarifų taikymą farmacijos produktams, pranešė šaltiniai

2025-10-02 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:28

Prezidento Donaldo Trumpo paskelbti nauji muitų tarifai į JAV importuojamiems vaistams, turėję įsigalioti spalio 1 dieną, kol kas atidėti, pranešė vyriausybės šaltiniai.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

Prezidento Donaldo Trumpo paskelbti nauji muitų tarifai į JAV importuojamiems vaistams, turėję įsigalioti spalio 1 dieną, kol kas atidėti, pranešė vyriausybės šaltiniai.

0

Vietoj to D. Trumpo administracija pradės rengti muitus, skirtus farmacijos bendrovėms, kurios atsisako perkelti gamybą į JAV arba sumažinti kainas, trečiadienį agentūrai dpa sakė aukštas JAV pareigūnas, nenurodydamas atidėjimo priežasties.

Praėjusią savaitę D. Trumpas netikėtai paskelbė, kad nuo šio trečiadienio įsigalios 100 proc. muitų tarifas į JAV importuojamiems firminiams ir patentuotiems vaistams. Farmacijos bendrovės galėtų išvengti tarifų, jei statytų gamyklas JAV, nors išsamesnių paaiškinimų nebuvo.

Prieš pat planuotą įsigaliojimo datą JAV pareigūnai patikslino, kad Europos Sąjungai naujosios taisyklės farmacijos produktams nebus taikomos, ir iš ES importuojamiems produktams toliau bus taikomas 15 proc. tarifas.

