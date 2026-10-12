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Ministras Budrys Liuksemburge ragino ES valstybes išlaikyti Ukrainos integracijos į ES tempą

2026-10-12 17:22 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 17:22
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 Ministras Kęstutis Budrys Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge ragino išlaikyti Ukrainos integracijos į Bendriją tempą.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (19)

 Ministras Kęstutis Budrys Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge ragino išlaikyti Ukrainos integracijos į Bendriją tempą.

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Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, Europos saugumas šiandien yra neatsiejamas nuo Ukrainos pergalės ir jos narystės ES.

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„ES plėtra įtraukiant Ukrainą yra geopolitinė būtinybė Europai. Vilkindami Ukrainos narystės procesą rizikuojame prarasti ne tik strateginį momentą, bet ir neišnaudoti unikalaus Ukrainos potencialo stiprinant visos Europos saugumą“, – pranešime teigė užsienio reikalų ministras.

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„Ukrainos karinė patirtis, gynybos technologijos ir atsparumas karo sąlygomis yra vertė, kurios Europa negali ignoruoti“, – tikino K. Budrys.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną

Budrys: reikia imtis ryžtingesnių veiksmų

Anot jo, reikia imtis ryžtingesnių veiksmų stiprinant Europos saugumą, didinant spaudimą Rusijai.

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K. Budrys akcentavo poreikį stiprinti sankcijas Rusijos finansų ir energetikos sektoriams, riboti Kremliaus pajamas iš energijos išteklių eksporto, plėsti priemones užkardant Rusijos šešėlinį laivyną ir ieškoti sprendimų įšaldytą Rusijos turtą panaudoti Ukrainos reikmėms.

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Susitikime diskutuota ir dėl Rusijos vykdomų priešiškų veiksmų prieš ES valstybes, kurie, pasak ministro, jau seniai peržengė hibridinių atakų ribą.

„Tai yra sabotažas, diversijos ir kinetinio pobūdžio atakos, kuriomis siekiama gąsdinti visuomenes ir testuoti mūsų vienybę. ES ir NATO atsakas turi būti greitas, vieningas ir atgrasantis“, – teigė K. Budrys.

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Lietuva siūlo suspenduoti Šengeno vizų išdavimą Rusijos piliečiams bei įvardinti agresorės žvalgybos tarnybas teroristinėmis organizacijomis.

Dvidešimt septynių ES valstybių ministrai sutarė dėl naujų sankcijų 1,6 tūkst. subjektų ir asmenų, susijusių su Rusijos karine pramone, informacinėmis operacijomis ir destabilizuojančia veikla Europoje.

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Taryboje taip pat aptarta padėtis Sakartvele, Artimuosiuose Rytuose ir Irano veiksmai Hormuzo sąsiauryje.

Lietuva išreiškė paramą papildomoms ES sankcijoms Iranui dėl jo destabilizuojančio vaidmens regione ir keliamos grėsmės tarptautinei laivybai bei energetiniam saugumui. 

Užsienio reikalų tarybos paraštėse K. Budrys taip pat pasirašė dvišalę sutartį su Liuksemburgu dėl duomenų apsaugos. Susitarimas sudarys teisinį pagrindą Lietuvos duomenų ir informacinių sistemų talpinimui Liuksemburge bei nustatys tam skirtų patalpų teisinį statusą, būtinas privilegijas ir imunitetus.

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