TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis žada Jemeno husiams suduoti 10 biblinių rykščių

2025-09-05 07:25 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:25

Izraelio gynybos ministras ketvirtadienį pažadėjo Jemeno sukilėliams husiams, kurie suintensyvino raketų atakas prieš jo valstybę, suduoti 10 biblinių Egipto rykščių.

Israelis Katzas BNS Foto

Izraelio gynybos ministras ketvirtadienį pažadėjo Jemeno sukilėliams husiams, kurie suintensyvino raketų atakas prieš jo valstybę, suduoti 10 biblinių Egipto rykščių.

0

„Husiai vėl šaudo raketomis į Izraelį. Tamsos maras, pirmagimių maras – mes įvykdysime visas 10 rykščių“, – pareiškė Israelis Katzas socialiniame tinkle „X“.

Jis turėjo omenyje 10 nelaimių, kurias, kaip rašoma Išėjimo knygoje, hebrajų Dievas sukėlė Egiptui, kad įtikintų faraoną išlaisvinti pavergtus izraelitus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau ketvirtadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad iš Jemeno paleista raketa nukrito už šalies teritorijos ribų, praėjus dienai po to, kai ji perėmė dvi husių raketas.

Husių kariuomenės atstovas spaudai Yahya Saree (Jahja Saris) sakė, kad sukilėliai balistine raketa nusitaikė į Tel Avivo Ben Guriono oro uostą.

Irano remiami husiai pažadėjo suintensyvinti išpuolius prieš Izraelį po to, kai praėjusią savaitę per Izraelio antskrydžius žuvo jų ministras pirmininkas ir 11 kitų aukštų pareigūnų.

Nuo 2023-ųjų spalio, kai prasidėjo karas Gazos Ruože, husiai reguliariai rengė dronų ir raketų atakas prieš Izraelį, anot jų, taip reikšdami paramą palestiniečiams.

Izraelis Jemene surengė kelis atsakomųjų smūgių etapus, kurių taikiniais tapo uostai, elektrinės ir tarptautinis oro uostas sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.

