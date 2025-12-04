Įtariamiesiems diversijomis Lenkijos geležinkelyje išduoti Europos arešto orderiai

Europos arešto orderis išduotas 41-erių Jevgenijui Ivanovui, kuris įtariamas lapkričio 16 d. vykdęs diversijas šaliai strategiškai svarbiame geležinkelio ruože tarp Varšuvos ir pietryčių Lenkijos miesto Liublino.
Manoma, kad ketvirtadienį valdžios institucijos priims sprendimą dėl antrojo Europos arešto orderio išdavimo Ivanovo įtariamajam bendrininkui, 39-erių Oleksandrui Kononovui.
Jų teigimu, abu vyrai, kurie yra Ukrainos piliečiai, yra kaltinami veikę pagal Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus. Po šių incidentų jie abu paspruko į Maskvai lojalią Baltarusiją.
Diversijos vykdomos geležinkelio ruože, kuria buvo gabenama pagalba Ukrainai. Buvo susprogdinta geležinkelio atkarpa netoli Mikos kaimo, įsikūrusio už maždaug 90 kilometrų į pietryčius nuo Varšuvos.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas šiuos veiksmus vadino tikėtinu bandymu susprogdinti traukinį.
Per antrąjį incidentą, įvykusį tą pačią dieną netoli Liublino, buvo sugadinti geležinkelio bėgiai ir nutraukta elektros linija.
Prokurorai J. Ivanovą ir O. Kononovą apkaltino sabotažu užsienio žvalgybos tarnybos naudai, pavojaus sukėlimu sausumos transportui ir sprogstamųjų medžiagų naudojimu.
„TVP World“ teigimu, Lenkijoje už šiuos kartu padarytus nusikaltimus gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Trečiasis Ukrainos pilietis, kurį tyrėjai pagal Lenkijos privatumo taisykles įvardijo tik kaip Volodymyrą B., praėjusią savaitę buvo apkaltintas pagalbos teikimu pagrindiniams įtariamiesiems. Pasak prokurorų, jis pagrindiniams įtariamiesiems rugsėjo mėnesį padėjo atlikti žvalgybą. Teismas nusprendė, kad vyras turi būti sulaikytas trims mėnesiams iki tolesnio tyrimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.