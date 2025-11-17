 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė praneša, kad, nepaisant paliaubų, Gazos Ruože žuvo keli palestiniečiai

2025-11-17 19:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 19:56

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad jos pajėgos, nepaisydamos galiojančių paliaubų, Gazos Ruože nukovė du palestiniečius, kurie esą kėlė grėsmę kariams.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

0

Per vieną incidentą apsiaustos teritorijos šiaurėje keli asmenys peržengė vadinamąją geltonąją liniją, už kurios atsitraukė Izraelio kariuomenė. Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), ši žmonių grupė netoli Izraelio karių padėjo įtartinus objektus. Izraelio kariai atakavo grupę ir nukovė vieną palestinietį, o likę žmonės iš įvykio vietos pabėgo.

Per atskirą incidentą buvo nukautas kitas palestinietis, kuris artinosi prie Izraelio karių ir buvo peržengęs geltonąją liniją.

Pasak „Hamas“ kontroliuojamos civilinės gynybos agentūros, pirmadienį bandydami grįžti į savo namus žuvo trys palestiniečiai. Teigiama, kad incidentai įvyko Beit Lahijoje ir Šedžajos rajone Gazos miesto rytuose. Palestiniečių naujienų agentūra WAFA paskelbė, kad per incidentą Šedžajoje buvo sužeisti dar keli žmonės, kai Izraelio kariuomenė bepiločiu orlaiviu atakavo žmonių grupę.

Nepriklausomai patikrinti abiejų pusių pateiktos informacijos nėra galimybės.

Nepaisant paliaubų, kurios po daugiau nei dvejus metus trukusio karo įsigaliojo spalio 10 d., pastarosiomis savaitėmis būta panašių mirtinų incidentų.

