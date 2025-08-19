Ispanijoje su karščio banga siejama daugiau kaip 1,1 tūkst. mirčių

Pareigūnai pranešė, kad rugpjūčio 3–18 dienomis Ispanijoje buvo užregistruotos 1 149 perteklinės mirtys, kurias galima susieti su karščio banga.
Carloso III sveikatos institutas su karščiais susiejo ir 1 060 liepą užfiksuotų perteklinių mirčių.
Klimato ekspertai sako, kad dėl pasaulinio atšilimo karščio bangos visame pasaulyje tampa vis ilgesnės, intensyvesnės ir dažnesnės.
