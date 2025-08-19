Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijoje su karščio banga siejama daugiau kaip 1,1 tūkst. mirčių

2025-08-19 19:53 / šaltinis: BNS
2025-08-19 19:53

Ispanijoje su 16 dienų trukusia ir pirmadienį pasibaigusia karščio banga siejama daugiau kaip 1,1 tūkst. mirčių, rodo antradienį paskelbti Karolio III sveikatos instituto duomenys.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Ispanijoje su 16 dienų trukusia ir pirmadienį pasibaigusia karščio banga siejama daugiau kaip 1,1 tūkst. mirčių, rodo antradienį paskelbti Karolio III sveikatos instituto duomenys.

REKLAMA
0

Pareigūnai pranešė, kad rugpjūčio 3–18 dienomis Ispanijoje buvo užregistruotos 1 149 perteklinės mirtys, kurias galima susieti su karščio banga.

Carloso III sveikatos institutas su karščiais susiejo ir 1 060 liepą užfiksuotų perteklinių mirčių.

Klimato ekspertai sako, kad dėl pasaulinio atšilimo karščio bangos visame pasaulyje tampa vis ilgesnės, intensyvesnės ir dažnesnės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų