Įspėja rūkančius elektronines cigaretes – ekspertai prabilo apie sveikatai pavojingą mitą

Pirmosiose pasaulyje gairėse, kuriose nustatomos galimos intervencijos, padedančios žmonėms atsisakyti tabako gaminių vartojimo, PSO nurodė, kad duomenys apie elektronines cigaretes yra komplikuoti.

Ji pridūrė, kad ateityje, kai bus sukaupta daugiau įrodymų, gali būti rekomenduojama naudoti elektronines cigaretes kaip pagalbinę priemonę metant rūkyti. Vietoje to, sveikatos apsaugos vadovai turėtų remti elgesio pagalbą, pavyzdžiui, konsultavimą ar išmaniųjų telefonų programėles ir pakaitinę nikotino terapiją, kad žmonės mestų rūkyti, skelbia portalas „Daily Mail“.

Skirtingų stovyklų susipriešinimas

Naujai paskelbtame PSO dokumente teigiama: „Elektroninės cigaretės nepatenka į šių gairių taikymo sritį, nes šių gaminių naudojimo galima nauda ir žala yra sudėtinga ir nagrinėjama atskiroje literatūroje. Šie gaminiai gali būti aptarti ateityje, kai bus sukaupta daugiau įrodymų“.

Tačiau NHS teigia, kad elektroninės cigaretės yra kur kas mažiau kenksmingos ir gali padėti žmonėms visam laikui mesti rūkyti.

PSO sveikatos stiprinimo direktorius Dr. Rüdigeris Krechas, atsakydamas į pranešimą, pridūrė: „Negalima pervertinti didžiulio sunkumo, su kuriuo susiduria žmonės, bandantys mesti rūkyti. Turime labai gerai įvertinti, kiek jėgų ir kančių reikia žmonėms ir jų artimiesiems, kad įveiktų šią priklausomybę“.

Šiomis gairėmis siekiama padėti bendruomenėms ir vyriausybėms suteikti geriausią įmanomą paramą ir pagalbą tiems, kurie eina šiuo sudėtingu keliu.

Šis naujausias sprendimas yra tik paskutinis iš daugelio PSO pareiškimų ir sprendimų, nukreiptų prieš elektronines cigaretes.

Pernai JT agentūra paragino uždrausti visas aromatizuotas elektronines cigaretes visame pasaulyje ir jas traktuoti panašiai kaip įprastas cigaretes.

Tuo metu PSO teigė, kad reikia imtis skubių priemonių jų pardavimui kontroliuoti, ir įspėjo, kad šie prietaisai gali sukelti nerūkančiųjų priklausomybę nuo nikotino.

Be to, šiais metais faktų tikrintojai pasmerkė organizaciją už teiginį, kad „garinimas“ gali sukelti širdies priepuolį per 24 valandas.

Elektroninės cigaretės leidžia žmonėms įkvėpti nikotino garų, kurie susidaro kaitinant skystį, kuriame paprastai yra propilenglikolio, glicerino, kvapiųjų medžiagų ir kitų cheminių medžiagų.

Elektroninių cigarečių poveikis

Skirtingai nuo tradicinių cigarečių, jose nėra tabako, taip pat nėra dervų ir anglies – dviejų pavojingiausių elementų.

Nikotino poveikis smegenims gerai žinomas – per 20 sekundžių nuo įkvėpimo jis sukelia cheminių pasiuntinių, pavyzdžiui, dopamino, susijusio su atlygiu ir malonumu, išsiskyrimą.

Tačiau jis taip pat didina širdies ritmą ir kraujospūdį bei verčia susitraukti kraujagysles. Taip yra todėl, kad nikotinas skatina hormono adrenalino išsiskyrimą.

Nepaisant to, kad NHS vadovai tvirtina, jog tai saugiau nei rūkymas, garinimas yra rizikingas. Elektroninėse cigaretėse yra kenksmingų toksinų, o ilgalaikis jų poveikis tebėra paslaptis.

Ekspertai nerimauja, kad didelis nikotino kiekis gali padidinti kraujospūdį ir sukelti kitų širdies problemų.

Gydytojai išreiškė nuogąstavimus, kad per ateinančius dešimtmečius gali kilti plaučių ligų, dantų problemų ir net vėžio banga tarp žmonių, kurie šio įpročio ėmėsi jauname amžiuje.

Sunkių sveikatos sutrikimų rizika

Balandžio mėnesį viename šokiruojančiame tyrime perspėta, kad elektroninės cigaretės gali padidinti širdies nepakankamumo riziką.

Kituose teigiama, kad garinimas sukelia ląstelių pokyčius, kurie vėliau gali sukelti vėžį.

Šių metų pradžioje „MailOnline“ taip pat nustatė, kad Jungtinės Karalystės reguliavimo institucijoms pranešta apie daugiau kaip 1 tūkst. nepageidaujamų šalutinių poveikių, susijusių su šių rūkalų vartojimu, o penki iš jų buvo mirtini.

Į išsamų sąrašą įtraukta viskas – nuo galvos skausmo iki insulto. Juos gali pateikti visuomenės nariai ir medikai.

Jaunuoliams patrauklios pakuotės bei skoniai

Nikotino pripildyti prietaisai taip pat sparčiai populiarėja tarp jaunimo.

Duomenys rodo, kad, mažėjant tradicinio rūkymo paplitimui, išaugo elektronines cigaretes vartojančių vaikų skaičius – dabar jas reguliariai rūko daugiau nei trečdalis 16–18 metų jaunuolių.

Palyginimui, prieš dešimtmetį tai darė mažiau nei vienas iš dešimties.

Tai vyksta nepaisant to, kad uždrausta pardavinėti elektronines cigaretes jaunesniems nei 18 metų asmenims, o visiems, pagautiems pardavinėjant jas vaikams, gresia baudos ir prekybos standartų persekiojimas.

Kampanijos dalyviai jau seniai kaltina grobuoniškus gamintojus dėl vis didėjančios krizės, teigdami, kad jie sąmoningai vilioja vaikus spalvingomis pakuotėmis, panašiomis į žymeklių rašiklius, ir vaikus traukiančiais skoniais, pavyzdžiui, kramtomosios gumos ir cukraus vatos.

Siekia visiškai uždrausti elektronines cigaretes

Siekdamas sustabdyti vaikų rūkymo epidemiją Jungtinėje Karalystėje, Rishi Sunakas praėjusiais metais pažadėjo visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.

Buvo tikimasi, kad tokie vaikų pamėgti prietaisai bus uždrausti iki 2025 m. pradžios.

Pagal platesnio masto premjero griežtesnę kovos su žalingu poveikiu programą, buvo tikimasi, kad elektronines cigaretes bus galima įsigyti tik keturių skonių, jos bus parduodamos paprastose, tabakui būdingose pakuotėse ir eksponuojamos vaikams nematomoje vietoje.

Tačiau liepos mėnesį įvykę visuotiniai rinkimai sužlugdė bet kokias viltis, kad istorinis įstatymo projektas bus priimtas iki šio Parlamento.

Apribojimai ne tik vartojimui, bet ir prekybai

Ir Vokietija, ir Airija pateikė savo siūlymus apriboti elektroninių cigarečių vartojimą, o Berlyno vadovai šiuo metu svarsto galimybę visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.

Atskirai Australija ėmėsi priemonių, kad elektronines cigaretes būtų galima įsigyti tik turintiems receptus.

Tuo tarpu Naujoji Zelandija taip pat nustatė apribojimus, kuriais draudžiama įrengti specializuotas elektroninių cigarečių parduotuves arčiau kaip 300 metrų nuo mokyklos ir užtikrinama, kad visi prietaisai turėtų išimamas baterijas.

Nors vis dar neapsispręsta dėl galimo ilgalaikio elektroninių cigarečių rūkymo pavojaus, įrodymų, kad rūkymas kenkia sveikatai, yra daug.

Skaičiuojama, kad Jungtinėje Karalystėje kasmet nuo rūkymo sukeltų sveikatos sutrikimų, įskaitant širdies ligas, insultus ir vėžį, miršta apie 76 tūkst. žmonių.