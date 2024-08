Išanalizavo Vladimiro Putino kūno kalbą ir žodžius: „Neryžtingas ir sutrikęs“

Tai išanalizavęs jo kūno kalbą ir pasisakymus per valstybinės televizijos transliuotą vyriausybės posėdį, pareiškė Tarptautinio strateginių studijų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Rusijos ir Eurazijos klausimais, analitikas Nigel Gould-Daviesas.

„Putinas aptarė Ukrainos įsiveržimą į Rusiją, už kurio, pasak jo, stovi Vakarai. Jis atrodo ir skamba ne piktas, pasipiktinęs, ryžtingas – bet neryžtingas ir sutrikęs“, – socialiniame tinkle „X“ pateikė savo požūrį N. Gould-Daviesas , kartu pasidalindamas V. Putino kalbos ištrauka.

Putin discussing Ukraine’s incursion into Russia, which he says the West is behind. He looks and sounds not angry, outraged, determined —but hesitant and rattled. https://t.co/izYXzmbK0A

