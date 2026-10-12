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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Zelenskio – naujausia žinia dėl Trumpo paskelbtų energetikos paliaubų

2026-10-12 19:12 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 19:12
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Rusija nenori sutikti su Donaldo Trumpo paskelbtomis energetikos paliaubomis Ukrainoje, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, apkaltinęs Maskvą pirmadienį surengus išpuolius prieš šešis objektus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (27)

Rusija nenori sutikti su Donaldo Trumpo paskelbtomis energetikos paliaubomis Ukrainoje, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, apkaltinęs Maskvą pirmadienį surengus išpuolius prieš šešis objektus.

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V. Zelenskis anksčiau pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, jei Rusija atsisakys sutikti su paliaubomis, Maskvai leidus suprasti, kad ji nesilaikys JAV prezidento raginimų sustabdyti atakas prieš energetikos infrastruktūrą.

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D. Trumpas sekmadienį sukėlė sumaištį, kai savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Vis labiau akivaizdu, kad Rusija nenori priimti Jungtinių Valstijų siūlomų paliaubų energetikos srityje“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

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„Vien šiandien rusai Ukrainoje puolė šešis energetikos objektus. Visoje šalyje buvo sužeisti trisdešimt trys žmonės“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis buvo sakęs, kad Ukraina pritartų paliauboms.

„Jei Rusija nesutiks su paliaubomis energetikos srityje, mes imsimės atsakomųjų veiksmų“, – sakė jis Varšuvos saugumo konferencijoje.

Kremlius paliaubų nepatvirtinta

Maskva atsisako patvirtinti, ar „energetinės paliaubos“ galioja, ir, atrodo, atmetė V. Zelenskio pasiūlymą 60 dienų sustabdyti karo veiksmus, kad Ukrainoje būtų galima surengti rinkimus, kurių yra reikalavę ir Kremlius, ir Baltieji rūmai.

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„Mes nenorime ugnies nutraukimo, mes norime ilgalaikės taikos“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pridurdamas, kad prezidentas Vladimiras Putinas savo pajėgoms įsakys nutraukti ugnį tik pačią rinkimų dieną.

„Nemanau, kad jis (Zelenskis) nusipelno atokvėpio“, – pridūrė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Laukia išsamesnės informacijos

Artėjant žiemai ir jau penktosioms kruviniausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje metinėms, atakų prieš energetikos sektorių sustabdymą palaikė visi Ukrainos Vakarų sąjungininkai.

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Jie taip pat pasmerkė D. Trumpo paskelbimą apie leidimą Rusijai eksportuoti dyzeliną. JAV prezidentas apie tai pranešė artėjant kitą mėnesį JAV vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams, prieš kuriuos šalyje sparčiai kyla degalų kainos ir kuriuose D. Trumpo respublikonai, kaip manoma, patirs didelį smūgį.

Pirmadienį Europos Sąjunga (ES) į savo ilgą sankcijų sąrašą oficialiai įtraukė beveik 1 600 naujų asmenų ir subjektų, siekdama dar labiau padidinti spaudimą Rusijai ir jos karo mašinai.

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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Europa nešvelnins savo pozicijos Rusijos atžvilgiu ir kad Maskva „rimtai derėsis tik spaudžiama“.

V. Zelenskis teigė, kad Ukraina laukia konkrečių detalių apie tariamą D. Trumpo susitarimą, tačiau pabrėžė, kad saugumo garantijos reikalingos „čia, tikrovėje, o ne tik „Truth Social“ tinkle“.

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Pirmadienį per Rusijos smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorsko mieste tarp žuvusių trijų tos pačios šeimos kartų narių buvo ir 13-metė mergaitė, pranešė vietos pareigūnai.

Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas pareiškė, kad į namą Čerkaskės rajone pataikė kasetiniai šaudmenys, ir apkaltino Rusiją „sąmoningu bandymu“ nusinešti kuo daugiau civilių gyvybių.

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Praėjusią savaitę Rusijai smogus dviem autobusams Kramatorske, žuvo 30 žmonių.

„Dominavimas“

V. Putinas reikalauja visos Donecko srities ir anksčiau atmetė galimybę tiesiogiai susitikti su V. Zelenskiu, todėl Europos lyderiai abejoja, ar jis sutiktų su kokia nors laikina pertrauka įnirtinguose mūšiuose.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas Varšuvos konferencijoje pareiškė, kad Maskvos „nedomina nei ugnies nutraukimas, nei įtampos mažinimas, nei taika“.

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„Ją domina tik dominavimas“, – sakė jis, ragindamas Europą ir JAV laikytis vienybės, kad būtų užtikrintas Ukrainos „išlikimas“ prieš Rusijos bandymus „dominuoti“.

Augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas pirmadienį įspėjo Rusiją, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį savo narių užpuolimą.

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„Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai bergždžias“, – sakydamas kalbą Varšuvoje pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas (Aleksusas Grinkevičas).

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Jau po D. Trumpo paskelbimo apie esą paliaubas Ukraina pranešė apie Rusijos dronų ataką prieš dujų infrastruktūros objektą rytinėje Charkivo srityje, o objekto operatorė „Naftogaz“ nurodė, kad per tą smūgį buvo apgadinta „itin svarbi įranga“ ir teko atlikti skubius remonto darbus.

Rusija ir anksčiau puolė Ukrainos energetikos sektorių prieš žiemą, ir dėl jos smūgių daugelis ukrainiečių buvo likę be elektros ar šildymo, kai temperatūra nukrisdavo iki -20 Celsijaus laipsnių.

Pasak ekspertų grupės „Green Deal Ukraine“, Ukrainos elektros gamybos pajėgumai prieš pat Rusijos visapusišką invaziją, kurią Maskva pradėjo 2022 metų vasarį, siekė 39,5 gigavato (GW).

Tačiau šių metų rugsėjį jie jau sudarė tik 13,5 GW.

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S Lavrov
S Lavrov
2026-10-12 20:15
Atokvoepio ukroreicho neonacistams nebus
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Zelionka debilas
Zelionka debilas
2026-10-12 20:01
Iš Rusijos pusės aiškiai pasakyta jokių paliaubų ...tik ilgalaikė taiką. Buvo 2024 paliaubos kurias pirmieji ukrainiečiai pazeide
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Z1000
Z1000
2026-10-12 19:53
Tik tokero tau trampas sakė pakeisti šitą klauna reikią o tu paliaubos nėra kortų
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