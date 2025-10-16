Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Baisi tragedija Šilutės rajone – kodėl auga avarijų skaičius?

2025-10-16 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 13:57

Skaudi avarija Šilutės rajone, nusinešusi 2-iejų vairuotojų gyvybes, sukėlė daug diskusijų dėl kelio, kuriame įvyko eismo įvykis. Dalis gyventojų sako, kad šis kelias, kuriame įvyko tragiškas įvykis, yra prastos būklės.

1

Apie tai, kodėl avarijų skaičius auga, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas ir automobilių rinkos ekspertas Vitoldas Milius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

