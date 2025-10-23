Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijoje potvynio auka aptikta praėjus metams po tragedijos

2025-10-23 18:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 18:00

Ketvirtadienį Ispanijos valdžia pranešė, kad aptiktas 56 metų vyro, žuvusio per potvynius, pernai nusiaubusius rytinį Valensijos regioną, kūnas. Tai buvo didžiausia per dešimtmečius tokio pobūdžio nelaimė šalyje. 

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

0

DNR analizė patvirtino, kad antradienį Turijos upėje rastas lavonas yra vieno iš trijų žmonių, paskelbtų dingusiais po 2024 m. spalio 29 d. tragedijos, kai žuvo daugiau nei 230 žmonių, pranešė Valensijos teismas. 

Šis vyras, kaip ir du kiti dingę asmenys, „jau buvo oficialiai paskelbtas mirusiu“, todėl žuvusiųjų skaičius nepadidėjo, pranešė teismas. 

Vanduo kūną nunešė maždaug 30 kilometrų nuo Pedralbos miesto į Maniseso savivaldybę netoli regiono sostinės Valensijos, trečio pagal didumą Ispanijos miesto. 

Valstybinės laidotuvės mieste vyks spalio 29 d., minint nelaimės, sukėlusios rimtų abejonių dėl perspėjimo sistemų tinkamumo ir reagavimo į ekstremalias situacijas, metines. Aktyvistai kiekvieną mėnesį išeina į gatves ir reikalauja regiono vyriausybės vadovo Carloso Mazono atsistatydinimo dėl jo veiksmų per potvynius. Kita demonstracija numatyta šeštadienį. 

Regiono valdžia tvirtina neturėjusi reikiamos informacijos, kad galėtų anksčiau įspėti žmones.

