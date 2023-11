Italijos premjerė pakliuvo į rusų išdaigininkų pinkles: pasisakė apie karą Ukrainoje

Savo ruožtu Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, manydama, kad bendrauja su Afrikos Sąjungos atstovu, teigė, kad „visi supranta, kad mums reikalinga išeitis“, sprendžiant situaciją dėl karo Ukrainoje.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad Italijos premjerė bendravo su dviem rusų išdaigininkais, kuriems ji taip pat pripažino, kad karas Ukrainoje „labai išvargino“.

Ji taip pat pridūrė, kad dabar pagrindinė problema – „rasti išeitį, kuri būtų artima abiems valstybėms ir nepažeistų tarptautinės teisės“.

Teigiama, kad skambutis vyko rugsėjo 18 d., kuomet turėjo įvykti susitikimai su Afrikos lyderiais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

G. Meloni biuro atstovai pareiškė apgailestaujantys, kad premjerė pateko į išdaigininkų pinkles, o vėliau garso įrašas su jos išsakytais teiginiais buvo publikuotas internetinėje platformoje.

Per Rusijos atakas Rytų Ukrainoje žuvo 2 žmonės, nukentėjo Chersono centras

Per Rusijos ataką prieš Chersoną trečiadienį žuvo vienas žmogus ir buvo padaryta didelė žala miesto centrui, pranešė to paties pavadinimo regiono gubernatorius, o dar vienas civilis žuvo per rusų drono smūgį Nikopolio mieste, kuris dažnai tampa taikiniu.

Per išpuolį Chersone, kurį Rusijos pajėgos užėmė karo pradžioje, bet prieš metus paliko, taip pat buvo sužeisti du žmonės. Nepaisant pasitraukimo, Rusijos puolimai iš kitos Dniepro upės pusės tęsiasi.

„Vėl apokaliptinis vaizdas, – per „Telegram“ sakė Ukrainos rytuose esančio regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas. – Išdaužyti stiklai, išplėšti langų rėmai, sugriauti namai. Žmonės drebančiais balsais pasakoja apie tai, ką išgyveno.“

Pasak pietrytinio Dnipropetrovsko regiono gubernatoriaus Serhijaus Lysako, Nikopolyje, kuris yra priešingame Dniepro krante nei Rusijos kontroliuojama Zaporižios atominė elektrinė, per bepiločio orlaivio smūgį buvo sužeisti keturi žmonės ir nužudyta moteris.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Oleksijus Kuleba sakė, kad „okupantai didina smūgių skaičių ir intensyvumą, praėjusią naktį daugelyje regionų buvo įjungtos oro pavojaus sirenos“.